 Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Как известно, Зеленский поспорил с Филатовым, сумеет ли он завершить ремонт Нового моста. Это представлялось каким-то приколом ровно до пятницы 13-го накануне Дня города. В Днепре проведена серия обысков, вручены подозрения подрядчикам ремонта и заместителю мэра Михаилу Лысенко. Областная прокуратура выдвинула подозрения в хищении 28 миллионов гривен".
"Областной прокурор на пресс-конференции огласил аудизапись разговоров нескольких исполнителей, где речь идёт о том, что что определенные работы при ремонте выполнять не стоит. Разговоров Лысенко при этом не показали. Все решения прокуратуры принял за один день 12-го сентября районный следователь полиции в Кривом Роге и один районный суд. Кто проводил экспертизу и как определён ущерб на пресс-конференции не сказали", - подчеркнул Бутусов.
Он продолжил: "Очень странное дело - как же случайно совпала активность следователя и суда перед днём города, такая заданность похожа на старый недобрый политический заказ. Завтра ожидается продолжение истории уже в присутствии президента, интересно, как отреагирует Зеленский на эту ситуацию и как ответит сам мэр Филатов на обвинения в адрес подрядчиков и его сотрудников".
"Ход расследования и реакция главы государства будут во многом знаковыми. Будет ли Зеленский участником этой ситуации вообще? И будет ли пахнуть Новый мост как Грибовицкая свалка во Львове, ставшая в своё время поводом к кампании против Садового?", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.
Так что продолжаем лохматить бабушку.
А бабушка тем временем вошел во вкус. Видимо, окрыленный обещанием министра инфраструктуры компенсировать МАУ пять миллиардов. Курочка по зернышку клюет, справедливо рассудил бабушка, - и снова присосался алчным ртом к измочаленным сосцам Центрэнерго.
На форуме «Ялтинская европейская стратегия» Коломойский заявил, что цена на электроэнергию в Украине искусственно завышена, отчего ферросплавные заводики пребывают в тихой грусти. И что «справедливой» ценой электричества является 1 грн за кВт/час.
Это оху… обескураживающее заявление, ведь себестоимость э/энергии у Центрэнерго составляет 1,90 грн за кВт/час. Где-то я уже слышала о подмене закона справедливостью, начиная с 1917 года таскают эту красную люмпенскую пое*ень.
Конечно же, бабушка, поймав кураж, на этой волне вполне может нагнуть государственную Центрэнерго и заставить продавать по 1 гривне. И тогда я смогу всех нас поздравить: убытки рванут в космос на реактивной тяге и достигнут астрономических величин. Уже сейчас за два месяца они составляют 1,3 млрд. грн.
В результате: ферросплавные заводы резко увеличивают прибыль (бабушке хорошо); убытки государственной Центрэнерго оплачивают лохи, то есть мы с вами (бабушке вот вообще пох*й); многие частные энергокомпании становятся банкротами, их бери голыми руками и скупай по дешевке пучками (бабушке о-х*-и-тель-но!).
Правда, хорошо Беня все придумал? Не нравится? А чего?
Странные вы какие-то, тю. - Монова https://tverezo.info/post/102755
Сотрёте оставлю снова))
Роман Донік @donikroman
Зеленский с Коломойским зарабатывают на панике в "Привате".
Уже не было? Так расскажите зеленоватым
За Филатовым точно стоят как американцы, так и турки.
Дивіться ланцюжок подій:
- візит бені до шмарклі
- наліт ДНІПРОВСЬКОЇ поліції на головний офіс у Дніпрі
- збій у системі банку
- паніка в клієнтів
Скоро ж має бути приватизація Привату, пошо бєні переплачувати?
Нада цену ураніть!
Це зелена пліснява трохи сповзла з очей ?
А з АрселорМіттал хіба не таке саме ?
Ай-яй-яй, а недавно панегирик блазню писався.
Придумайте "чергову" зе-перемогу (бо не знайдете, оскільки нема) і наваяйте новий.
Втюхаєте 73%-ій публіці на радість.
Як же ж обережненько запитаннячко формулюється, щоб, не дай Боже, нічого не подумали і запідозрили.
Мрії збуваються. Можете пишатися своїм внеском у плані уможливлення теперішніх реалій.
Оцінка наздожене потім.
Так ось, зі слів зеленського, під час зустрічі зі сніговою людиною - "Я попросил, чтобы он поспособствовал чтобы цены, любые, связанные с коммуналкой - там очень много вопросов - чтобы они снижались". Виявляється ось хто відповідає за комунальні тарифи в країні.