Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.
Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.
В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.
Головне для цього шарлатана та покидька аби "москальський поребрик" від його дій не постраждав, а те що громадянам обирати сеператистів до Верховної ради це таке.
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Окупанти вже в Києві, але їдуть не на російських танках, а на мерседесах рабіновіча й медведчука.
Бо ті з нас, хто стріляв в російські танки, бояться стріляти по мерседесах.
Окупаційна адміністрація вже облаштовується в офісі президента.
Бо ГУР, який наважувався на диверсії в окупованому Донецьку, безсилий в окупованому Києві.
Державний прапор з Верховної ради полізе зривати не російський десантник, а мєнт з печерського районного управління внутрішніх справ.
Бо наші добровольці, які в Авдіївці не бояться гинути в бою, у Києві згодні лише на тюрму.
Втім, дванадцяти - чотирнадцятилітні для кого майдан - давня казка, а фронт - легенда, вже здатні підняти автомат.
Вони розпочнуть Четверті визвольні змагання.
Так само, як і ЦВК...
Сказав же, що він прийшов на один термін...
Довічний!
Як моча, ой, тобто роса.