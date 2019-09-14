 "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера, отвечая на вопрос пользователя Фейсбука.
"Верховная Рада это - представитель народа. Все, что связано с выборами, с референдумом это - Верховная Рада. И это - уже элемент диалога. Понятно, что Владимир Зеленский, как открытый Президент, всегда будет учитывать мнение людей, а в важнейших вопросах - в первую очередь", - подчеркнул Корниенко.
это зеленая падаль конечено же не знает!
ЗеЛя хочет руками людей..слить Украину под кацапию..и сделать это победой!
а на деле это слив украинских интересов..под кацапию..но до зебилов это никогда не дойдет.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
нужен 'рычаг' которым они будут управлять и блокировать все начинания!это они и хотят на впихнуть!КОГДА ЖЕ ДО ЗЕБИЛОИДОВ ЭТО ДОЙДЕТ!
Которые прбывали и оседали в Крыму последние 80 лет.
Володимир Саркісян
Вчера в 12:45 ·
Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?
Зє з Ме і Макр - https://24tv.ua/zelenskiy_zustrinetsya_z_merkel_ta_makronom_n1165582
ППО з Ме - https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-39990846
Хто ще на черзі?
Вкотре переконуюся: зебіли - реально хворі люди. І це - невиліковно. Тупі, примітивні, обмежені. Оце зе-корнієнко, цікаво, саме вірить в те, що варнякає ?
Но придется.