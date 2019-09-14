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 Освобожденные из России украинские моряки в субботу вернутся в Одессу, - Денисова

Почти все освобожденные из российского плена украинские моряки сегодня, 14 сентября отправятся из военного госпиталя в Киеве домой в Одессу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова.

Она добавила, что освобожденные моряки во время встречи интересовались судьбой украинцев, которые пока остаются в тюрьмах на территории РФ или в оккупированном Крыму.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - добавила Денисова.

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Освобожденные из России украинские моряки в субботу вернутся в Одессу, - Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148429
 
 
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Они уже не моряки. Свои корабли они просрали притом даже не в бою. Выдать им робы и лопаты и пускай строят дороги
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Лопаты на водку поменяют как поменяли корабли на квартиры
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могет быть и так...

Значит лопаты доверять им не будем....
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на черном море нет ничего интересней впечатляющей крымской кругосветки
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tZE inform‏ @tZEinform

Освобожденные из России украинские моряки в субботу вернутся в Одессу, - Денисова - Цензор.НЕТ 5737

Вести из ГБР.
Вчера допрашивали освобожденных моряков. Интересовались обстоятельствами прохождения Керченским заливом. Общий ответ "Мы выполняли приказ"
Андрей Эйдер еще и послал следователя ... в залив.
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Не #освобождённые# , а #обменяные#, все как )(уйло заказывал через курьера с квартала 95. Спасибо сделанным разом.
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