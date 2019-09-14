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 Политика Украины
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Все про:выборы (22989) Донбасс (19354) YES (59) Разумков Дмитрий (200)

 Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем, - Разумков

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству. Досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе. – Ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Договоренности по ЦИК с ОПЗЖ, "Что такое сексот?" и "Не выходите из зала": о чем переписывались нардепы от "Слуги народа" во время заседания Рады. ФОТОрепортаж

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Также на Цензор.НЕТ: Мы не собираемся проводить фейковые выборы на Донбассе, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148445
 
 
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Эх, какая зрада накрылась
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Если только за нее проголосует ПЕС с ОБзаЖе. Зраду ретранслируешь?
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Что с границей? Какие выборы без украинской границы? Зачем нам обратно этот сброд со своей армией и полицией ? Где, б.., эти нац корпусы с требованиями?

Выборы должны быть только после вывода оккупационных войск и возврат контроля над границей. Но это так было бы, если бы президентом был Порошенко, а сейчас зебиилы любую схему схавают, даже откровенную капитуляцию, главное что Пороха скинули, так как по 1+1 сказали, что он брата убил и зарабатывал "на крови"
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Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины/ Нет , у него не лживый взгляд.Его глаза не лгут.Они правдиво говорят что их владелец-плут. Плут-барыга. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно.
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