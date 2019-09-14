 Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Форума YES в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал Разумков.
Председатель парламента указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.
Также на Цензор.НЕТ: Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем, - Разумков
Разумков напомнил, что представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК поддержал 341 народный депутат.
Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.
После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.
Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
13 млн з 30 млн виборців (у другому турі президентських)
Навіть 45% нема
НЕ РОЗПОВСЮДЖУЙТЕ БРЕХНІ.
В Calculator або в Exel пароля нема, щоб порахувати?
Спершу кричати шо "біли" - ліниві і поїдйть жерти горілку в неділю в ліс, а потім щось "рахувати" з розумним виглядом. А "розкидати" на тих що не ходили приблизно - так як проголосували ті що ходили - ні-ні?
Так лишалися вдома(тоді плюсуй до 73%), чи ходили голосувати(тоді не плюсуй)? Обережно, а то і до 86% за Зелю дорах*єшся
"математик" ага
Самі на себе розкинете?
🤗
Распустите таможню. Следующая тоже должна быть хорошей.
Неужели нашли столько кристально честних.
Пиз..., как дишит.
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
Якщо ЦВК під контролем зеБкоманди то він вже АВТОМАТИЧНО хороший
Зрозуміло
Далі що Київ ? Дніпро ?
Як там писав ленін = взять телеграф , телефон , вокзали //
Точно по сценарію ! Янухович зі своею ПР - просто пацан !
Дякуемо зебілам вкотре !
Ой я ж забув в ОХФІс презедента можна в труселях приходити ///