 Противник с начала суток трижды нарушил режим тишины, - Минобороны

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12.00 сегодня, 14 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь трижды на Луганском направлении", - сказал Праута.
По его словам, около 6:30 две мины калибра 120 мм разорвались на позициях Объединенных сил недалеко от Новолуганского.
Также после 7:00 со стороны населенного пункта Донецкий оккупанты в течение 50 минут из минометов 120-го и 82-го калибров и станкового противотанкового гранатомета обстреливали украинских воинов в районе Новотошковского. В целом противник выпустил 68 мин обоих калибров.
Еще один обстрел велся в районе Южного, где враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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"Потерь с нашей стороны с начала текущих суток нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", - подчеркнул Праута.
Также он добавил, что по уточненным данным 13 сентября оккупанты 23 раза нарушили режим тишины.
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%. Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.(с)
ПН-ЧТ
20:45
Анонс
СВАТЫ
Обстрелы со стороны противника - 5
в том числе со стрелкового оружия- 2
снайперский огонь- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 3
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм
Ответный огонь ВСУ- 2
в том числе со стрелкового оружия- 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм- 1
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм
Особые обстоятельства и случаи боестолкновений требующие детального описания:
В район Донецка переброшены подразделения в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ) общей численностью около 800 человек (2-й и 3-й мотострелковый батальон и реактивно артиллерийский дивизион). Переброс шел в три этапа, по жд и автотранспортом. Предположительное место применения - Авдеевка. Л\с в основном из жителей Ставропольского края. До нынешнего времени на территории Украины не фиксировался.(с)