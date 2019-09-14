 Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Киеве во время открытия финальной части отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.
"Я рад приветствовать участников нынешних "Игорь непокоренных". Думаю, независимо от результатов, вы все победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне - это была сила вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и жажды к жизни. Это неимоверно вдохновляет таких людей, как я", - сказал Зеленский.
По словам президента, из непокоренных рождается нация.
"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, он будет заложен в новом законе о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что через неделю он будет готов", - сообщил он.
Зеленский отметил, что предоставит этому законопроекту статус безотлагательного.
"Важно, что в нем, кроме прочего, будет определен механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев", - добавил он.
Вы там гастарбайтеров что ли набрали текст печатать, и никто не проверяет?
Или махнули накануне поллитра без закуски? )
столько ляпов, ппц (((
Зранку Порошенко... Ввечері моряки....
Це все що необхідно знати про карманне ДБР....
Захищати та любити Батькивщину, тепер підозріло.....
- с учетом всего что происходит это он про повстанцев и народ ОРДЛО, или все еще про ВСУ и украинцев?...
Потому что нация украинцы как бы есть уже давно...