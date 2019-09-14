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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1411) Зеленский (2823) ОГА (1507) Бондаренко Александр (1)

 Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям города Днепр новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обращаясь к Бондаренко, Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Член правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии". Директор компаний: ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин согласовал назначение Бондаренко главой Днепропетровской ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3148438
 
 
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Охрененный хозяйственник Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко - Цензор.НЕТ 6740 . Послужной список впечатляет Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко - Цензор.НЕТ 9866. Держись Днепр.
Зебиліы! Вы сами еще не в шоке от назначений Вашего препиздента?
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Сейчас Зебилы резко гражданство жены осудят, верно же? Или то у прошлой власти родственники в кацапии мрак, а сейчас уже потепление отношений?
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Делается очень просто проводятся выборы в донбасе( если Зе согласится на територии где российские бандиты контролируют) потом как говорил боевик Пушилин у нас будет независимое государство со своими границами армией и мы сами будем принимать решение и первое решение мы днр там с лугандоном делаем еще один внутрене днровский референдуи о вступлении и присоеденению в россию-итог выбора луганчан и днр очевиден -все по закону выходит Украина же сама отдала и сделала их независимыми и они как самостоятельная страна сами решают без запроса с Киева куда и как вступать- в итоге Украина потеряет свою територию и росийская граница с росс войсками посунется на запад автоматически так как граничит россия будет с Днепропетровской обл - и не прикопаешся там был референдум а мы в свою очередь также провели референдум согласно закону и отпустили их но если думаете что все закончится нет-мордор и далее будет пускать метастазы в одесскую херсонскую николаевскую-будет и позор и война
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Делается очень просто проводятся выборы в донбасе( если Зе согласится на територии где российские бандиты контролируют) потом как говорил боевик Пушилин у нас будет независимое государство со своими границами армией и мы сами будем принимать решение и первое решение мы днр там с лугандоном делаем еще один внутрене днровский референдуи о вступлении и присоеденению в россию-итог выбора луганчан и днр очевиден -все по закону выходит Украина же сама отдала и сделала их независимыми и они как самостоятельная страна сами решают без запроса с Киева куда и как вступать- в итоге Украина потеряет свою територию и росийская граница с росс войсками посунется на запад автоматически так как граничит россия будет с Днепропетровской обл - и не прикопаешся там был референдум а мы в свою очередь также провели референдум согласно закону и отпустили их но если думаете что все закончится нет-мордор и далее будет пускать метастазы в одесскую херсонскую николаевскую-будет и позор и война
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России лугондон и даром не нужен.Зачем им (РФ) территория с бандюками и массой оружия!
А вот поддерживать,что они и делают, будут. Им(РФ)главное что бы очаг не потух... Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка - Цензор.НЕТ 418
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А зачем россии Курильские острова ? Согласно экономической выгоды - пустышка. Россия живет по принципу средневекового менталитета.
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Как просто ларчик открывается! Ни Зеленский ,ни Пристайко додуматся не смогли. Я думаю,что они прочтут этот гениальный комент и всё исправят.
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Как можно принимать в госаппарат людей когда их близкие родственники граждане враждебной страны....Жена гражданка России - проворовался и в Казлостан.
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Бондаренко Регина

Я родилась в Закарпатье, в селе Камянском воскресным утром 19 января 1964 года. Отец, Иван Иванович Мочарко, почти всю жизнь проработал шофёром «скорой помощи»; мама, Лина Петровна Иванова, работала агрономом, затем экономистом. В доме было множество книг - мама начала собирать библиотеку ещё в студенческие годы, и я читала всё, что могла осилить. Одно из ранних, ещё дошкольных воспоминаний: я в постели, с ангиной, в который раз читаю «Руслана и Людмилу».
В 1981-м поступила в Московский физико-технический институт, но проучилась там недолго: пришлось выбирать между учёбой и рождением ребёнка. Я выбрала Анну. К 1999 году, то уходя в декретный отпуск, то возвращаясь из него, всё же окончила Московский педагогический университет и получила диплом учителя русского языка и литературы. В это время я уже была мамой четверых: Аннушки, Ксюши, Добрыни и Севы. Младший, Денис, родился в 2001-м.
Работала воспитателем в детском саду, учителем, корректором, редактором на договорах в издательствах Московской патриархии, «Иностранная литература». В трудные 1990-е, чтобы прокормить большую семью, и мне и мужу приходилось браться за любую подработку: порой бывало, что вычитывала чьи-то мемуары с младенцем у груди - в прямом, не в переносном смысле.
Увлекаюсь поэзией, сколько себя помню, первые сознательно написанные стихи относятся примерно к шестилетнему возрасту. В классе была «признанным поэтом». После рождения дочери писала редко и с перерывами, в основном для себя. Ушла лёгкость, пришла требовательность.
Первая публикация в газете «День литературы» в 2000-м году стала для меня открытием «второго дыхания». Помимо «Дня литературы» выходили подборки стихов в литературно-философском журнале «Волшебная гора», сборниках «Пушкин в Британии», интернет-журнале «Органон». В «Дне литературы» и «Волшебной горе» также публиковались критические эссе.
До 2008 года я публиковалась в основном под псевдонимом Регина Григорьева, сейчас издаюсь под собственным именем. Новые стихи обычно выкладываю в интернет-блоге gilrain.livejournal.com.
С 2006 года живу в Северной Ирландии, в небольшом городке Колрейне. Трижды участвовала в поэтическом фестивале «Пушкин в Британии» - в 2007 и 2008 гг. как финалист международного поэтического конкурса, в 2009-м как член малого жюри. Этим почти исчерпывается моё участие в литературных тусовках. Всё остальное - общение в узком кругу, в основном онлайновое.
В 2010 году в издательстве «Российский писатель» вышла книга моих стихов «Дожди и зёрна» - и кажется, неплохо вышла.
Основные достижения 2011 года: вступила в Союз писателей России и устроилась работать уборщицей. Что поделать, раз моя русскоязычная профессия не востребована в здешнем захолустье, буду продолжать традиции, заложенные предшественниками - «поколением дворников и сторожей».
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Сейчас Зебилы резко гражданство жены осудят, верно же? Или то у прошлой власти родственники в кацапии мрак, а сейчас уже потепление отношений?
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Ну что поделать если в Украине нет украинцев. А нациков Петя уничтожил или выгнал в Польшу
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Охрененный хозяйственник Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко - Цензор.НЕТ 6740 . Послужной список впечатляет Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко - Цензор.НЕТ 9866. Держись Днепр.
Зебиліы! Вы сами еще не в шоке от назначений Вашего ***********?
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Зебилы а шо там у жены с гражданством?
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зарегистрирован в харькове, бизнес в киеве, жена в раше... и за 20000 зп он едет к нам просить ахметова не травить людей???
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Питання не у тому, хороший Зе, чи херовий. А у тому, що вже за місяць влада підвисила планку так, що на наступних виборах жодна нафталінова партія на скрєпах та томосах не візьме навіть 3%.

І це ще не було гучних справ. А після них жодна партія, сформована до 2019, не виживе.
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Козе баян,попу гармонь ,икона папуасу -

что в перводе на украинский - Зелені шмарклі загустіють
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Барабан внутри пустой, чтоб было больше мудозвонства.
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Пожалуй ты прав.Правильно серешь, но не правильно кучки кладёшь
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И слава Богу
Этот нафталин с коммунистическим бэкграундом давно пора отправить на помойку истории
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Бывший депутат «Партии регионов», сторонница «русского мира» и экс-министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш может войти в состав новой Центральной избирательной комиссии Украины.
она проходит в ЦИК по квоте пророссийской партии Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь». В частности, известно, что она публично отстаивает интересы Москвы в Киеве. На протяжении последних лет она занималась пророссийской пропагандой. А в 2015 году в Украине она была под следствием, но в результате ей удалось уйти от печального исхода.
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Это был голос пети и ирки в твоей башке?
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Во ВРУ попали Мертвечук,РабиновичПораженко и Пагубий,баба 3го тясячелиття.Ну и что они могут сделать?Поросячий визг? Не возбраняется.Одна провизжала- на пять дней отстранили от заседаний.Такое будет и с Лукаш.Она в глубокой ж...( оппозиции)
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Так надо было раньше думать о том что рыги в Раду проходят
Когда все силы порохоботов были брошены на то, чтобы топить по максимуму кандидатов от СН, а рыги их вполне устраивали
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В то время как зеботы не спали ночами, по максимуму топя рыгов. Вот что обидно.
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Троллефермы Порошенко содержались за счёт госбюджета
До выборов в июле - бюджет был полностью под Петиной Радой и министерствами

Так что спрос будет, не расслабляйся, фрезеровщик. Отчитаешься ещё на потраченные на тебя средства
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Конечно-конечно! Перед немцами- всегда пожалуйста!
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Глядя из погреба , из далека, из Германии виднее
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Негативні коментарі, загалом, через те, що міняти одного лопуха на іншого - ніякого зусилля чи розуму для того не треба. Й ніякої користі чи позитиву не несе.
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Подяка від Дніпра Кривбасу
За кловуна у гондурасів... Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка - Цензор.НЕТ 2203
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Простой парень из народа, еще и патриот.
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це был мощный посыл со стороны зели, с другой стороны плохой результат - тоже результат Зеленський представив нового главу Дніпропетровщини Бондаренка - Цензор.НЕТ 2579
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Еще одного смотрящего их кремля прислали. Коломойский не против, Зеленский назначил.
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