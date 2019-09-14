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 Политика Украины
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 Германия и Франция будут склонять Зеленского к уступкам России, - Кучма

Представители Берлина и Парижа будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам России по вопросу об организации выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма сказал в интервью Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек", – приводит агентство слова Кучмы о том, что Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин вместе будут склонять президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам.

По словам Кучмы, европейские партнеры уже просят Зеленского "выполнять все пожелания Москвы". Кучма подчеркнул, что, по его мнению, выборы могут быть проведены только после вывода из Донбасса тяжелого вооружения и войск, а также перехода границы с Россией под контроль украинских властей.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

"Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность на первом месте. Нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - сказал Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3148436
 
   
 Топ комментарии
 
Был же нормальный президент. Нет блин, устали от войны лежа на диване, поверили в Голобородька, зебилы долбанные
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ага, как будто Зеленского нужно подталкивать к этому
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Та впринципе он и сам неплохо с этим справляется.
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Зе поступишь правильно, если вынесешь на референдум особый статус Донбасса. Просто уверен, что 80% населения нахер пошлет этот статус и тем самым нахер пошлет европейских бюрократов и Ху.ла с их шмайстерхером.
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все к тому идет. Референдум скорее откажется от Донбаса, чем иметь такой гнойник.
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Зеля слабак, ***** вертить його в себе на х..... як хоче і де хоче.
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