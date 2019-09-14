 "Украина - последняя линия в борьбе за свободу и демократию", - британский министр Пинчер

Об этом во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве заявил министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он.

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.

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Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.