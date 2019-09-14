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 Общество
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Все про:Гонгадзе (729) Кучма (1797) Пинчук (231) YES (64)

 "Герои не стоят рядом с убийцами героев", - Мирослава Гонгадзе о форуме YES

Журналистка "Голоса Америки", вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе раскритиковала проведение в Киеве форума YES.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я смотрю на всю эту украинскую и мировую развлекательно-политическую "элиту" и ажиотаж вокруг, возникает желание уединиться где-то в горах", - написала Гонгадзе.

Она рассказала, что за последнюю неделю множество коллег, друзей и знакомых спросили ее, идет ли она на YES.

"Я даже не отвечала, просто смотрела в ответ проницательным вопросительным взглядом, а они после паузы прятали глаза и извинялись. Прятали, извинялись и уходили. Каждый делает свой выбор в жизни. Я не осуждаю, только констатирую", - написала Гонгадзе.

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Герои не стоят рядом с убийцами героев, - Мирослава Гонгадзе о форуме YES 01

Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова.

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В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе".

Организатор форума YES - бизнесмен Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3148455
 
   
 Топ комментарии
 
йому хто вже тільки не давав...
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это она что.., дала пощечину нашему Народному Президенту, да?
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да петруху пинали все кому не лень.
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Совет форумчанПравила форума
 
Это Славик - некст дженерейшн?! А писал кто? 70-летние старцы?
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другая журналистка сказала просто ......Ребята кого вы боитесь Украины? Президент которой играет Х по роялю.. "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES - Цензор.НЕТ 2472 в этом вся наша "быдлячко еврейска Аэлита дебилов кретинов даунов подонков мразей ублдюдков негодяев предателей агентов Путина малороссов и ватников"...теперь они все имеют одно "погонялово" "Зедебильне стадо -зебобиков".... "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES - Цензор.НЕТ 5724
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Коли буде бовтатися на гилляц! куЧма з литвИном.
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это она что.., дала пощечину нашему Народному Президенту, да?
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Лучше на пиши , когда зебил будет сдавать Украину , унего уже ж потеплели отношения с ********* . У Климкина они не теплели .
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у Климкина семья в рашке. Они и не были холодными
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Власть Порошенко - единственная при которой Украина потеряла территории, обвалилась в 2 раза экономика и гибнут от военных действий люди.
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кажуть приж ивому Гії вона теж давала.. тікі не йому
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у этой мадам прошлое очень сомнительное.
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это она заранее надела "белое пальто"
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Нет это о Кучме тесте Пинчука спонсора этой мульки
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О том что было в 1933 лучше точно не вспоминай.
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отправит вслед за мужем..
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Мирослава, не хочет назад в Украину ? А то под шумок уехала и теперь от осла уши ,нах пошла.... Сами разберемся..
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ЗЕло борзо!!!ЗЕло зазорно....Давайте,КЛОКОЧИТЕ дальше.
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шоб таке постити, треба ще й читати.. але Алєжка ж нє чітатєль
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Да да помним. Украинцы не протестуют за колбасу(с).
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Украинцы нет. Но вы, зеленые сопли, к украинцам каким боком?
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самое смешное в том, что они по прежнему в той же очереди )))))
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а шо таке бородьба, удмурд.. аж цікаво "Герои не стоят рядом с убийцами героев", - Мирослава Гонгадзе о форуме YES - Цензор.НЕТ 7317
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вважаю, що ці кошти повинні повертати виключно виборці ЗЕ.
так справедливо буде.
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Панама за все заплате.. скоро на екранах "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES - Цензор.НЕТ 5638
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Минулого року на цьому форумі був Порошенко і його прихильниця Гонгадзе так не обурювалась!
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А тем временем Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его.
Нужно просто перестать стрелять, да зеБЕнины телепузики?
У нас войны нет? У нас нет территорий аннексированных? Главному зеБЕНИНОМУ телепузику, нужно развлекалово? У нас люди не гибнут каждый день?
Позорище!
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Цікаво.. Мародьора посадять до зняття недоторканості чи пєндєлями під дупу 1 січня поженуть до буцегарні?
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не посадят... совсем...
у тебя другие интересы в жизни есть??
например - противоположный пол...
или во всем остальном ты импотент???
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Герої були! Забудьте, тепер єра бидла, Я би сказав ЗЕ-бидла
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чітко сказала---що то --развлекательная
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"Когда я смотрю на всю эту украинскую и мировую развлекательно-политическую "элиту" и ажиотаж вокруг, возникает желание уединиться где-то в горах", - написала Гонгадзе.

А как сказала, как сказала - глыба)) Сама по-пыренькому "уединилась" где-то в штатах. Искренне убивалась по Г.Гонгадзе только его мать Леся Гонгадзе, а эта так, бабок срубить и за бугор.
Ну так, на минуточку.

...Леся Гонгадзе и не собиралась ехать на суд над Пукачем из Львова.
- Это их разборки! - сказала она "КП". - Тот череп, который он показывал, не имеет ничего общего с моим сыном. Я это тогда говорила и сейчас повторю: по зубам определила и точно знаю, что в столичном морге - не мой сын! И я буду искать его дальше. А кого убил Пукач и за что его судили - мне не интересно.
Также Леся Гонгадзе искренне возмущена, что адвокат Валентина Теличенко представляет в суде интересы вдовы ее сына Мирославы, а не ее.
- Теличенко - адвокат потерпевшей стороны, а потерпевшая сторона в этом деле - я, мать! А Мирослава свою компенсацию уже получила - 100 тысяч евро, она пошла на "мировую" с украинским правительством, значит, должна была бы выйти из игры. Мы с ней как два берега у одной реки!
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Ну, хоть исполнители за решеткой. А до Рыжего и Седого ей не дотянуться. Рыжий лярдом зелени откупился по слухам. Сумма серьезная. А Седой - Герой Украины и лишний раз не светится. Сидит тихо как мышь. Украина откупилась ста тысячами евро и орденком вдове. Но она хочет головы Рыжего и Седого. Мать не дождалась. Вдова, скорее всего, тоже не дождется. (Да и кому он через 20 лет нужен, тот журналист).
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25 шакалянцев.. спамлять все, що можуть.. захисники свободи слова в дії "Герої не стоять поруч з убивцями героїв", - Мирослава Гонгадзе про форум YES - Цензор.НЕТ 8797
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По моему она с мамой и так наварилась не хило..
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