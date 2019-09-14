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 Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС. В частности, четыре раза неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской винтовки и стрелкового оружия, дважды в районе Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи хутора Вильный применили противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, говорится в сообщении.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", добавили в штабе.

Кроме того, противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов 01
Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148418
 
 
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Ху@ло в своём стиле. Перед переговорами обостряет ситуацию максимально. Ну а зелёная тряпка, естественно, стерпит всё.
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А при Глазурном такого не было? Да за такое время правления как у Зе, Шоколадный уже прилично продал городов и уничтожил уйму добровольцев... Иловайск и Дебальцево уже забыли?
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С чего бы вдруг?) Виктор Федорович прекращайте с вашим шоколадным основателем партии регионов все на рука-москвы списывать) Тут русский по ходу ты, на украинском будет "російський", а не "русскій"....
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Наших б'ють, а чмо зальотне рже на конференціях.
ТЬХУ ! Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов - Цензор.НЕТ 7967
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а коли пеппо по морях-океянах таємно відпочивав гидко не було..?
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один раз за п'ять років ?
які ж ви скоти ....задовбали своїми маніпуляціями.
ваш ЗЕ від початку каденції розважається.
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о-о-о..який праведний гнів..більше трешу, більше образ, пеппо - святий..молодець..
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Хлопці не стріляють і жодної протидії, виглядає, не чинять.
Дозволяють себе рострілювати і вбивати.
Вісім поранених, з них троє у важкому стані, як кілька форумчан вчора поширювали.
А зе-влада далі буде надавати накази на розведення позицій, завойованих кров*ю, і на =закінчення війни= за сценарієм х**ла.
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Погибшие до вечера тоже всплывут, но слава Президенту не боевые.
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Вы и дальше разводите отводите войска и демонтируйте укрепления
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Одужання пораненим бійцям.
Ще такого не було в історії, щоб народ зрадив свою армію.
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На Мацковии довольны Дристайко.
Хороший руководитель МИД.
Оттепель, говорит

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов - Цензор.НЕТ 2721
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так Зебилы горядтся этим и сам зебил главный они даже не опровергают типа какая оттепель каждый день убивают воинов наших
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14.09.2019 г.
Ситуация по ВСУ на передовой.
Полный обвал военной логистики. Впервые за последние два года ВСУ испытывает трудности с возобновлением боекомплекта. Уровень финансирования бюджетных запросов ВСУ - 70%.
Сорван план ремонта техники по всем показателям. Приостановлен переход ВСУ на новую систему питания. Продолжается качественное и количественное наращивание группировки ВС РФ на временно оккупированных территориях. Введен прямой запрет на открытие превентивного огня. Уровень согласия на запросы по ответному огню - 25%.
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Плани капітуляції з боку Зеленського зрозумілі вже 3 місяці - з часу висунення на посаду керівника МЗС України Вадима Пристайка. Того самого Пристайка, який у 2016 р. відкрито пропагував путінський план «політичного врегулювання» на Донбасі через вибори на окупованих територіях, амністію і легалізацію ватажків бойовиків як політиків, прямі переговори з ними та їх можливе обрання депутатами до Ради і навіть залучення в Уряд, стверджуючи невідворотність того, що «ці люди далі… з'являться в нашій політичній системі», бо за словами Пристайка «це наша доля». (Див. його інтерв`ю «Голосу Америки» у квітні 2016 р. або публікацію з його цитатами на сайті VoA у червні 2019 р.) Тож, що у Пристайка в 2016 р. було на язиці, те у президента Зеленського сьогодні в голові, а також знову озвучується публічно самим Пристайком.
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Зеленський та сн, продержавні партії, вимагаю від вас прийняття закону який дозволяє націоналізацію фірм, бізнес структур які контролюються або є власниками з країни агресора, (що є нонсенсос під час визначеного ворога і дій окупанта щодо бізнесу та держ умтанов в Криму та на сході держави), за кожний остріл окупанта арешт та конфіскацію на користь держави бізнесу країни агресора! За каліцтво та вбивство українців під час обстрілів посадка на довічне ув'язнення любителів лаптів в Україні!
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Зєлєнскій все одно буде твердити з упоротістю маніяка про перемир'я. І навіть не тому,тщо так хочуть режисери, а просто тому, що він не розуміє війни. Він не може бути президентом країни під час воєнних дій. Просто через свої психологічні характеристики. Під час військовлї агресії країна обрала лідера??!!, який не здатний чинити опір. То що ж робити? Не опиратися? Ні, опиратися! Захищати свій дім, сім'ю. Без озирання на владу. Просто потрібно усвідомити, що раду повинні дати ми самі. Добрий цар - міф. Битви виграє полководець. Війни виграє народ. Ми виграємо цю війну.
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Интересно, а куда подевался наш любитель эсесовских замков, "Вевельсбург"? Он у нас был "любитель" вопить, с сарказмом, о "мыролюбстве" Порошенко"...Что-то, "язык в жопе", последнее время...Видно, его ЭТОТ "мир" устраивает...
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