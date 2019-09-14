 У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии Ниинисте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES).
"Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с Россией … те финны, которые любят Россию, над ними преимущественно смеются - поэтому их довольно мало", - заявил Ниинисте.
Президент Финляндии адекватно оценивает гибридные угрозы, исходящие от РФ, и финны готовы принимать меры для противодействия этому.
Президент Финляндии находится с официальным визитом в Киеве. 12 сентября он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он хоть, как артист никакой, но брехать, глядя в глаза не моргая, научился.
Смішно?