EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  3067  110
Материалы по теме:
Все про:война (3591) Донбасс (19340) операция Объединенных сил (1592)

 Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения (обновлено)

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС. В частности, четыре раза неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской винтовки и стрелкового оружия, дважды в районе Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Опытного - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку от Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи хутора Вильный применили противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, говорится в сообщении.

Читайте также: Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", добавили в штабе.

Кроме того, противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Позднее в штабе уточнили информацию о потерях. Как стало известно, вчера, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения 01
Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения 02

Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения 03

Источник: https://censor.net.ua/n3148418
 
 
 Топ комментарии
 
Наших б'ють, а чмо зальотне рже на конференціях.
ТЬХУ ! Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: ранены 8 бойцов - Цензор.НЕТ 7967
 показать весь комментарий
 
Ху@ло в своём стиле. Перед переговорами обостряет ситуацию максимально. Ну а зелёная тряпка, естественно, стерпит всё.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Цікаво, що на це мовить герой гри на роялі та нюхало білого порошку????
 показать весь комментарий
 
Один боєць загинув. Царство Небесне. 8 поранених. Повного одужання героям. Пристайко, то це і є потепління від рашки, яке використовує зелене, для капітуляції. Чи це "громадянський конфлікт", і він на любові з кацапами не позначається?
 показать весь комментарий
 
 
Аху*нно Зеленский позвонил Путену и договорился о перемирии
 показать весь комментарий
 
 
Данилюк - устойчивое пермирие.Приставка - потепление в отношениях.Зкленский - молчок.З...билы Вы а не правители.Если взялись руководить,то руководите,а не спектакли разыгрывайте.От вашей КЛОУНАДЫ люди гибнут!Потерь уже больше чем до ВАШЕГО, обгаженного, перемирия!Когда вы уже мужиками станете?Тряпье ржущее!
 показать весь комментарий
 
 
***

Сердець я чую півтони:
Твого, свого і Долі…
Ну як ти міг, скажи, піти
На вірну смерть,за Волю

Я чую шепіт буйних трав
І вітру стоголосся…
Ти сон і спокій в мене вкрав
І все, що не збулося…

Відкрий-но очі, подивись -
Усі чомусь ридають…
Ти ж говорив мені колись:
"Герої не вмирають!"

Сердець я чую півтонИ:
Твого, свого і Світу…
Усе мине, в тих хто живе..
Та промайнуло наше літо...

Усе мине, усе збіжить,
Поплине за водою…
Побудь зі мною ще хоч мить!
Молю: побудь зі мною!..

Сердець я чую півтонИ -
Твоє чомусь стихає…
Мене з собою забери
Туди, де куль немає!..

Чомусь оплакують тебе…
Дитя моє є дине...
Ти - моя Вічність! Моє Все!
А в тебе все - Вкраїна…

Сердець я чую півтони:
Свого! Свого і Горя…
Небесні воїни прийміть
До лав мого Героя!..
//////
 показать весь комментарий
 
 
Повстанцы вышли на одинокие пикеты, да? Это они так стучаться в двери украинцев, которых предали и предают по сей день? А то случайно не "братья" не славяне им помагают?
 показать весь комментарий
 
Дуже великі втрати. Необхідно змінювати тактику оборонних дій. Відчуваю, що на командні посади прибули якісь "совки" , вперті і дурні.
 показать весь комментарий
 
 
НАЦИЯ И ГРАБЛИ
У восемнадцатом году
Ту революцию возьму
Прошедшую в истории уже столетие
Не, чтобы там тысячелетие
Когда московские большевики
К нам принесли свои штыки
И нация на Ленина и Троцкого ведется
Тогда Дзержинскому и им все удается
Красиво обдурить целый народ
Что власть им их же землю раздает
Славяне тем словам поверили и встряли
Потом спустя три года потеряли
Всю Гетманщину й УНР
И смерть позвали в свою дверь
В «тридцатых» уже сожалели
В голодоморы детей своих ели
За дурость ту и свои чвары
К «братьям» пошли у янычары
Так наступила нация на грабли,
Хотя имели свое войско й сабли
Поддались на еврейский зов
И все остались без штанов.
Через сто лет уже Майдан
Разбудил русичей-славян
Из лап кацапов стали вырываться
Как деды в вышиванки одеваться
В их венах кровь снова проснулась
Все поняли, что раньше обманулись
Взяли славяне в руки автоматы
С Руси погнали мокшу-супостата
Что навязал себя, как «брата»
И начало все вроде получаться
Нельзя нам было больше ошибаться
Давно уж поржавели дедов сабли,
А нация нашла старые грабли
А «брат» с зелеными большевиками
Заставил полюбить себя ушами
И нацию вновь обманули
Всю нацию большевики согнули
Украинцев под злого «брата»
Им дверь открыла наша хата,
Так «Зели», «Бени», Шифер
Устроили в нас большой «шухер»
Решили землю всю продать,
А нас «братушкам» всех отдать
Вновь наступили на те грабли
И ожиревшие мозги ослабли
Сейчас и в восемнадцатом «большевики»
Все «щырые» той логике всей вопреки
По аналогии все взад вернули,
Так «Беням» счастье улыбнуло
Сразу пропало «зубожиння»
Поздравим мы "щырых" из почином
Потеря государственности и снова дети?
И кто за все это в ответе?
А в детей «щырых» все нормально
И в «Бень» и «Зель» все идеально
Слова «большевики» и «большинство» убрать
Выходит чистах из "щырых" рать!
12.09.2019 г.
Анатолий Березенский
 показать весь комментарий
 
 
Спасибі потеплінню в стосунках з Москвою і лічно товаріщу Зєлєнскаму.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх