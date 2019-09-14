 Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Командования Сил специальных операций ВСУ. Максиму Кондратюку, жителю г. Красилов на Хмельнитчине, было 26 лет.
"Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.
Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота.
Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина.
Светлая память Герою!
Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!", - говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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Царствие Небесное воину, соболезнование родным.
Земля пухом Максимові.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Источник: https://censor.net.ua/n3148425