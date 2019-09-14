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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2823) Квасьневский (294) Порошенко (17783)

 Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Экс-президент Польши Александер Квасьневский уверен, что в случае преследования Порошенко нынешним президентом Украины, пострадает также сам Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Украинской службе ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Если он будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну", - сказал он.

Он подчеркнул, что на виду будет именно политический реванш: "А как еще это назвать? Второй момент - если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать... Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть".

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При этом он отметил, что "если будет суд и будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3148441
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе

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73 % не нужен сильный президент, им нужен понятный президент уровня телесериала Сваты, которого в Европе считают за пустое место.
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Воры и подонки,типа Рабиновича,Мертвейчука,Бойко,Портнова....уже сидят?
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Февраль 2014 по май 2019. КТО ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ.
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Петя же весь мир не купит как Квасневского
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Пан Квасьневскиё, Ви риби жареной хотите???
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Кто такой квасневский-0,может Трамп станет за Пеца?
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Мародьор столько полубесплатной рабочей силы Польше подарил, как тут поляку не на захист свиночолого встать Мир не будет молчать: Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко - Цензор.НЕТ 7790
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Порошенко нарушил целый ряд законов Украины и будет за это отвечать.И если каким-то там "эксам" хотелось бы укрыть Порошенко от ответственности,то это лишь их пожелания.И не имеют никакого права эти "эксы" "расписываться за весь мир".порошенко должен предстать перед судом!
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Зовсім скоро почнеться переслідування самого Зеленського, тому в нього вже не буде часу на Порошенка.
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Ещё раз хочется узнать у адептов "зелёной шмаркли"-почему не возбуждаются уголовные дела в отношении разного рода украинофобской мрази,ворья,отъявленных мерзавцев и подонков типа Мертвейчука,Бабиновича "жолудя",Быйка,Портняги и остальной антигосударственой мразоты?
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под политическое преследование можно подогнать даже косой взгляд в ту сторону...
так же как и "уважаемый человек" не доказательство в суде (или в разбирательстве)
важны железобетонные факты и не менее железобетонные аргументы, а не чувства и чуйки...
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Конечно его нельзя преследовать. Необходимо спецам собрать железную доказательственную базу и не преследуя в зону. А еще лучше на ПМЖ за бугор. И нет его.
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Очередная поросячья подстилка что-то там взвизгнула
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