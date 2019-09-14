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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3321) Разумков Дмитрий (200)

 Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что следующий состав ЦИК будет "хорошим", но о конкретных кандидатурах говорить еще не готов.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Форума YES в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал Разумков.

Председатель парламента указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем, - Разумков

Разумков напомнил, что представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК поддержал 341 народный депутат.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3148449
 
 
 Топ комментарии
 
зебільчик, а як тоді твій нарік переміг?
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А уничтоженный ЦИК чем вам был плох??? Не ручной????
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73 % рабов галерных, им без плетки плохо,не важен оброк ,лишь бы сцарь - батюшка был- настоящий!!
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А уничтоженный ЦИК чем вам был плох??? Не ручной????
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а їм саме ручний ЦВК і потрібен, щоб вибори по ************ варіанту на Донбасі провести...
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А все потому что там не было "хорошей" женщины -Ленки Лукаш, она тоже -артист разговорного жанра. Спасайся кто может!!! Кого не з,їсть ,того понадкушує...
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Перевес в пользу Зе был очевидным и огромным.Еслиб было,как с Юлей в 1 туре,то "посчитали" бы,как "надо".
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Как это у зебилов получается? Нужно исследования проводить это какое-то странное поражение мозга.
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Не надо ничего. Все давно известно:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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..отакой "ручний" что Пороху всего 25% нарисовал??? Тут он, по-моему, как раз для Зе и оказался "ручным" - 73%, а скорее всего - просто объективным.... и думаю незаслуженно этот ЦИК обвинять в работе на Порошенка..
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Між "хороший" і "професійний" є різниця...
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73 % рабов галерных, им без плетки плохо,не важен оброк ,лишь бы сцарь - батюшка был- настоящий!!
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Які там 73%?
13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
Навіть 45% нема
НЕ РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ БРЕХНІ.
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Ой ,вы меня обнадежили,может еще не все так плохо...
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А комиссию за что разогнали ? За неверный подсчет, было не 73 а 143 , почему все молчат об этом ?
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13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
В Calculator або в Exel пароля нема, щоб порахувати?
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Спершу кричати шо "біли" - ліниві і поїдйть жерти горілку в неділю в ліс, а потім щось "рахувати" з розумним виглядом. А "розкидати" на тих що не ходили приблизно - так як проголосували ті що ходили - ні-ні?

Так лишалися вдома(тоді плюсуй до 73%), чи ходили голосувати(тоді не плюсуй)? Обережно, а то і до 86% за Зелю дорах*єшся
"математик" ага Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 2872
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Якщо взяти все людство, то людина на 54% жінка, а на 46% чоловік.
Самі на себе розкинете?
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представь.. 73% и каких-то 8% тявкающих козявок Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 6276
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Козявок как раз всегда было больше, вытянули козявку из носа ? Вперед , оплачивать деньгу Ахметову и Каломойше. Зебилов надо персонально заставить платить оброк боярам, это они выбрали кубло ненасытных пиявок.
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Что ты ,зебеба ьам мне присал ,картинку с плевками в мой адрес? Не оригинально,так делали кацапы в 14 году на Цензоре ,вызывали на конфликт а потом стучали на фб ,чтобы удалить диалог и убрать неудобный комент.
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ВСе логично, если Россия не виновна за войну на Донбассе, то пусть виновный и рассчитывается. Там еще надо "ополченцем" пенсии платить, за убитых компенсации, рассчитаться и т . д.
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ЛУЧЧИЙ АХЕНДОВСКИЙ АРДЕНАНОСОСОС..носец..!
🤗
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"Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать: -"а шо, ваш Порошенко лучше был?" Ф. Ницше.
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Хороший у вас план,товарищ Разумков. Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков - Цензор.НЕТ 4887
Распустите таможню. Следующая тоже должна быть хорошей.
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Весь?
Неужели нашли столько кристально честних.
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Новий господар змінює замки на дверях,та виганяє старих собак,які належали папєрєдняку,щоб на нового хозяїна не гавкали.Пососятки,ви і є ті собаки.
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Котів теж прогоняє? Щоб щурам жерти не заважали?
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Смотрю на хорошее лицо Разумкова и знаете верю! Он затмил в актерском мастерстве предводителя.
Пиз..., как дишит.
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Бывший депутат «Партии регионов», сторонница «русского мира» и экс-министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш может войти в состав новой Центральной избирательной комиссии Украины.
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
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Це та яку два роки шукали,а вона була у Київі,а коли знайшли,навіть на допит не визвали?Вам поросяткам тільки лайно ротом з вигрібної ями качати.
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Давайте не будем ныть. Все мы виноваты, кто по глупости, кто по злому умыслу, кто по своем неучастии в общественной жизни допустил установление в Украине авторитарного режима, сам отказал политикуму в конкурентности и слил в унитаз систему сдержек и противовесов. Че ныть теперь. Жуйте лапшу с ушей о счастье через 5 лет, олимпиаде, чемпионате мира по футболу и новых городах вдоль побережья. Это зазеркалье, в которое нас надолго погружают. Мы сами привели новый режим - точную копию соседнего путинизма. Скоро не только ЦИК станет "хорошей", но и суды, а затем СМИ. И наступит тишь да гладь. А "комментаторы" будут комментировать на кухнях и на стенах в подворотнях.
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Якщо ЦВК НЕ під котролем зеБкоманди - то він поганий
Якщо ЦВК під контролем зеБкоманди то він вже АВТОМАТИЧНО хороший
Зрозуміло
Далі що Київ ? Дніпро ?
Як там писав ленін = взять телеграф , телефон , вокзали //
Точно по сценарію ! Янухович зі своею ПР - просто пацан !
Дякуемо зебілам вкотре !
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Босой, а кто тебе разрешил испоьзовать скрепную картинку рузького народа?
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Ахаха, а Петко шо, араб шо он "антисемит" сразу?
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Пора бы уже обогатить свой словарный запас, есть ещё слова - обворожительный, великолепный, блестящий... короче - пошить костюм, чтобы зебы аплодировали костюму и не замечали - кто в него влез...
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Доречи про костюми,Петро Порошенко і далі продовжує брати костюми напрокат в бюро ретуальних послуг,а потім повертає,і в них ховають небіжчиків?
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Зебил, я не про костюм говорил, а про тире между словами "короче" и "пошить", но ты так ничего и не понял.
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А твій клАван не знає що таке КРАВАТКА та прийнятий дрес код !!
Ой я ж забув в ОХФІс презедента можна в труселях приходити ///
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разумков забыл уточнить "хорошим" для кого??? Для зеленых человечьков окупировавших Украину конечно
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