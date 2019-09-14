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Все про:аэропорт (1236) Киев (17908) Прага (66) Чехия (888)

 Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы

Аэропорт им. Вацлава Гавела в Праге начал использовать корректное написание названия столицы Украины - Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Усилия посольства были не напрасны. После долгих раздумий и убеждений пражский аэропорт имени Гавела таки присоединился к когорте тех аэропортов, которые правильно по-английски называют столицу Украины - #KyivNotKiev. Кстати, #Odesa теперь пишут правильно также. Спасибо!" - написал посол.

Перебийнис также добавил, что корректно в аэропорту уже пишут и название Борисполя.

Также на Цензор.НЕТ: Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 октября 2018 года начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с призывом писать название города правильно (#KyivNotKiev).

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148448
 
 
 Топ комментарии
 
На фронтах орфографии просто громим противника!
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На фронтах орфографии просто громим противника!
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А вот китайские посольства не знают наверное, чем заняться. А работы непочатый край! Начать можно с переименования на всех картах мира Чины и Китая на скрепнокитайскую Чжунго.
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Великая победа на межднародном фронте, зелики еще не салютовали ? Пора!
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При Порохе были введены международные санкции, при Зелюке часть снято.Давай нам про перемегу рассказывай ,ты зачем нам это ко-Зе выбрал? Войну ,выгодную Пороху уже остановил?
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Так переименование Киева в Манчестере при Свыне - это перемога, а в Праге при Кловане - зрада? Или навпакы?
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Я всегда знала что зебобы не читатели,они писятели.Ты свинью еще не видел,посмотри на Каломойшу,это то что выбрал ты. Зебилы.
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Цикаво, а как Прага пишется в бусурманских аэропортах? Praha, на чешский манер чы Prague. И не бьются ли от этого в истерике яехи?
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та ясно, що Киев вам рідніше...ніж Київ.
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Мамзель, не надо за меня решать? Ок. Расскажите лучше, как в вашем аэропорту пишут Прага? Praga? Prague? или Praha? Вы ж вроде перешли на латиницу? А я вам опишу акцию протеста возмущенных миланцев, которые узнали, что в аэропортах мира название их города пишут кацапским Milan, а не патриотичным Milano
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Зебилы такие же тупорылые как и их дружбаны кремлеботы.
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