EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  477  17
Все про:ВР (23651) Николаевская область (886) приватизация (884)

 "Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года, - Николаевский центр журналистских расследований

После того, как Рада проголосовала в первом чтении за отмену закона, которым утверждался перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, 43 предприятия Николаевщины потенциально могут быть приватизированы, если законопроект примут в целом.

Об этом сообщает Николаевский центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди николаевских объектов, которые могут попасть под приватизацию, такие крупные, как: "Зоря" - "Машпроект", ГП "Дельта- Лоцман", Николаевский судостроительный завод (бывший Завод им. 61 Коммунара), Николаевский морской торговый порт, морпорт "Ольвия" (ранее спецпорт "Октябрьск"), ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" и другие.

При этом, подчеркивается, что много предприятий из указанного списка уже прекратили свое существование или были реструктуризированы.

Читайте также: Рада одобрила в первом чтении расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности

Напомним, что закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" был принят еще в 1999 году. За прошедшее время его неоднократно пытались отменить, однако голосов постоянно не хватало.

В случае принятия Радой в целом законопроекта 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации", он вступиет в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148440
 
 
 Топ комментарии
 
Уверен, Игорь Валерьевич станет хорошим хозяином этим предприятиям!
 показать весь комментарий
 
стратегическое единственное в своем роде предприятие и ведущий центр лоцманских услуг с молотка - прелестно
 показать весь комментарий
 
Олигархат распродает остатки стратегической промышленности + землю, сливает страну под парашу и сваливает в Тель-Авив, пока убаюканное олигархическим тель-авидением 73 процентное стадо пребывает в зейфории
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уверен, Игорь Валерьевич станет хорошим хозяином этим предприятиям!
 показать весь комментарий
 
 
И мотор сичь тоже его.?На этих заводах главное- мозги!!!Без мозгов- это просто каменные джунгли.
 показать весь комментарий
 
 
Продает последнее. Потому что зеленый король - голый .Беня больше денег не даст ,а мальчики в стрингах зеленого лехтората без пиваса, его же и повесят
"Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года, - Николаевский центр журналистских расследований - Цензор.НЕТ 4467
 показать весь комментарий
 
 
Всё нормально,тока не надо торговать с ордой и Ираном через прокладки.
 показать весь комментарий
 
 
что нормального? Кучма уже продал ЧСЗ. Знаешь его судьбу.? НГЗ - Русал, хоть и принадлежит Дерипаске, но работает. Только потому, что Запад не ввел санкции против предприятия на территории Украины. Пусть твой Зелебеня торговую марку "95-я подворотня" продаст
 показать весь комментарий
 
 
Да уж, судьба у ЧСЗ печальная! Завода уже нет по определению. Кстати, такая же участь и у ХСЗ.
 показать весь комментарий
 
стратегическое единственное в своем роде предприятие и ведущий центр лоцманских услуг с молотка - прелестно
 показать весь комментарий
 
 
Вы в курсе,что робот Фёдор не смог пристыковать Союз к МКС?.Пристыковывали вручную.На борту отказала система Курс,разработанная Айзенбергом в Харькове более 40 лет назад. Приборы для автоматической стыковки делают только в Харькове и нигде более.Даже американцы стыкуются вручную.КБ Электорприбор по факту нет уже с 2001 года.Там Бандурка разметил факультеты ХНУВД и мебель делают.Но приборы делают!!! Потому что сохранили мозги,создали небольшую конторку и обслуживали Роскосмос,АЭС ит д.Их всего с техническим персоналом человек 300,но делают лучшие и надёжные системы управления. для Стратегических ракет !А Айзенберг, попал в тяжелейшую автокатастрофу и ,предвидя распад ,уехал к детям в Израиль в 2001году, а в 2004 году скончался.Он Управлял Бураном ,Энергией.А сейчас придурок русский Рагозин ничего подобного не может сделать.Все новые стратегические ракеты падают.Айзенберга нельзя даже и близко сравнить с Кучмой.Вот что значит личность в космонавтике.У Айзенберга была мощнейшая группа теоретиков и исследователей..Все они, либо умерли,либо глубоко пожилые люди.
 показать весь комментарий
 
 
У ту пору якось дивно гинули і попадали в аварії провідні фахівці Незалежної України...та ж історія з Муравченком...
 показать весь комментарий
 
Ну, им тоже надо с чего-то рубать капусту. Сливки беня снимет, остальное с молотка по бросу и в офшоры.
 показать весь комментарий
 
 
Олигархат распродает остатки стратегической промышленности + землю, сливает страну под парашу и сваливает в Тель-Авив, пока убаюканное олигархическим тель-авидением 73 процентное стадо пребывает в зейфории
 показать весь комментарий
 
 
могут быть приватизированы/продавать-единственное что могут банкир Коломойский, шоумэн Зеленский и барыга Разумков. Машпроект умеет делать судовые газотурбинные установки, которые не умеет делать РФ.
 показать весь комментарий
 
Так кацапы купят,через прокладку,для этого все и задумано.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх