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Все про:Россия (73842) Финляндия (346) Ниинисте (15)

 У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в его стране смеются над людьми, которые любят Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с Россией … те финны, которые любят Россию, над ними преимущественно смеются - поэтому их довольно мало", - заявил Ниинисте.

Президент Финляндии адекватно оценивает гибридные угрозы, исходящие от РФ, и финны готовы принимать меры для противодействия этому.

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Президент Финляндии находится с официальным визитом в Киеве. 12 сентября он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3148426
 
   
 Топ комментарии
 
а ещё смеху больше, когда клоун уделывает кондитера ...
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Только не забывайте отделять русских от рашки! В моей батарее была куча русских, которые воевали против рашистов!!!
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а в нас русофільських клованів вибирають президентами
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Потому шо русофилу в Финляндии предлагают сравнить "российскую" Карелию с финской. Если тот продолжает нахваливать ватников, вызывают санитаров, которые тщательно сканируют мозг поциента
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а в Украине новорождённый Вошьдь зебилов всю свою несознательную жизнь смеялся с украинцев
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Пам"ятаю,як він казав--Цинічні Бендери.Українська окупація.Гражданскіх атсєчь.
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Отсечь - не значить сцать в глаза.
Он хоть, как артист никакой, но брехать, глядя в глаза не моргая, научился.
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Сейчас малоросы уже у вр законы принимают, зебилы они.
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Уже не принимают.Сейчас эти обиженки в оппозиции с жопоблоком вместе. На последних выборах только 8% получили.
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в нас зараз всі над убогими ПЕСиками сміються.. як просрати все за 5 років знають лише вони У нас із русофілів сміються, тому їх мало, - президент Фінляндії Нііністе - Цензор.НЕТ 8431
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В Фінляндіі сміються з русофілів, а у нас обирають главою держави.
Смішно?
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какие такие русофилы, как читал коментариях, правильно зоофилы определённого направления.
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Говно, ты проснулся? Так и не написал, сколько украинцев в лесах Украины и Беларуси в спину расстрелял твой дед, убежал, трусливая раздавленная крыса.
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У нас зеленые 314 дарасы высмеивали 25 лет украинцев-поэтому их так мало!
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это он зубы заговаривает, шоб в украину инвестиций не вкладывать
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У нас над русофилами смеются, поэтому их мало, - президент Финляндии/ 39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев .
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Зато про горячих эстонских и финских парней ни одного анекдота никто не слышал, так что там любовь взаимная
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Нииністо - син ветерана війни з рюссою, вихований правильно. Скрізь де вони не залізуть - будують біля себе руссмір.

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