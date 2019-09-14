 Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обращаясь к Бондаренко, Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.
Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Член правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии". Директор компаний: ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".
В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.
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А вот поддерживать,что они и делают, будут. Им(РФ)главное что бы очаг не потух...
Я родилась в Закарпатье, в селе Камянском воскресным утром 19 января 1964 года. Отец, Иван Иванович Мочарко, почти всю жизнь проработал шофёром «скорой помощи»; мама, Лина Петровна Иванова, работала агрономом, затем экономистом. В доме было множество книг - мама начала собирать библиотеку ещё в студенческие годы, и я читала всё, что могла осилить. Одно из ранних, ещё дошкольных воспоминаний: я в постели, с ангиной, в который раз читаю «Руслана и Людмилу».
В 1981-м поступила в Московский физико-технический институт, но проучилась там недолго: пришлось выбирать между учёбой и рождением ребёнка. Я выбрала Анну. К 1999 году, то уходя в декретный отпуск, то возвращаясь из него, всё же окончила Московский педагогический университет и получила диплом учителя русского языка и литературы. В это время я уже была мамой четверых: Аннушки, Ксюши, Добрыни и Севы. Младший, Денис, родился в 2001-м.
Работала воспитателем в детском саду, учителем, корректором, редактором на договорах в издательствах Московской патриархии, «Иностранная литература». В трудные 1990-е, чтобы прокормить большую семью, и мне и мужу приходилось браться за любую подработку: порой бывало, что вычитывала чьи-то мемуары с младенцем у груди - в прямом, не в переносном смысле.
Увлекаюсь поэзией, сколько себя помню, первые сознательно написанные стихи относятся примерно к шестилетнему возрасту. В классе была «признанным поэтом». После рождения дочери писала редко и с перерывами, в основном для себя. Ушла лёгкость, пришла требовательность.
Первая публикация в газете «День литературы» в 2000-м году стала для меня открытием «второго дыхания». Помимо «Дня литературы» выходили подборки стихов в литературно-философском журнале «Волшебная гора», сборниках «Пушкин в Британии», интернет-журнале «Органон». В «Дне литературы» и «Волшебной горе» также публиковались критические эссе.
До 2008 года я публиковалась в основном под псевдонимом Регина Григорьева, сейчас издаюсь под собственным именем. Новые стихи обычно выкладываю в интернет-блоге gilrain.livejournal.com.
С 2006 года живу в Северной Ирландии, в небольшом городке Колрейне. Трижды участвовала в поэтическом фестивале «Пушкин в Британии» - в 2007 и 2008 гг. как финалист международного поэтического конкурса, в 2009-м как член малого жюри. Этим почти исчерпывается моё участие в литературных тусовках. Всё остальное - общение в узком кругу, в основном онлайновое.
В 2010 году в издательстве «Российский писатель» вышла книга моих стихов «Дожди и зёрна» - и кажется, неплохо вышла.
Основные достижения 2011 года: вступила в Союз писателей России и устроилась работать уборщицей. Что поделать, раз моя русскоязычная профессия не востребована в здешнем захолустье, буду продолжать традиции, заложенные предшественниками - «поколением дворников и сторожей».
Зебиліы! Вы сами еще не в шоке от назначений Вашего ***********?
І це ще не було гучних справ. А після них жодна партія, сформована до 2019, не виживе.
что в перводе на украинский - Зелені шмарклі загустіють
Этот нафталин с коммунистическим бэкграундом давно пора отправить на помойку истории
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
Когда все силы порохоботов были брошены на то, чтобы топить по максимуму кандидатов от СН, а рыги их вполне устраивали
До выборов в июле - бюджет был полностью под Петиной Радой и министерствами
Так что спрос будет, не расслабляйся, фрезеровщик. Отчитаешься ещё на потраченные на тебя средства
из погреба, из далека, из Германии виднее
За кловуна у гондурасів...