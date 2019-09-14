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 Политика Украины
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Все про:Штайнмайер (383) Корниенко (32)

 "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

Александр Корниенко, председатель партии "Слуги Народа", отвечая на вопрос "Будете ли вы выносить вопрос относительно плана Штайнмайера на референдум?" заявил, что Зеленский всегда прислушивается к мнению людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера, отвечая на вопрос пользователя Фейсбука.

"Верховная Рада это - представитель народа. Все, что связано с выборами, с референдумом это - Верховная Рада. И это - уже элемент диалога. Понятно, что Владимир Зеленский, как открытый Президент, всегда будет учитывать мнение людей, а в важнейших вопросах - в первую очередь", - подчеркнул Корниенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3148412
 
 
 Топ комментарии
 
Капитуляция руками 73% идиотов. Мира это все равно не даст.
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"Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе - Цензор.НЕТ 638

Вкотре переконуюся: зебіли - реально хворі люди. І це - невиліковно. Тупі, примітивні, обмежені. Оце зе-корнієнко, цікаво, саме вірить в те, що варнякає ?
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Почему недоумков? Сейчас они доумкали, что кумовства должно быть в десятки раз больше, что бизнес-партнёрства должно быть в десятки раз больше, что офшоры должны быть в десятки тысяч раз больше и это не всё, что они доумкивают при каждом выперде зелёного тумана...
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Капитуляция руками 73% идиотов. Мира это все равно не даст.
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теперь ясен план...а оно знает что некоторые вопаросы НЕЛЬЗЯ ВЫНОСИТЬ НА РЕФЕРЕНДУМ!В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВОПРОСЫ НАЦ.БЕЗОПАСНОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА!
это зеленая падаль конечено же не знает!
ЗеЛя хочет руками людей..слить Украину под кацапию..и сделать это победой!
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там будет вопрос тип 'вы за мир?!' и все сразу ДА!!
а на деле это слив украинских интересов..под кацапию..но до зебилов это никогда не дойдет.
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c таким же успехом можно провести референдум о мин. зарплате в 4000 ЕВРО..естественно 99% будут ЗА!
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Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
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и что вы думаете война закончится?! да нет же!кацапии нужна ВСЯ УКРАИНА!
нужен 'рычаг' которым они будут управлять и блокировать все начинания!это они и хотят на впихнуть!КОГДА ЖЕ ДО ЗЕБИЛОИДОВ ЭТО ДОЙДЕТ!
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Отделение?!? А то не... зеклован по заказу пуйла примет эту гангрену днр и лнр ,со всеми ватными ублюдками в Украину... и тогда Стране звиздец.так нахер надо такой вариант.отгородить стеной и пусть процватают.😬
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Ну так может и крым отгородить? Там ваты тоже дохрена.
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Мое мнение_ да. Отдать! Но чтоб он им поперек горла стал... я служил в Крыму.ДМБ 89. Там 80% населения неизлечимая прокацапская вата, из числа вояк в запасе с семьями..
Которые прбывали и оседали в Крыму последние 80 лет.
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Да что им конституция - они ее в 2 дня поменяют
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Полностью поддерживаю , такие спорные вопросы нужно спрашивать у всего населения Украины , а не слушать только 8% . Купленные порохом боты как и сам Порох работают на столкновение украинцев по религиозному , языковому и территориальному принципу , как они собираются сшивать Украину если они говорят что на Донбассе живут одни ватники ? Хотя о чем говорить , они и на людей которые голосовали за ЗЕ говорят, в лучшем случае , зебилы
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тогда нужно отдать ещё и Мариуполь итд, а ещё лучше отдать области где зебила поддержало 50% и более , нечего зебилам жить с патриотами Украины - порохоботами
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Каламойному кловану насрать на всех кроме папы бени.а про мнения я вообще молчу.🤡
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... ми даже знаєм тєх людєй

Володимир Саркісян
Вчера в 12:45 ·

Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?

Зє з Ме і Макр - https://24tv.ua/zelenskiy_zustrinetsya_z_merkel_ta_makronom_n1165582
ППО з Ме - https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-39990846
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Рашка всё верно расчитала когда окупировала Крым и начала войну..73% хохлы малороссы сами в итоге всё сольют без всякого боя. Так и случилось. Хотели построить Украину, но малоросский скот может построить только Малоросию..
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Звичайно, для цього цвк розігнали, щоб рехферендуми проводити та чесно підрахуйувати. ДовбоЗЕби проголосують так, як вам треба, не хвилюйтесь.
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Конституция есть.Слышало такое слово? Статья 73. Посмотри,может буквы знакомые найдёшь.
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"Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе - Цензор.НЕТ 638

Вкотре переконуюся: зебіли - реально хворі люди. І це - невиліковно. Тупі, примітивні, обмежені. Оце зе-корнієнко, цікаво, саме вірить в те, що варнякає ?
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Не буде працювати план Штайнмаєра, бо росію заспокоїть лише повно окупація України, або разформування росії. Вибір також за українцями.
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А может Зеленский для начала начнет выполнять хотя бы свои обещания? "Если я нарушу закон то я уйду", уже давно пришла пора уходить... Да и многие другие свои обещания нарушает) Но я не поклонник "зе-манды", я прекрасно понимал что они ничем не лучше остальных, а скорее даже хуже. Доставляет удовольствие видеть разочарованные лица "зебилов", жаль что очень высокая цену этого удовольствия...
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За государственную измену сидеть не хочется.

Но придется.
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а где формула Зеленского? у него нет идей? тогда пусть уйдет в творческий отпуск
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