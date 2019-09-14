 Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Командования Сил специальных операций ВСУ. Максиму Кондратюку, жителю г. Красилов на Хмельнитчине, было 26 лет.

"Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.

Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота.

Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина.

Светлая память Герою!

Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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