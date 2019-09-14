 Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое"

Об этом он сказал во время выступления в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.
"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться. ... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", – сказал Гончарук.
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а чо так? работы больше стало? или родственники дальние приехали?
Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два разаИсточник: https://censor.net.ua/n3148430
Например к правительству можно отнести глав региональных администраций.
Региональным главам МВД тоже грозит отфарматирование.
Под усилением "команды правительства" имеются ввиду кадровые перестановки.
Ну если и сейчас не дойдет...
кроме того - вазелин уже всех поменял на своих
иди копай картоху дурачок
Ты жалок...
"Например к правительству можно отнести глав региональных администраций."
. .
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
🤣
🤗
Мент, не равняй всех по себе!
🤗
Чиста понаблюдать с приколом за вашей 🍫🐕🐖 деградацией..🤣🤣
Заходи еще, Я дурачков обожаю!!
🤑
Сурж.
Якби ж то цей стьобіст не був зебілом - можна було би сміятися.
Не с того ты начинаешь Зебобик!
Я, и моя молодая команда, что-то делаем.., важное...