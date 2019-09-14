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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (660) Пристайко (153)

 Встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России, - Пристайко

Дата саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате еще не определена.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в эфире канала "Интер" вечером 13 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон. 

"Три стороны, в принципе, были готовы к этой встрече. Действительно, та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы 16 числа [сентября], я не думаю, что это большая тайна. Но к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать", – сказал Пристайко.

По словам украинского министра, сейчас представители стран – участниц саммита согласовывают новую дату для его проведения.

"Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", – отметил он.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148413
 
 
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Потрібно проводити зустріч без росії, з терористами не ведуть перемовин - терористів знищують!
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Нууу... Может путе Марик отдать? Надо ведь прекратить стрелять...
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Какой там Марик...у ЗЕкапитулянтов планы куда амбициозней....сойдуца минимум где то по средине..скорее даже ближе к Львову..
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Ну понятно шо из за Рашки, не из за вас же ЗЕсепаров которые готовы лечь под кацапню и раздвинуть пошире... Кацапня ещё немножко повыёживаеца и ЗЕкапитулянт будет готов обьявить рихвирендум за переименование Украины в Новороссию, шоб уже точно угодить кацапам.
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При тому сам Же говорить, що Нормандський формат треба змінити. А взагалі перемовини з росією давно в глухому куті.
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в глухом потому шо Порошенко не уступал, и не становился на колени перед ******, вот сейчас когда ЗЕкловун начнёт унижаца и ползать тогда переговоры сразу выйдут с глухого угла..
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Росу зітри, клоун недалекий.
Москалі животи надривають сміху, бачать, що ви, зе-козли, скачете перед ними навипередки, з штанів вистрибуєте, видзвонюєте по кілька разів на день, випрошуєте, благаєте, готові на все і якнайшвидше (ну, точно як твій зе-бос про Україну казав).
А вони все правильно роблять. Беруть паузу, тягнуть час, ставлять умови та формулюють нові й нові вимоги.
То ви аж заходитеся, аби тільки їм догодити.
Я не погодилася з =Хельгі Шарп=, коли він сказав, що не має питань щодо професійності цього козлика. По ньому видно, яке воно. І як пригналося з Брюсселя і висиділо вже міністерську посаду, в рот блазню заглядало у поїздках.
Жалюгідне видовище.
Фу.
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