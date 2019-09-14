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 Политика Украины
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Все про:перепись населения (53) YES (59) Гончарук_Алексей (84)

 Частичную перепись населения могут провести до конца года, - Гончарук

Кабинет министров Украины попытается до конца 2019 года провести частичную перепись населения.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время выступления на 16-м ежегодном форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Премьер признает, что полностью перепись за такой короткий период провести не удастся, но правительство работает над частичной реализацией идеи.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, - эксперты

Гончарук кроме этого, пообещал "посвятить следующий год большим системным реформам", которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

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Представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук ранее говорил, что вопрос о переписи населения страны у команды президента стоит одним из первых. По словам Стефанчука, сейчас ситуация выглядит "не нормально".

Источник: https://censor.net.ua/n3148432
 
 
 Топ комментарии
 
часткову - це означає, що Гончарук усіх своїх перепише: гузновиків-травесті
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ай, баюс-баюс!
хочу, щоб ти особисто прийшов мене переписувати
ти ж з Дніпра?
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Частичную перепись населения могут провести до конца года, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9036 у него переписалка не выросла
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часткову - це означає, що Гончарук усіх своїх перепише: гузновиків-травесті
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Частково это в первую очередь порохоботов.Шоб знать ху из ху
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ай, баюс-баюс!
хочу, щоб ти особисто прийшов мене переписувати
ти ж з Дніпра?
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Сьогодні перепис потрібен тільки там де немає цивілізації - в глухих селах, де люди не користуються мобільним зв'язком та банківськими послугами! В містах населення вже 100 разів переписано різними базами даних, Мінюст - база засновників та керівників підприємств, ФОПів, власників квартир та будинків, місцева влада - база платників послуг ЖКХ, Інтернет та ТВ провайдерами - база абонентів по будинкам, податковими органами - база нарахувань податків по зарплаті, мобільними операторами - база абонентів, банками - база власників пластикових карток та депозитів, навчальними закладами - дитсадками, школами, інститутами, медичними закладами - поліклініками, лікарнями, органами соцзахисту - пенсіями, дотаціями, виплатами, військовими комісаріатами, міліцією - база власників авто, та база осіб які володіють правом керувати транспортними засобами, бази торгових мереж - база власників карток клієнтів з обсягами їх витрат на місяць!!!!! Якщо все це звести в єдину державну базу, ніякого перепису не потрібно, бо зведена електронна база це більш точна інформація про кожен рух людини в Україні - де і кому дзвонив, скільки де і чого купляв, які комунальні послуги купував, чим володіє, на чому їздить! Ніякий перепис таких даних не надасть! Потрібно лише примусити підприємства всіх форм власності передати копії своїх баз на зберігання в державний інформаційний депозитарій, який потрібно сформувати для цих цілей!
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Перепишут порохоботов чтобы знать кого нахрен послать 😁
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хорошо,что вас в Рейхе всех уже переписали и записали..
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ДА ИМ и не надо РЕАЛЬНОТЬ ЦИФИРЕЙ колько ЖИВЕТ В УКРАИНЕ ПОСТОЯННО СКОЛЬКО УБЕГЛО В ЕВРОПЫ И РОССИЮ РАЗДЕЛИВ ЭТИ ЦИФРЫ... во сколько мертвых душ в разных Реестрах Пенсионный.... Собственности плательщиков налогов Автомобили,Транспортные средства сколько Бомжей миллионеров!!!!!!!!!!!!!!!! кадры..штатное расписание.... думаю власть получит мягко говоря ШОКОВУЮ ТЕРАПИЮ.... когдаузнает сколько нас на самомо деле кстати у меня вопрос ПЕРЕПИСЬ УКРАИНЫ ИЛИ ЗА ВЫЧЕТОМ КРЫМА И ОРЛДО..хотя тех собак таки надо пересчитать НО Путин в Крым перегнал как минмиум полтора миллиона орковй Пиджерашки в Донбассе также миграция какправило в *********.... хрен сосчитаем реально..... Европа могла нам быстро в течении недели дать всю палитру по туристам.. заробитчанам ПМЖ вид на жительство студенты магистры по приглашениям компаний и фирм.... а вот с Россией слабо Система Кордон Госпогранслужбы... может дать цифру.. также авикомпании и УЗ... и все.... пенсионеров всех даст ПФУ детей Минобраз студентов Минобраз Армия всех учетных и неа служюбе и резерве.. судей прокурором полицию МЧС МВД погранцов МВД СБУ Госслужба чиновников..ЦИК реестре избирателей Госстат таже цифры надо просто иметь программу котора я все сведет в одну таблицу если взять номрально за 6 недель реально сосчитать 99,99% всего в Украине и наличку и вклады и сбюережения и депозиты и кредиты и долговые и невозвратные долги и так далее...
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Как это "частично"? ))) Обширное поле для манипуляций
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А как это "частичная перепись"? Типа как удава попугаями считать
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а какой смысл в частичной переписи? или они будут переписывать своих 73 % идиотов?
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Ну, конечно, КАК ПРИ ПЭТИ. Даже и в мыслях не было.
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Я маю надію що цю стратегічну інформацію вони одразу без зволікань передадуть до Москви...
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Своих евреев пересчитают,а хохлы хабадникам не интересны
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Макс.- 30 млн , і продовжують активно виїжджати . В основному роботяги і молодь .
Залишаються пенсіонери , злодії та пільговики . Ну і ті , що нічого не вміють робити . Люди втікають від ніщінських , не європейських зарплат .
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