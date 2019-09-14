 Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения (обновлено)

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС. В частности, четыре раза неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской винтовки и стрелкового оружия, дважды в районе Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометных выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи хутора Вильный применили противотанковый ракетный комплекс.
За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, говорится в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", добавили в штабе.
Кроме того, противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из миномета калибра 120 мм.
Позднее в штабе уточнили информацию о потерях. Как стало известно, вчера, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.
Сердець я чую півтони:
Твого, свого і Долі…
Ну як ти міг, скажи, піти
На вірну смерть,за Волю
Я чую шепіт буйних трав
І вітру стоголосся…
Ти сон і спокій в мене вкрав
І все, що не збулося…
Відкрий-но очі, подивись -
Усі чомусь ридають…
Ти ж говорив мені колись:
"Герої не вмирають!"
Сердець я чую півтонИ:
Твого, свого і Світу…
Усе мине, в тих хто живе..
Та промайнуло наше літо...
Усе мине, усе збіжить,
Поплине за водою…
Побудь зі мною ще хоч мить!
Молю: побудь зі мною!..
Сердець я чую півтонИ -
Твоє чомусь стихає…
Мене з собою забери
Туди, де куль немає!..
Чомусь оплакують тебе…
Дитя моє є дине...
Ти - моя Вічність! Моє Все!
А в тебе все - Вкраїна…
Сердець я чую півтони:
Свого! Свого і Горя…
Небесні воїни прийміть
До лав мого Героя!..
//////
У восемнадцатом году
Ту революцию возьму
Прошедшую в истории уже столетие
Не, чтобы там тысячелетие
Когда московские большевики
К нам принесли свои штыки
И нация на Ленина и Троцкого ведется
Тогда Дзержинскому и им все удается
Красиво обдурить целый народ
Что власть им их же землю раздает
Славяне тем словам поверили и встряли
Потом спустя три года потеряли
Всю Гетманщину й УНР
И смерть позвали в свою дверь
В «тридцатых» уже сожалели
В голодоморы детей своих ели
За дурость ту и свои чвары
К «братьям» пошли у янычары
Так наступила нация на грабли,
Хотя имели свое войско й сабли
Поддались на еврейский зов
И все остались без штанов.
Через сто лет уже Майдан
Разбудил русичей-славян
Из лап кацапов стали вырываться
Как деды в вышиванки одеваться
В их венах кровь снова проснулась
Все поняли, что раньше обманулись
Взяли славяне в руки автоматы
С Руси погнали мокшу-супостата
Что навязал себя, как «брата»
И начало все вроде получаться
Нельзя нам было больше ошибаться
Давно уж поржавели дедов сабли,
А нация нашла старые грабли
А «брат» с зелеными большевиками
Заставил полюбить себя ушами
И нацию вновь обманули
Всю нацию большевики согнули
Украинцев под злого «брата»
Им дверь открыла наша хата,
Так «Зели», «Бени», Шифер
Устроили в нас большой «шухер»
Решили землю всю продать,
А нас «братушкам» всех отдать
Вновь наступили на те грабли
И ожиревшие мозги ослабли
Сейчас и в восемнадцатом «большевики»
Все «щырые» той логике всей вопреки
По аналогии все взад вернули,
Так «Беням» счастье улыбнуло
Сразу пропало «зубожиння»
Поздравим мы "щырых" из почином
Потеря государственности и снова дети?
И кто за все это в ответе?
А в детей «щырых» все нормально
И в «Бень» и «Зель» все идеально
Слова «большевики» и «большинство» убрать
Выходит чистах из "щырых" рать!
12.09.2019 г.
Анатолий Березенский