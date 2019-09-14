 Следует продолжить реформу образования и избавиться от советских негативов в школе, - министр образования Новосад

Об этом министр образования Украины Анна Новосад сказала во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Обычная украинская школа - это школа, которая, к сожалению, переняла на себя все те негативы, которые были в советской школе. Это система, которая очень часто построена на страхе, который пронизывает абсолютно все отношения: учитель - ученик, учитель - директор, родитель - директор, директор - министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах", - сказала глава Минобразования.
Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов.
Также на Цензор.НЕТ: Все украинские школы должны быть автономными и не зависеть от управлений образования, - образовательный омбудсмен Горбачев
При этом она подчеркнула, что Украина должна продолжать уже начатую реформу образования.
"Наша задача - сделать эти изменения необратимыми, развить их не только на начальную школу, а и на старшую и т.д.", - резюмировала министр.
и оценивать знания учителей.
бл.. беда.. они и до детей доберутся...
Следующим будет отмена экзаменов (как Греф предложил в РФ намедни).
Только такое образование называется не диплом.
Такое образование называется "справка о том, что прослушал такой то курс", то есть "справка об окончании средней школы".
Радянська школа була однією із самих сильних у світі.
Це вам не якась там "болванська" система...........
Идиш и иврит - тоже в пролете!
ps. chem lechit ihniy bred reformatorstva?
Чем больше МОН изощрается тем хуже результаты. О школьном образовании и не говорю. Там сплошная зубрежка тестов, которая отучает их думать, мечтать Детям противно в школу ходить и выдерживать сверхнагрузку из абсолютно ненужных предметов, которая их лишает детства.
Ура! И желательно программу обучения растянуть эдак лет на 15, но лучше 20
Просим внести изменения в закон об образовании- возврат от 12-летней системы среднего образования к 10-летней.
https://petition.president.gov.ua/petition/72864