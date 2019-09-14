 "Украина - последняя линия в борьбе за свободу и демократию", - британский министр Пинчер

Об этом во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве заявил министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он.
По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.
"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.
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Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.
за п"ять років !
А ця остання історія коли ТВІЙ клоун здав пуйлу вже ОБВИНУВАЧУВАНОГО . а не свдіка -
Цемаха ! В той час коли потрібно було вмагати від пуйла виконнна рішення міжнародного суду по видачі моряків , погіршив відносини з Нідерландами та Австралією і значно ускладнив роботу слідчим по збитому Боінгу / А нам теж потрібно доводити , що це москалі збили боїнг ! І які нафіг ось зі Штатами ТОДІ ! Сцикло Обама нам тільки ковдри прислав !
Навіть Трамп сказав , що це Обама дозволив пуйлу окупувати Крим !!
Нідерланди ПЕРЕКВАЛІФІКУВАЛИ статус Цемаха із свідка в ОБВИНУВАЧОВАНОГО !
Чи твій зебільний мозок не читає новини ?? Що з КОЗЕЛами говорити - після ЇХ вибору
такого президента !
А то, что заработано собственными кровавыми мозолями, дороже золота. Тогда у народа будет мотив подняться, если его начнут грабить. А пока никакого мотива нет и быть не может. Ну, царь дал, царь взял. На все царская воля.
А міг він проклятий українофоб, яничара - капітулянт як істинний український патріот, а таким ОБОВЯЗКОВО!!! завжди повинен бути будь-який президент України. Просто сказати не Україна - повия а словами Великого Українського генія ТГ. Шевченко. Для якого нічого - нічогісіньки в світі не було Вищого як наша рідна Україна!
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"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога
За неї душу погублю. "
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Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка: