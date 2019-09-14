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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (73842) Пристайко (153)

 "Есть определенное потепление в отношениях с РФ, и Зеленский пытается это использовать", - Пристайко

В отношениях Украины и России наблюдается "определенное потепление".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать", - сказал Пристайко.

Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

Читайте также: Мы не собираемся проводить фейковые выборы на Донбассе, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148425
 
 
 Топ комментарии
 
Вісім поранених на фронті за добу,дійсно відчувається потепління.
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Дристайко щось наплутав то в ЗЄ мабуть в штанах потепліло після телефонних розмов з Х....лом.
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скажи це батькам і дітям вбитих *********** українців ...
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Охренеть, каждый день военные гибнут, а у зеленых наркоманов потепление???
Хочется спросить в каком месте у них потеплело и что такое забористое они с*ки принимают, (раша аргентинским коксом поделилась небось)
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Ты, ****, лёгшая под предателей, ещё будешь "трындеть" о "потеплении"???!!! Восемь раненых за сутки!!! Падла вонючая!!!
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От потепления до "братского дружественного народа" --- один шаг!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 14 мин.14 минут назад

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1775

Кучма: «Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину» Напрасный труд. Как Игорь Валерьевич скажет, так Вова и сделает. Олланд в своей книге вспоминал, как Порошенко жестко отстаивал Украину. Клоун же сливает по написанному ему сценарию.

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 7878
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Вот этот дедуля сделал все, чтобы не прошел Черновол. И Черновола нет, а сколько еще нет людей, о которых мы не знаем? А видели, как они вместе с еще одним комунякой Кравчуком в решающий момент пошли против Порошенко? Старые ржавые кацапские консервы. Сколько они плохого сделали для Украины - сдали ядерное оружие, разоружили армию, не ввели украинский язык, что способствовало наплыву всякой грязи с московии, развели олигархов и далее продолжают гадить.
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за то и голосовали уставше-зеленые ,лиш бы повестку не прислали .да и на зароботки в рашку ездить с кацапотой водяру жрать под Владирский централ тоже хорошо .
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День через день- убиті воіни ЗСУ,кожень день- поранені, не те,що потепління, прямо "спекотно" становиться.
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И Бенин такой молодой, и ватный квартал позади!
(Начало предложения читать быстро)

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Это такой #уевый юмор от квартала 95?Потепление это когда куча убитых и раненых украинских военных?Или "щоб не гинули наш1 хлопц1" это про террористов ОРДЛО?
Две новости подряд на Цензоре четко стоят.
Вот же зеленые 314 дарасы,все-таки решили капитулировать???
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Потепления обусловленно только одним - ***** ожидает уступок. Поэтому не вы - Зе-команда, хотите использовать *****, а вас ***** хочет использовать. И если ***** вас использует, то будьте уверены вас очень быстро использует украинский народ. Очень. Всё на грани - народ, ждёт быстрых перемен на лучшее, но никак не сдачи интересов Украины, поэтому народ долго ждать не будет и вас снесёт.
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Пора адекватным людям валить с этой планеты обезьян, в которую за 100 дней превратил любимец большинства наркоман зеленский Украину, ну а большинство пусть расхлебывает
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Чого б браттям не подарувати ще пару областей, нє?
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Тела убитых ещё не остыли, а в переговорах уже "потепление".
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Яке нафіг потепління ? зеля віддав цемаха - це потепління ??
Цей зе- ге- міністр пристайко всюди пише про вибори в одло ! І НІ СЛОВА про те , що вибори повинні проходити ПІСЛЯ того , як москалі виведуть свої війська , а на кордоні будуть наші ВСУ ! І які взагалі можуть бути вибори СЕРЕД сепарів ?? Вони ж зрадили Батьківщині - всі бігли на свій референдум - а зараз що знову їм давати шанс когось вибирати ?
Не повинно бути ніяких виборів там - 15 років президенське правління !
Так поступають у всьому світі ! А пристайко здає Україну - хоче разом з клоуном
впихнути нам цю ракову пухлину - ордло на умовах пуйла ! Ось таке потепління !
Пристайко - АПАТРІОТ і ворог !!
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Це не потепління - це зростання тепмератури укр. суспільства. Нас женуть по сценарію "громадянської" війни. Зараз зелені чоловічки поспіхом, як рейдери, штампують документи, що сусп. не встигає опрацьовувати і обурюватись. Але усвідомлення приходить згодом (така психорлогія мас: ейфорія пройде у одних, а шок у інших), а причиин невдоволення усе більшає і усе у один якийсь "невдалий" момент вибухне. Вибухне не майданом, а чимось набагато гіршим, тільки шкода, що московії це на руку. Який вихід?
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А щодо Пристайка:
Біографія, ,атько- слідчий КГБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886156908415506&id=100010636159003&hc_location=ufi
Більше 13000 загиблих і поранених до 30000, дес. тисяч сиріт, а у нього "потепляння", мля (
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Каменяр‏ @hu_lviv

"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5803

Колись, в тій незалежній гордій Україні, у влади були принципи і проукраїнська позиція. А це гівно, яке готове згодитися на все, навіть гидко читати..



"Є певне потепління у відносинах із РФ, і Зеленський намагається це використати", - Пристайко - Цензор.НЕТ 6661
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А как же получать бабки с показа "Сватов" без потепления ? "Шуфутинский дело хаварит" (С)
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а чим потепління міряють? кількістю обстрілів? тоді це не потепління, а ващє агонь!!!
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