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Все про:YES (64) Федоров Михаил (8) диджитализация (4)

 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров

Украину ожидают цифровые изменения. 50 самых популярных государственных услуг переведут в режим онлайн. Процесс займет 2–3 года, его конечная цель – сделать пользователей счастливыми.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Сегодня, когда наш человек как-то сталкивается с государством, он несчастлив. Думаю, вы можете со мной согласиться... Мы хотим в ближайшие два-три года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50% или больше представителей нашей целевой аудитории, людей, пользующихся этими услугами, были на 90% довольны использованием. Нас ждут цифровые трансформации", – сказал вице-премьер.

Должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации введена в Украине впервые. Федоров занял ее 29 августа.

Также на Цензор.НЕТ: Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров

Будучи внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, Федоров заявлял, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов. Он выступил за внедрение единой системы авторизации и идентификации для получения онлайн-услуг.

Бывший первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 31 мая заявлял, что в Украине онлайн предоставляют 125 публичных услуг.

Читайте также: "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров

Источник: https://censor.net.ua/n3148454
 
 
 Топ комментарии
 
Глянув онлайн на послугу держави щодо збільшення акцизів на бензин,спиртне та цигарки - і відразу відчув ТАКЕ щастя!!!!
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министр по дежидиалиации дижитальной трасформации..
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ходи пешком, не кури и не пей. и экономия огромная, и здоровью полезно.
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А терминалы,для считывания іd-карточек,когда закупите,дЗебилы блдь!
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Глянув онлайн на послугу держави щодо збільшення акцизів на бензин,спиртне та цигарки - і відразу відчув ТАКЕ щастя!!!!
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ходи пешком, не кури и не пей. и экономия огромная, и здоровью полезно.
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обычно под такими новостями про он-лайн благодати красуется рожа бородатого Нефедова
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Это очень классно 👍🏻 Пусть все получится

Удивительным считаю, что в Германии тоже полным ходом внедряют эту диджитализацию, тут ФРГ отстаёт от тех же стран Балтии и США с нашей-то бюрократией

Но в Украине пока ещё хуже

Столько вопросов можно решать через комп на самом деле.
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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можно ЗЕшаурму заказать, уроки игры членом на пианино.... и много разного
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вчора в Рівному пішов за популярною держпослугою переоформити отримувача послуг до Теплоенерго та Водоканалу.. В двох організаціях меня заявили - ми зарплатні вже 5 місяців не одержуємо, робіть ксерокопії за свій рахунок.. в нас не зробите бо грошей на чорнила до принтера нема.. їпана Африка 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров - Цензор.НЕТ 6573
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Босой а що проблема зробити ксерокс?? Я наприклад вважаю краще так "сплачувати" податки напряму чим офіційно державі, яка їх і так вкраде - не крала б була б і зарплата і гроші на чорнила...
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Опять что уже сделано покажут за свое? Этот алень уже рассказывал как он в очереди стоит за справкой о несудимости, а ее 2года как уже онлайн можно получить. Министр млять. 😁
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Зачем, получай ЭЦП акредитованного центра сертификации,подписывай и предъявляйте куда угодно. То что наш народ вообще не отстреливает что уже реализовано и в большинстве своем компьютерно безграмотный совсем не значит что что то не работает.
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Я понимаю что вы фанаты что то себе засунуть, но со справкой в цифровом виде не выйдет. Давай конкретный пример что у тебя не вышло со справкой о несудимости?
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как похоронить родственика не нося кучу справок, что его уже нет, а он лежит воняет.
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как растоможить машину или оформить наследство?
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Ты тупой? Я не писал что реализовано все😁 Ибольшая часть не будет, риски ниже читай.
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расскажи еще про чиповые папорта к котрым нужно носить справку о месте жительства. 50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 2875
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Ладно понятно, я с тобой отупею тоже. Ты ему одно он чето блеет вечно. На, раз не в состоянии даже погуглить ознакомься хоть со статейкой :
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
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А если дам ссылку и инструкцию как получить ту же справку о несудимости. Напишешь капсом что ты тупой зелебоб?
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дай ссылку как похоронить родствника или оформить квартиру.
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Обосрался и давай с темы съезжать. Я привел конкретный пример, я нигде не писал что вы можно сделать все, я сказал дохрена реализовано. Нехер мне тут свои отмазки лепить
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я тебе дал конкретный пример и ты обосрался.
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В чем? Сорян, но ты безграмотный, я будучи около 4 лет администратором центра сертификации не буду на глупости время тратить.
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ты тонотупой. Зачем мне твоя сертификация, мне нужно пхоронить человка которого не хоронят без спрвки, или растоможитиь машину, или прдать квартиру.
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Ты примат тупой чем подписываться будешь,как тебя идентифицируют?😁 Или по телефону собрался квартиру продать, как можно быть безмозглым таким? 😂
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Так вот баран эта подпись и выдается аккредитованным центром сертификации ключей. Еще раз, в результате вируса воруется твоя электронная подпись, а делается это легко, поверь, и продается квартира твоя. Твои действия? 😁
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эту попись можно взять где угдно, наппрем в Привабанке. Так она сама по себе ничего недает. Должна быть электронная сфера услуг заменяющая чиновиков и нотаирусов. Об этом идет речь.
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Господи а в привате тебе что кассир выдает у рих свой аккредитованный ЦСК как и уще нескольких банках.
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плять, ты точно *******. сама по себу цифровая подпсь нихрена не занчит, нужен для нее РЫНОК товарв и услуг!!!! Об этом идет речь.
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Капец ты алень, читай https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
У меня подпись уже больше 4х лет, расскажи-ка мне что ей негде пользоваться 😁
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ты точно идиот. Пойди к нотариусу с этой подисью и засунь ее себе в задницу.
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Про нотариуса я написал трижды читай Зебил пока не дойдет про риски,никто тебе это не реализует. И если ты собрался к нотариусу ходить нахер тебе подпись электронная.😂Это точно все, у меня кот дома умнее.
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все что сязано с нотариусом везе задница.
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Я что топро нотариуса писал? Там свои процедуры и хрен кто их переведет. Ты риски осознаешь? Лишившись ключа ЭЦП методом нехитрого трояна ты завтра оказываешься бомжом, готов рискнуть?
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ты ваще ничего не писал, только брехал. Нотариус это и есть ГОСУДАРСТВО!
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Где я сбрехал хоть в чем то, давай только по фактам.
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везеде ты сбрехал, ни одного примера не привел.
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Где сбрехал повторяю вопрос? Хватит блеять тут, по факту.
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...ты не назвал ни одной уже внедренной услуги для человка от государства.
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https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/amp/v-ukraine-dostupny-bolee-100-elektronnyh-uslug-kak-oni-pomogayut-borotsya-s-korrupciey-1231828.html
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министр по дежидиалиации дижитальной трасформации..
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Викликайте Адама Дженсена.
В нас тут Deus Ex: Digital Transformation, матері його хиря...

50 популярних держпослуг переведуть у режим онлайн, - міністр цифрової трансформації Федоров - Цензор.НЕТ 4013
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Через два-три года все их новшества будут давно забытым прошлым
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"Министр цифровой трансформации"...
Кіберпанк 2019, мля.
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расскажите уже наконец кто нибудь коземанде про ЦНАПы
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я так понял,для него диджитализация важнее самих услуг...
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сегодня стояние в очереди за услугой, занимает больше времни чем сама услуга.
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Хто знає яка мінімальна ставка податків для ФОП??
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