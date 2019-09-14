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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11186) Гончарук_Алексей (84)

 Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в следующем месяце команда правительства Украины вырастет, по меньшей мере, в два раза.

Об этом он сказал во время выступления в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться. ... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", – сказал Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3148430
 
 
 Топ комментарии
 
где ж столько самокатов на всех маладых праффесианалов взять...
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ну правильно. СБУ сокращаем а кабмин увеличиваем
а чо так? работы больше стало? или родственники дальние приехали?
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То кричали о сокращенії, а тепер увЄлічіть вдвоє? Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 3751
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Совет форумчанПравила форума
 
где ж столько самокатов на всех маладых праффесианалов взять...
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сначала сократили 6 Министерств слив в не ясно что поясняя мол ПАПЭРЭДНЫКИ ТВАРИ СЛИШКОМ МОГО БУМАГИ ТРАТИЛИ не прошло и месяца после назначения и нат вам ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСТЯНУЛИ В 2 РАЗА сколько бодиартов осветителей массажисток проституток подтанцовщиков и прочих пока не пристроено.... Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 926
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ниче, в здании кабмина появятся светофоры
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То кричали о сокращенії, а тепер увЄлічіть вдвоє? Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 3751
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ну правильно. СБУ сокращаем а кабмин увеличиваем
а чо так? работы больше стало? или родственники дальние приехали?
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Ты шо, не слышал? У них времени не хватает, а у Чапаева и патронов бы не хватило, на таких, как ты.
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Фанат красноармейцев отозвался, про НКВД бы еще пошутил, мокша.
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Онже косой , а косой и в Африке косой , ушлёпок.
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Ще не всі однокласники прилаштовані ?!!! Українці готуйте шини !!!
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Усе правильно: СБУ нам нах не треба, ВСУ теж, а давай ще дармоїдів і ушльопків до себе примазати.
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Ще не всі фотографи, цирульники, моделі прилаштовані біля корита.
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Гибридный юлебот,если Ю. поддержит,слова свои заберешь?
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Ахметов опять спонсирует. Почему бы и не сьездить?
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Сезон проходит и гостиница ахметкина полупустая будет...надо помочь "неолигарху"... Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 5822
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Сколько у него хорошие номера стоят? 40 000 в сутки?
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Может и не столько, но в номерах по 1000 грн они жить не будут...
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Кривой Рог-в такой ж#пе,что завидовать его жителям-как минимум странно.
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Порохоботы реальные дятлы - речь про новые назначения, а не про увеличения штата.
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Спасибо, Виктар! Кстати, а как тебе живется под русскими? Хозяин добрый попался?
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А им по фигу, нечем думать. Главное ГАВКНУТЬ.
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А вас имбицилов совсем читать не учат? 😁
Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два разаИсточник: https://censor.net.ua/n3148430
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а новые назначения будут на какие должности? старых уже нет никого. все существующие - под новыми. значит и количество должностей увеличится в два раза
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На место уволенных петюшков среднего звена - начальники департаментов, отделов, республиканских и областных подразделений
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дятел. где ты видел "республиканские и областные подразделения" кабмина?
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К порохоботам отношусь с пониманием их убогости - пытаюсь не злиться, а раз'яснять.
Например к правительству можно отнести глав региональных администраций.
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можешь конечно и коммунальные предприятия к кабмину отнести. вы прибацаные и не на такое способны
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Вам бы, стрелок, какой значок к никнейму - указывающий на невменяемость. Что бы люди не тратили на вас время.
Региональным главам МВД тоже грозит отфарматирование.
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ты дятел картофельный тупой от рождения. при чем тут к кабмину регионы? ты идиот
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Кабмин утверждает эти назначения по представлению президента.
Под усилением "команды правительства" имеются ввиду кадровые перестановки.
Ну если и сейчас не дойдет...
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и что? от этого главы райадминистраций начали входить в кабмин?
кроме того - вазелин уже всех поменял на своих
иди копай картоху дурачок
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Про районные администрации я не говорил - это твоя манипуляция с целью слива, стрелок.
Ты жалок...
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ты баран. кто это писал?

"Например к правительству можно отнести глав региональных администраций."
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тих-тих-тих... Може, і віднесуть... От децентралізацію повернуть взад - і віднесуть...
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Хлопчик, ну нафиг они тябе? иди лучше бульбу копай, у вас, говорят, неплохой урожай. Не то бацька тебя назовет дармоедом, и на площади высекет розгами. Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 9692 Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 9692 Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 9692
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Лена , посмотри на этого идиота . Я на него пописял , а он думает что то это дождик благодатный . !!
Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 3518 . Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 7034 .
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А ось ещё одно "пакращення ". Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 9457 . Зе скот радует ,, каждый день . Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 7222 .
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и шо, каждому теперь по искусственной шубе и даренму самокату в зубы? украина николы еще не испытывала такого позора
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Кто будет платить за раздуваемый вдвое штат чиновников?
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Увеличение налогов позволит справедливее распределять богатства в стране, ведь социальная политика напрямую зависит от бюджета, а бюджет от наполняемости налогами. Поэтому я только приветствую такую меру, дети и старики станут жить еще лучше, а многочисленный средний класс, на которого в принципе ляжет увеличившаяся нагрузка, практически её не ощутит.
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
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Премьер Гончарук встречался с Коломойским.-И это на фоне того что Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо «связей с олигархами.Результат: 03.09.19 11:40 Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук
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У знакомого одного кума троюродной сестры двоюродного брата по отцовской линии депутата от слуги народа отжали место на базаре. Надо пристроить... Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое" - Цензор.НЕТ 3755
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Только не обижайте зарплатой, эти новые назначения))
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Хорошковскому уже в кабинете ремонт сделали?
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***,в два раза больше хапуг,да нах они нужны на нашей шее?
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Если будут работать во благо страны, то пусть хоть втрое!
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Зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек??
🤗
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а шо у нас случилось? баксик - тебе уже не нравится новая власть? переобулся гнида?
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Де починаються порохолюби - там закінчується логіка..
Мент, не равняй всех по себе!
🤗
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шо пенсюк. чо там пензия. пришла на карточку? подняли тебе халявщику хоть немного?
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поржать хочется с дебила. ну так чо - пришла пензия? подняли за рвение?
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Нееее, ему лоб намазали ЗЕленкой, а задницу - вазелином. На всякий случай. Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 8363
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Я не за 🍫 и🍖 как 🐕🐖 здесь вкалывают посменно..
Чиста понаблюдать с приколом за вашей 🍫🐕🐖 деградацией..🤣🤣
Заходи еще, Я дурачков обожаю!!
🤑
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А зарплаты новому правительству нужно раздуть в 10 раз - шоб реформы так реформы!
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Вы собираетесь работать головой, или руками или как в народе говорят-ловкость рук и никакого мошеничества? ******* плодить себе подобных!
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У НИХ ЕСТЬ ИШО ОДИН РАБОЧИЙ ОРГАН, ТОТ КОТОРЫЙ НА ПИАНИНЕ ИГРАЕТ!!!
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Привет, коллега ! Смотри, на РБ у меня старый ник, уже 2 года им пользуюсь, а тут, на ЦН уже третий ник меняю. Вот такие тут на цн патриоты.
Сурж.
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Кумовьи закончились, теперь надо сватов устраивать)
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Мышь плакала, кололась, но продолжала грызть кактус/Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВ/ Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных"
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А почему только в два раза? А в пятьдесят - слабо?
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Раду сократить, Правительство - увеличить. О дворниках ни слова. Кто за слугами прибирать будет?
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ну да,ну да...а армию и сбу оптимизируют...
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нарешті прийшли люди які хоч щось хочуть зробити для українців, а не для своїх кишень
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класний стьоб.
Якби ж то цей стьобіст не був зебілом - можна було би сміятися.
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Пирдунам у нас везде пачёт,а маладым -дорога.Браво!
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СБУ сокращают, а число чиновников увеличивают и это в воюющей стране.
Не с того ты начинаешь Зебобик!
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внешне - ОЛИГОФРЕНИЯ НА ЛИЦО ИЛИ НА ЛИЦЕ,КАК ТО ТАК, А внутри - ЗА ГАД КА!!! А-А-А
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Плагиаторы хреновы
Я, и моя молодая команда, что-то делаем.., важное...
Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 4960
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"Сім'я нового прем'єр-міністра заборгувала за комуналку 21 тис. грн". Прахвесіоналів багато НЕ БУВАЄ !!! Гончарук анонсував збільшення команди уряду "щонайменше удвічі" - Цензор.НЕТ 3686
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