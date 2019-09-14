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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (560) закон (2626) Зеленский (2823)

 Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие парламентом закона о статусе ветерана в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в Киеве во время открытия финальной части отбора сборной Украины на международные Invictus Games-2020 в Гааге.

"Я рад приветствовать участников нынешних "Игорь непокоренных". Думаю, независимо от результатов, вы все победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне - это была сила вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и жажды к жизни. Это неимоверно вдохновляет таких людей, как я", - сказал Зеленский.

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По словам президента, из непокоренных рождается нация.

"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, он будет заложен в новом законе о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что через неделю он будет готов", - сообщил он.

Зеленский отметил, что предоставит этому законопроекту статус безотлагательного.

"Важно, что в нем, кроме прочего, будет определен механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148427
 
 
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он хоть знает, что наши паралимпийцы на сегодня держат первое место? А для законов время надо, а не печатать их налево и направо, а потом читать от комиссий о их незаконности. Вова, придержи слуг, лажают..
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ты прав порося за пят лет Украину не сдал в интересах как этот Зебил за 4 месяца при поросяте Мертвечуки язык в жопу молчали Портновы сидели в Москве при поросяте не было никакого повода и разговора о референдумах возможности превыборах враги Украины сидели тихо а сейчас Пристайко Мертвечук и другая нечисть подняла голову ну и вишенка на торте это при поросяти был Аваков которы йпорох не уволнял -а сейчас этот убийца Сашка Билого и крышеватель бизнеса скинут?кто сейчас министр МВД у Зеленского интересно?
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Если ты такой умный то почему Порошенко не выиграл выборы.....
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а о разведенной Станицы спросить у кого или вам бы написать и получить довольствие?
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У авторів Мінських угод,у Пєтьї та Ху"ла.
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А шо Мінські угоди анульовані?Пєтья насрав на Україну,а тепер за ним треба розгрібати,а його саджати.
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Лайтинцю,миротворців на кордоні з мордором вже поставили, чи ваші президенти вирішили почати з капітуляції України?
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Голуб ти наш,покажи де у Мінських угодах є пункт про миротворців?
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Так это Петя дал приказ снять наши флаги?... Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 659 Окуеть!... Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4824
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побухали, встали рано, патрыоты-вытираны Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5381
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С учетом того что ветеранами скоро будут считаться и пополченцы которые сейчас наших солдат убивают - новость прекрасна
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С учётом, что госпожа министр предложена самими ветеранами, ты идёшь в дупу.
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эта "госпожа" предложена той ГО-шечкой которая радостно хрюкала на шоу зебени хила 24 августа. А настоящие ветераны шли своим парадом и люди их встречали слова благодарности.
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Ну а если сказать что они боролись против Порошенка, звучит ведь лучше, правда?
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Порохоидиотам все не так, то очень быстро, то очень медленно. Главное ГАДИТЬ. Но, кто уже на вас обращает внимание? Да никто, ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ.
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Многие из ;порохоботов; убивали, и способны убивать еще. Вот что меня волнует. Мы- партия мира, как и наш Президент Владимир Александрович, но цитатами из ;Сватов; от бандеровца с автоматом не отобьешься....
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и это вякает косой,сходи на коррекцию зрения,может тогда увидишь что и как
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Понимаешь вся политика Порошенко была ошибочная... людям не надо было армия, мова, вира....народу хлеба и зрелищ подавай
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исправьте! какие ещё "Игорь ветеранов".
Вы там гастарбайтеров что ли набрали текст печатать, и никто не проверяет?
Или махнули накануне поллитра без закуски? )
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видать там первые не закусывали накануне.
столько ляпов, ппц (((
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Так, фото дуже доречне, ветеран першої чеченської !!! https://comp-pro.ru/*******-konflikty/vojna-v-chechne.html
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 16 ч.16 часов назад

Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4408

Зранку Порошенко... Ввечері моряки....
Це все що необхідно знати про карманне ДБР....
Захищати та любити Батькивщину, тепер підозріло.....
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А за шо сидять Торнадівці?За шо їх Поросятко посадив?
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По словам президента, из непокоренных рождается нация.Источник: https://censor.net.ua/n3148427

- с учетом всего что происходит это он про повстанцев и народ ОРДЛО, или все еще про ВСУ и украинцев?... Закон о статусе ветерана будет готов через неделю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3778
Потому что нация украинцы как бы есть уже давно...
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