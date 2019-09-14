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 Оккупанты анонсируют приезд в Крым немецких политиков

Оккупационные власти Крыма сообщили, что полуостров собираются посетить депутаты Бундестага и земельных парламентов Германии.

Об этом российскому государственном информагентству ТАСС заявил так называемый "председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, немецкие парламентарии посетят Крым в ноябре текущего года, чтобы "ознакомиться с ситуацией на полуострове".

"У нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе. В ходе визита ожидаются встречи с властями Крыма и общественностью", – рассказал он.

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При этом Гемпель не уточнил состав делегации и ее численность.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его оккупацию.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле прошлого года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148435
 
 
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"миждународная антиразейская каулиция"
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Да эти крысчано-иуды постоянно привозят туда разного рода анархистов,крайне правых,левых и остальное маргинальное отребье.Те жрут,пьют "на шару",получают "командировочные" от кацапов и естественно кукарекают о том,как там всё-отлично.Уже даже сами рядовые кацапы-начинают что-то подозревать по поводу этих "делегаций".
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Я не ослышался? Фрицы из Гейропы против которых так яросно воевали крысчаны в 2014 приедут в скрепный крым? Последний раз фрицы были в крыму в 1942.
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Зе не против уже нет никаких нот, закончились наверно, так для приличия, Зеркаль гавкнула в твиттер что осуждает выборы в крыму, а то что до этого сколько раз приезжали без дозволу про кацапских немецких и итальянских политиков в окупированный крым не было никаких реакций-идет пошаговая капитуляция с вбросами референдумов для приготовления почвы и замирения с кацапами про оттепель там говорят какую то
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