 Сотрудника Центра специальных операций "А" СБУ Александра Иванькова похоронят завтра в Коломые

Прощание с Александром Иваньковым состоится завтра в Коломые Ивано-Франковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Церемония начнется в 12:00 по адресу ул. Драгоманова, 3.

Александр Иваньков – старший лейтенант, сотрудник Центра специальных операций "Альфа" СБУ, участник АТО/ООС. Он погиб в Одесской области 11 сентября во время крайне сложной тренировки на воде.

Сегодня тело погибшего офицера должны доставить в Коломыю.

У Иванькова остались мать, у которой он был единственным сыном, и жена, с которой он совсем недавно сыграл свадьбу.