 Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепровскую панораму".

"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру - выводы сделает специальная комиссия", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский также сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль.

Помимо этого он признал возможное давление на мэра Днепра Бориса Филатова.

Смотрите также: Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым. ВИДЕО