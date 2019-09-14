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Все про:Аль-Каида (60) Бен Ладен (20) США (15336) терроризм (18108) Трамп (2375)

 США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

Об этом говорится в заявлении, распространенном 14 сентября от имени Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - сказано в заявлении.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки", - отмечается в документе.

"На Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших. ФОТО

О деталях операции не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.

Источник: https://censor.net.ua/n3148458
 
 
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Бен Ладен сыновей по несколько штук на день штамповал,не говоря уже о дочках.
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вот именно...

У него там деток и внуков наверное с небольшой город + непрямые родственники...
Вот теперь они все и вынужденны будут объявить настоящий Джихад... - и за этим будет наблюдать весь Пакистан с Афганистаном...
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А чего с ним не поговорили и не начали переговоры в минске? Он просто хотел чтобы его выслушали. Вот что значит не иметь ядерного оружия.
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Ликвидировать чеПушилина было бы делом чести для нашей беспилотной авиации.
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То є добра справа. Усі метастази тероризму - винищувати з екстремальною жорсткокістю.

США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп - Цензор.НЕТ 4981
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а чего переговоры не вели?!и перемирия не делали!?+ выборы с референдумами!??
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 4 часа назад

Прес-конференція Пристайка сьогодні в 17.30. Шановні журналісти, якщо хтось це прочитає, велике прохання, не засовуйте язики в жопу, а підготуйтеся до цього. Запитайте у нього який алгоритм виборів він бачить, і не загальними фразами, а конкретно? Де він бачить потепління?
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no capito‏ @madeinatseda
укржурналистика мертва, вот и молчит всей братской могилой
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да. бен ладен был интересным персонажем. террорист - революционер. из семьи миллиардера, который не в чем не нуждался. обманутый америкосами, на которых работал, и в результате объявивший им войну...
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