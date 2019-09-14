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 Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

Старший сержант Максим Кондратюк скончался сегодня от многочисленных осколочных ранений, полученных в зоне проведения Операции Объединенных сил 10 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Командования Сил специальных операций ВСУ. Максиму Кондратюку, жителю г. Красилов на Хмельнитчине, было 26 лет.

"Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.

Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота.

Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина.

Светлая память Герою!

Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудника Центра специальных операций "А" СБУ Александра Иванькова похоронят завтра в Коломые

Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148456
 
 
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Так кого все-таки разводят в зоне "потепления"?!
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Ще одна смерть героя на совісті ЗЄльцмана. Як йому спиться?
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Знаю кто - слуги какого-то народа...
Царствие Небесное воину, соболезнование родным.
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Так кто сейчас зарабатывает на войне? Неужели проклятый Порошенко...
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Найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого..
Земля пухом Максимові.
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Интерсно сколюко уже погибло за время премирения , почему говносми не подымают ээту тему ? Или метать дерьмо могли только в Порошенко ?
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Умер ЗАЩИТНИК СТРАНЫ! Пристайко, это по твоему потепление с Парашей?
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Украинцы уходят только на Небо-рай! Слава Герою!
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В отношениях Украины и России наблюдается "определенное потепление".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Источник: https://censor.net.ua/n3148425
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