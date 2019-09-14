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 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3455) МВД (7940) опрос (1739) Нацполиция (10068) Центр Разумкова (84) Национальная гвардия (1232) ГСЧС (2268)

 51% украинцев доверяют полиции, 64% - спасателям, - опрос Центра Разумкова

Из всех органов системы МВД граждане наиболее доверяют Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Далее в рейтинге доверия - Нацгвардия и Национальная полиция.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пользуется наибольшим из органов системы МВД доверием граждан - 64,2%. Уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года", - сказано в сообщении.

Уровень доверия к Нацгвардии вырос на 14% – до 64%, сообщили в МВД. Государственной пограничной службе доверяют 62% граждан (это на 10% больше, чем во время предыдущего опроса).

"Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных. Уровень доверия увеличился на 13,2%", - добавили в МВД.

Также на Цензор.НЕТ: Уровень доверия к полицейским три последних года стабилен, а к другим правоохранителям - стабильно растет, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Исследование провели в период с 6 по 11 сентября 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148457
 
 
 Топ комментарии
 
Не вздумай вытереть свою мазню. Это шедевр😀
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Совет форумчанПравила форума
 
96% - у вас устаревшие данные...
два процента добавились, когда простой и мудрый нарид узнал о компенсации Игорю Валерьевичу и его компании МАУ денег за облет его самолетами оккупированных территорий...
Поддержка бизнеса это важно - все понимают...
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2030Уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким и составляет 67%, а не доверяют новому главе государства 26% граждан. Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных (это совокупно те, кто совсем или скорее не доверяют).
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В вашем ЗЕдурдоме как всегда играют с цифрами
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А шо с Подолом не так? Не крошите батон на мою Родину, плиз.
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Можно хоть 1 опрос где Пороху доверяют больше чем ЗЕ ?
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У зебобиков все через одно место. 51+64=115%, а никак не 100%. Ну тупые 51% украинцев доверяет полиции, 64% - спасателям, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8621
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Не вздумай вытереть свою мазню. Это шедевр😀
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центр кого - Разумкова? може вже не треба центру ідеології Гімлера-Берії довіряти.

Продажні менти ржуть з таких відсотків довіри та ще більше бажають розбити халявних японських машин
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з глузду з'їхали , на вопрос о доверии мусора отвечали ?
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у меня в подъезде 8 квартир.. в сумме 27 человек.. ни один не доверяет ментам.. откуда такие цифры?
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поліцаям довіряють, поки не стикнуться з ними )))
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Опрос проводили в полицейском участке ?
Хотя , и там никто друг другу не доверяет .
Народ ментов презирает и боится .
Обращаются только в крайнем случае или по знакомству .
В массе своей не обращаются вовсе - знают , ничего хорошего не будет , одно мозгоё.ство .
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Знову дивують своїми липовими опитуваннями.
Там окрім маніпуляцій немає нічого.
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Живу в частном секторе . Надо косить газон возле ворот . Десятки шприцов в траве . Раньше такого не было .
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Не забываем отправлять в спам ЗЕботов Им на параше самое место
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Шут гороховый Король ЗЕбыдла
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И 104% украинцев приколистов доверяет .....резиденту капитулянту !
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як гадаєш, Мародьора цього року посадять чи дотягне до наступного?
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интересное наблюдение: за бпп проголосовало всего 8 % населения, а вони они создают - как все население индии
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