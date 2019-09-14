 Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Об этом он заявил в интервью Украинской службе ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Если он будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну", - сказал он.

Он подчеркнул, что на виду будет именно политический реванш: "А как еще это назвать? Второй момент - если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать... Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть".

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При этом он отметил, что "если будет суд и будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить".