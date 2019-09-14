 Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Киеве во время открытия финальной части отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.

"Я рад приветствовать участников нынешних "Игорь непокоренных". Думаю, независимо от результатов, вы все победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне - это была сила вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и жажды к жизни. Это неимоверно вдохновляет таких людей, как я", - сказал Зеленский.

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По словам президента, из непокоренных рождается нация.

"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, он будет заложен в новом законе о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что через неделю он будет готов", - сообщил он.

Зеленский отметил, что предоставит этому законопроекту статус безотлагательного.

"Важно, что в нем, кроме прочего, будет определен механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев", - добавил он.