 Встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил в эфире канала "Интер" вечером 13 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



"Три стороны, в принципе, были готовы к этой встрече. Действительно, та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы 16 числа [сентября], я не думаю, что это большая тайна. Но к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать", – сказал Пристайко.



По словам украинского министра, сейчас представители стран – участниц саммита согласовывают новую дату для его проведения.



"Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", – отметил он.



Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в минском (Украина – Россия – ОБСЕ) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.





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