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 Политика Украины
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Все про:интернет (1491) 5G (2) Федоров Михаил (8)

 Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров

Внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно, первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение 3 лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев", - сказал он на 16-й конференции YES в субботу.

"Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много "белых" или "черных" пятен без этой связи.

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"Сегодня есть договоренность с операторами: на форуме в Мариуполе (премьер анонсировал его на 29 октября. - Ред.) мы представим план, как мы через год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины у нас был классный 3G и 4G.

Вице-премьер добавил, что аналогичный подход применяется и в вопросе инноваций, в частности, необходимо ликвидировать ситуацию, когда доступ к отдельным реестрам находится у "неизвестных людей".

"Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G", – подытожил Федоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3148450
 
 
 Топ комментарии
 
10 лет назад я с этим человеком в Запорожье сигареты продавал возле киоска, чтобы втюхать им подарки. Да, жизнь непредсказуема.
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"...забористый у вас план, таварищ Жюков..."(с) Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 1315 А получится как всегда:
Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 6112 Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 3208
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Через год спутники Маска и так покроют планету интернетом,а этим депутатам ещё 2 года понадобится чтоб схемы под себя распила бабла составить.
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Мобільні оператори радикально погіршили якість зв'язку та швидкість передачі даних! Вже немає навіть якісного 3G в містах мільйонниках! Швидкість мобільного Інтернет катастрофічно падає, якість жахлива (пінг та джитер абсолютно незадовільні)! Потрібно штрафувати мобільних операторів за погану якість і заводити в Україну інших європейських мобільних операторів - передаючи їм ліцензії 3G Укртелекому для розвитку мережі! Примусити російських власників МТС та Білайн-Куївстар вкладати гроші в свої мобільні мережі можна виключно створенням ефективної конкуренції на ринку - новим мобільним оператором з потужними фінансовими ресурсами!
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А чим краще Vodafone, в яких рік має 13 (тринадцять!) місяців? Тіж самі яйця, тільки дорогі...
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выгнать нафиг всех кацапских операторов, а на их базе создать национальный, как русня может держать в руках почти всю связь, в такое то время, бред
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10 лет назад я с этим человеком в Запорожье сигареты продавал возле киоска, чтобы втюхать им подарки. Да, жизнь непредсказуема.
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"...забористый у вас план, таварищ Жюков..."(с) Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 1315 А получится как всегда:
Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 6112
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У меня Хуавей Хонер, аналог 10-го айфона, и 5g в наличии
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Ну зебилушки, только не нужно жаловаться когда у вас тарифы еще вдвое вырастут. Не будет же оператор ставить дорогостоящее оборудование в малонаселенные районы за свои деньги
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Чем меньше керманычи будут вмешиваться и регулировать работу отдельной ком. структуры, тем лучше для всех и для них самых-больше податкив прыйде.
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Страно, а при Порохе год назад на 5G подписались.
Включайте турбо-режим, поцоваті!)))
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Мы пахали, я и трактор.
Я обещаю, а рператоры вкалывают за свои бабки. Ну и за частоты бабки несут
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