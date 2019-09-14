 "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами – снимать кино и жить. Для него, для меня и для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино – это еще одна любовь, не похожая ни на одну другую. Пришло время в этой любви признаться", - отметил Зеленский.

Он напомнил о неисчерпаемом креативе, идеях, героях, историях и вдохновении многих украинских мастеров. "Качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру", - заметил Зеленский.

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"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс – от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - поделился сокровенным президент.

"На этой неделе новый парламент уже сделал первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о rebates. Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Таким образом, наши кинопроизводители получат неоценимый – международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи – снимать кино и жить", - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня я не просто поздравляю с Днем украинского кино. Как привередливый зритель я вместе с миллионами украинцев жду захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем! Создадим украинское кино вместе!" - подытожил он.