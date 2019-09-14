 Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепровскую панораму".
"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру - выводы сделает специальная комиссия", - заявил глава государства.
Владимир Зеленский также сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль.
Помимо этого он признал возможное давление на мэра Днепра Бориса Филатова.
А смартфон им не "фонит"?
А микроволновка?
Я думала, такие во всю голову больные только запоребриком встречаются, а вот смотри-ка, лохторат Владимира Александровича.
І бажано гроші ЗЁ, а не державні.
Бо парі укладав ЗЁ, а не мінфін.
А остальные, пусть и тренированные мужчины, хиляки и слабаки
- А при чём тут Андрей Иосифович?
- Ну он много острых вопросов задаёт...
Андрей Иосифович: - Де начальник СБУ?
Боря - сраный подхалим и реальное сцыкло, пытающееся делать лицо, как у серьёзных дядь из сериала Бригада. Мимика Бори - это шедевр! Научное пособие для физиогномистов.
В видео, которое никто не смотрел 😁