 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Сегодня, когда наш человек как-то сталкивается с государством, он несчастлив. Думаю, вы можете со мной согласиться... Мы хотим в ближайшие два-три года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50% или больше представителей нашей целевой аудитории, людей, пользующихся этими услугами, были на 90% довольны использованием. Нас ждут цифровые трансформации", – сказал вице-премьер.

Должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации введена в Украине впервые. Федоров занял ее 29 августа.

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Будучи внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, Федоров заявлял, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов. Он выступил за внедрение единой системы авторизации и идентификации для получения онлайн-услуг.

Бывший первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 31 мая заявлял, что в Украине онлайн предоставляют 125 публичных услуг.

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