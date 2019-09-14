EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1067  110
Все про:Зеленский (2823) кино (1256)

 "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский

Каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День украинского кино. В этом году президент Владимир Зеленский обратился по этому случаю с поздравлением и пообещал развитие отечественного кинематографа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Несколько дней назад Олег Сенцов сказал, что теперь планирует заниматься двумя замечательными вещами – снимать кино и жить. Для него, для меня и для всех украинских режиссеров, продюсеров и актеров кино – это еще одна любовь, не похожая ни на одну другую. Пришло время в этой любви признаться", - отметил Зеленский.

Он напомнил о неисчерпаемом креативе, идеях, героях, историях и вдохновении многих украинских мастеров. "Качественные кинопроекты уже давно вырисовывались в воображении. Остается только снимать и показывать их миру", - заметил Зеленский.

Читайте также: Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский

"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой. Мы должны наладить весь кинопроцесс – от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - поделился сокровенным президент.

"На этой неделе новый парламент уже сделал первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о rebates. Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса. Таким образом, наши кинопроизводители получат неоценимый – международный опыт, рост производства и многомиллионные инвестиции. Мы должны дать украинским кинематографистам возможность делать две замечательные вещи – снимать кино и жить", - подчеркнул Зеленский.

"Сегодня я не просто поздравляю с Днем украинского кино. Как привередливый зритель я вместе с миллионами украинцев жду захватывающие киноновинки уже в ближайшем будущем! Создадим украинское кино вместе!" - подытожил он.

Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148433
 
 
 Топ комментарии
 
нас ждет новый сезон "сватов"!
Ура товарищи!
 показать весь комментарий
 
все, голливуду пора на свалку, ему на смену идет мощный зелевуд "Сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической державой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4454
 показать весь комментарий
 
Конечно
Надо ж не развивать кинематограф и искусство, а будки с Рошеном на каждой остановке ставить
Вот это патриотично!

А реализовать творческий потенциал нации - це зрада
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Что характерно , каждый новый презик озабочивался судьбой отечественного кинематографа .
Господи , какой только херни не наснимали на наши деньги !
Даже вспоминать противно ...
 показать весь комментарий
 
да скажите кто то там Зеленскоиму, что кроме кино и его 95 квартала , есть еще жизнь в Украине....
 показать весь комментарий
 
 
Миллионы украинцев ждут не только захватывающие киноновинки а еще мира,снижение тарифов, повышения зарплат и пенсий.. Может лучше в первую очередь сделать все, чтобы Украина стала мощной державой в обороне и экономике?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх