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Все про:Укрзализныця (1699) Герус (69)

 Вагоны-цистерны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус

Оборачиваемость вагонов национального железнодорожного перевозчика за 8 лет упала в 2 раза.

Об этом написал на своей странице в Facebook Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборачиваемость вагонов Укрзализныци на примере вагон-цистерн с нефтепродуктами (время доставки в один конец).

Август 2019:

Коростень - Обводная (Днепр) - 12 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 15 суток

Июль 2019:

Коростень - Обводная (Днепр) - 8 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 10 дней

2011 год:

Коростень - Обводная (Днепр) - 5,5 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 7 суток", – написал Герус.

Из приведенных цифр депутат делает вывод, что вагоны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 с лишним раза медленнее.

"Я, конечно, "за" дорогие корпоративные реформы, высокооплачиваемые наблюдательные советы/продажи, но когда это как-то коррелирует с улучшением работы компаний не в презентациях, а в реальной жизни", - добавил Герус.

Также на Цензор.НЕТ: Возврат "Укрзализныци" под контроль Мининфраструктуры начнем в ближайшее время, - Криклий

Вагоны-цистерны Укрзализныци за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148444
 
 
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Немає локомотивів їх возити, бо Україна не виробляє локомотивів на електричній тязі, а лише закуповує у США (Казахів (росії) дизель
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и цие значит, шо жить стало лучше, и легендарный гарант петя це раз сто размовлял
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Моя машина тоже может ехать 200 км в час. А средняя скорость по компьютеру показывает 30 км в час. А все сфетофоры и пробки виноваты.
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Це така сама "правда", як і про "Роттердам+"?
Чи інша???
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