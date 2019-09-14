 "Зеленский всегда будет учитывать мнение людей" - Корниенко о референдуме про реализацию "плана Штайнмайера" на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера, отвечая на вопрос пользователя Фейсбука.

"Верховная Рада это - представитель народа. Все, что связано с выборами, с референдумом это - Верховная Рада. И это - уже элемент диалога. Понятно, что Владимир Зеленский, как открытый Президент, всегда будет учитывать мнение людей, а в важнейших вопросах - в первую очередь", - подчеркнул Корниенко.

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