 51% украинцев доверяют полиции, 64% - спасателям, - опрос Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пользуется наибольшим из органов системы МВД доверием граждан - 64,2%. Уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019 года", - сказано в сообщении.

Уровень доверия к Нацгвардии вырос на 14% – до 64%, сообщили в МВД. Государственной пограничной службе доверяют 62% граждан (это на 10% больше, чем во время предыдущего опроса).

"Национальной полиции Украины доверяют 51% опрошенных. Уровень доверия увеличился на 13,2%", - добавили в МВД.

Также на Цензор.НЕТ: Уровень доверия к полицейским три последних года стабилен, а к другим правоохранителям - стабильно растет, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Исследование провели в период с 6 по 11 сентября 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.