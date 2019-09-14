EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1658  28
Все про:Днепр_город (2804) Зеленский (2823) мост (507)

 Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр 14 сентября осмотрел капитально отремонтированный Центральный мост и признал его своевременную сдачу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепровскую панораму".

"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру - выводы сделает специальная комиссия", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский также сообщил, что возьмет ситуацию с правоохранителями под свой контроль.

Помимо этого он признал возможное давление на мэра Днепра Бориса Филатова.

Смотрите также: Зеленский в Днепре проверил состояние отремонтированного моста и продлил пари с мэром Филатовым. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148451
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Результатом конфлікту Філатова та Коломойського стане швидка відставка Богдана!
 показать весь комментарий
 
 
Ляля, що обіцяла їх показати втекла. Тепер Бодя покаже свої.
 показать весь комментарий
 
 
"...изыди, сОтона!..." - новый слоган в методичках зебилов Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 8647

Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 3257
 показать весь комментарий
 
 
Ось все що потрібно знати про людей, які втрачають розум від прізвища - Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда, абсолютно серьезно, пишут такую ересь ( и не в Зеленском дело), то такой человек становится дебилом в моих глазах. Наглядный идиотизм - иконка на панели авто, булавочка от сглаза, кактус возле монитора от "радиации".
 показать весь комментарий
 
 
"кактус возле монитора от "радиации"."

А смартфон им не "фонит"? Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 9950
А микроволновка? Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 9950
 показать весь комментарий
 
Ежкин кот.
Я думала, такие во всю голову больные только запоребриком встречаются, а вот смотри-ка, лохторат Владимира Александровича.
 показать весь комментарий
 
Поздравляю ЗЕбанутых с большой реформой Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 507 Зарегистрирован законопроект №1224, которым планируется компенсировать Ахметову и его компании СКМ убытки от невозможности работать в оккупированном Донбассе за 5 лет. Размер компенсации - 18 миллиардов гривен.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас зебилы развопятся что "это Порох сделал!" Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 288
 показать весь комментарий
 
 
Никакого пиара! Раб на галерах трудится. Да зебилы?
 показать весь комментарий
 
 
То коли будуть гроші на новий аеропорт?
І бажано гроші ЗЁ, а не державні.

Бо парі укладав ЗЁ, а не мінфін.
 показать весь комментарий
 
 
Это- Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог нёс службу в Афганистане провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика. 16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса. А ЭТО -бубочка мамы Риммы -прятался от повестки.Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 9968Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 21
 показать весь комментарий
 
 
Ааааахрененная трактовка от Филатова с Бутусовым! А теперь просьба: видео в студию!!! Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 3023
 показать весь комментарий
 
 
Было видео в прошлой новости, но его кроме меня и вас, видимо, никто не смотрел 😁
 показать весь комментарий
 
 
теперь главное, шоб не треснул, виталя тож мост построил, а потом по нем ходил Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 1453
 показать весь комментарий
 
Президент какой-то хилый. Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 2926Не к добру это
 показать весь комментарий
 
 
Надо внести изменения в Конституцию, что президентом Украины может стать только жирный неспортивный диабетик с сизым носом

А остальные, пусть и тренированные мужчины, хиляки и слабаки
 показать весь комментарий
 
 
-Если Андрей Иосифович захочет закрыть мост...
- А при чём тут Андрей Иосифович?
- Ну он много острых вопросов задаёт...
Андрей Иосифович: - Де начальник СБУ?
Президент Зеленский признал, что Центральный мост в Днепре был сдан вовремя - Цензор.НЕТ 2689

Боря - сраный подхалим и реальное сцыкло, пытающееся делать лицо, как у серьёзных дядь из сериала Бригада. Мимика Бори - это шедевр! Научное пособие для физиогномистов.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, Зеленский сделал вас как котят. Президент Украины никаким образом не может формально принять мост в эксплуатацию, это может сделать ТОЛЬКО Государственная комиссия которая еще даже не начала работать. А вот начнет и примет, и если без нарушений и грабежа, вот тогда веселитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский об этом и сказал в видео, как раз об отсутствии заключения этой комиссии

В видео, которое никто не смотрел 😁
 показать весь комментарий
 
І шо,Зеля навіть стрічку не перерізав,як Петро Поросєнко?Справжній лох,правда?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, шо тут не так. Не- е, *****.......... е племя и тут ищет пакость.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх