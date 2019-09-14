 "Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.
Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".
Хочется спросить в каком месте у них потеплело и что такое забористое они с*ки принимают, (раша аргентинским коксом поделилась небось)
Кучма: «Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину» Напрасный труд. Как Игорь Валерьевич скажет, так Вова и сделает. Олланд в своей книге вспоминал, как Порошенко жестко отстаивал Украину. Клоун же сливает по написанному ему сценарию.
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Две новости подряд на Цензоре четко стоят.
Вот же зеленые 314 дарасы,все-таки решили капитулировать???
Цей зе- ге- міністр пристайко всюди пише про вибори в одло ! І НІ СЛОВА про те , що вибори повинні проходити ПІСЛЯ того , як москалі виведуть свої війська , а на кордоні будуть наші ВСУ ! І які взагалі можуть бути вибори СЕРЕД сепарів ?? Вони ж зрадили Батьківщині - всі бігли на свій референдум - а зараз що знову їм давати шанс когось вибирати ?
Не повинно бути ніяких виборів там - 15 років президенське правління !
Так поступають у всьому світі ! А пристайко здає Україну - хоче разом з клоуном
впихнути нам цю ракову пухлину - ордло на умовах пуйла ! Ось таке потепління !
Пристайко - АПАТРІОТ і ворог !!
Біографія, ,атько- слідчий КГБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
Більше 13000 загиблих і поранених до 30000, дес. тисяч сиріт, а у нього "потепляння", мля (
Колись, в тій незалежній гордій Україні, у влади були принципи і проукраїнська позиція. А це гівно, яке готове згодитися на все, навіть гидко читати..