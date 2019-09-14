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 Политика Украины
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Все про:вето (301) Зеленский (2823) избирательный закон (179)

 Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками 01

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3148443
 
 
 Топ комментарии
 
Президент наклав на кодекс.
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Під кайфом понаобіцє, потім ветує, кажучи що то був жарт 😁
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В країні свято - президент наклав вето на кодекс.
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Пороховатные накладатели вылезли
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Значит будут замечания к тому шо напринимали эти деятели под конец
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Конечно будут, открытые списки вот главное замечание 😁 Половину того что "деятели" выдали под конец шмаркли как свое сейчас презентуют.
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Під кайфом понаобіцє, потім ветує, кажучи що то був жарт 😁
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Тю. Экс-регионал даже президентом после бегства Янука был.
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Зебилам норм это их братушки нынче по коалиции, хоть Пушилин, абы не Порох. А так они патриоты, да 😁
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А Хведырыч шо, не ? Председательствовать кто буит ?
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Ось Вам і ".луга народа" всіх на..обує.

Головне для цього шарлатана та покидька аби "москальський поребрик" від його дій не постраждав, а те що громадянам обирати сеператистів до Верховної ради це таке.
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первое зеленое вето, должны быть открытые зеленые списки
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Нутам такого накрутили з датами набрання чинності, що по прийнятому кодексу будуть проходити чергові вибори аж у 2029 році. Мабуть до цього і претензії.
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Ігри олігархів тривають, а в гоїв чуби тріщать
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нє.. то вистрєли пєрдаков шоклядної шобли Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками - Цензор.НЕТ 9738
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Дмитро Корчинський
4 хв. ·

Окупанти вже в Києві, але їдуть не на російських танках, а на мерседесах рабіновіча й медведчука.
Бо ті з нас, хто стріляв в російські танки, бояться стріляти по мерседесах.
Окупаційна адміністрація вже облаштовується в офісі президента.

Бо ГУР, який наважувався на диверсії в окупованому Донецьку, безсилий в окупованому Києві.
Державний прапор з Верховної ради полізе зривати не російський десантник, а мєнт з печерського районного управління внутрішніх справ.
Бо наші добровольці, які в Авдіївці не бояться гинути в бою, у Києві згодні лише на тюрму.
Втім, дванадцяти - чотирнадцятилітні для кого майдан - давня казка, а фронт - легенда, вже здатні підняти автомат.
Вони розпочнуть Четверті визвольні змагання.
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Навіщо взагалі той кодекс?
Так само, як і ЦВК...

Сказав же, що він прийшов на один термін...
Довічний!
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Вы за это голосовали, зебилята? Поимел вас ваш Шут **********, а вы так хотели "Жити по новому"

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Ну что Зебилы! "Жити по новому-2", або ще "новіше"?????
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Чмо боягуливе. Чекало нову ВР. Вофка, запам'ятай клоун, на Майдан жодне вето не діє.
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Вот, про избирательный кодекс и следует делать референдум! С последующей отставкой, нашего любимого пианиста! Бедняга не знает как своих любовниц и любовников протащить...
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