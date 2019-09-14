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Все про:Днепр_город (2804) Зеленский (2823) Бутусов Юрий (1849) Филатов (343)

 Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов

Ситуация с обысками у чиновников и фирм, связанных с реконструкцией Нового моста в Днепре, накануне его открытия президентом Зеленским, похожа на политический заказ.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отметил: "Как известно, Зеленский поспорил с Филатовым, сумеет ли он завершить ремонт Нового моста. Это представлялось каким-то приколом ровно до пятницы 13-го накануне Дня города. В Днепре проведена серия обысков, вручены подозрения подрядчикам ремонта и заместителю мэра Михаилу Лысенко. Областная прокуратура выдвинула подозрения в хищении 28 миллионов гривен".

Читайте также: В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста

"Областной прокурор на пресс-конференции огласил аудизапись разговоров нескольких исполнителей, где речь идёт о том, что что определенные работы при ремонте выполнять не стоит. Разговоров Лысенко при этом не показали. Все решения прокуратуры принял за один день 12-го сентября районный следователь полиции в Кривом Роге и один районный суд. Кто проводил экспертизу и как определён ущерб на пресс-конференции не сказали", - подчеркнул Бутусов.

Он продолжил: "Очень странное дело - как же случайно совпала активность следователя и суда перед днём города, такая заданность похожа на старый недобрый политический заказ. Завтра ожидается продолжение истории уже в присутствии президента, интересно, как отреагирует Зеленский на эту ситуацию и как ответит сам мэр Филатов на обвинения в адрес подрядчиков и его сотрудников".

"Ход расследования и реакция главы государства будут во многом знаковыми. Будет ли Зеленский участником этой ситуации вообще? И будет ли пахнуть Новый мост как Грибовицкая свалка во Львове, ставшая в своё время поводом к кампании против Садового?", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3148411
 
 
 Топ комментарии
 
бо бєня зуб давно наточив на Філатова...а по пацанським поняття коломойші, він завжди мститься тим, хто йому не подобається, або чимось насолив...А коли ж, як не зараз, коли він "на коні"? і при владі свої люди...сумна картина... Щось Україна стає все більше схожою на Сомалі...
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Есть данные что кампания Бени против Филатова, используя задержки (по инженерным причинам: тяжёлые грунты) в строительстве метро, наткнулась на неожиданное препятствие. Компания Лимак подала на этого вонючего перца Беню (на его канал Г+Г) в суд за клевету. И не в украинский суд (где у Бени всё куплено), а в суд на Кипре. Исключительно интересно будет как Лимак отсношает эту поганую телепомойку во все дыры.
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Коломойский почувствовал безнаказанность ?
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Есть данные что кампания Бени против Филатова, используя задержки (по инженерным причинам: тяжёлые грунты) в строительстве метро, наткнулась на неожиданное препятствие. Компания Лимак подала на этого вонючего перца Беню (на его канал Г+Г) в суд за клевету. И не в украинский суд (где у Бени всё куплено), а в суд на Кипре. Исключительно интересно будет как Лимак отсношает эту поганую телепомойку во все дыры.
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Ладно, раз сегодня пятница, тринадцатое, надо уже добить и сделать контрольный.
Так что продолжаем лохматить бабушку.
А бабушка тем временем вошел во вкус. Видимо, окрыленный обещанием министра инфраструктуры компенсировать МАУ пять миллиардов. Курочка по зернышку клюет, справедливо рассудил бабушка, - и снова присосался алчным ртом к измочаленным сосцам Центрэнерго.
На форуме «Ялтинская европейская стратегия» Коломойский заявил, что цена на электроэнергию в Украине искусственно завышена, отчего ферросплавные заводики пребывают в тихой грусти. И что «справедливой» ценой электричества является 1 грн за кВт/час.
Это оху… обескураживающее заявление, ведь себестоимость э/энергии у Центрэнерго составляет 1,90 грн за кВт/час. Где-то я уже слышала о подмене закона справедливостью, начиная с 1917 года таскают эту красную люмпенскую пое*ень.
Конечно же, бабушка, поймав кураж, на этой волне вполне может нагнуть государственную Центрэнерго и заставить продавать по 1 гривне. И тогда я смогу всех нас поздравить: убытки рванут в космос на реактивной тяге и достигнут астрономических величин. Уже сейчас за два месяца они составляют 1,3 млрд. грн.
В результате: ферросплавные заводы резко увеличивают прибыль (бабушке хорошо); убытки государственной Центрэнерго оплачивают лохи, то есть мы с вами (бабушке вот вообще пох*й); многие частные энергокомпании становятся банкротами, их бери голыми руками и скупай по дешевке пучками (бабушке о-х*-и-тель-но!).
Правда, хорошо Беня все придумал? Не нравится? А чего?
Странные вы какие-то, тю. - Монова https://tverezo.info/post/102755
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Пожалуй оставлю это фото здесь)))
Сотрёте оставлю снова)) Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6220
Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 992
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А все вместе это похоже на захват власти.
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Пріват слішком харош, шоб за нєво нє подьоргать

Роман Донік‏ @donikroman

Зеленский с Коломойским зарабатывают на панике в "Привате".
Уже не было? Так расскажите зеленоватым
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Должна же эта банда гопников где-то споткнуться. Пусть она споткнётся на Филатове.
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Я не знаю какие силы стоят за Виталиком.
За Филатовым точно стоят как американцы, так и турки.
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Видел видео после реконструкции моста. Это конечно крутая реконструкция, хорошо что советские инженеры заложили такую надежность...
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бо бєня зуб давно наточив на Філатова...а по пацанським поняття коломойші, він завжди мститься тим, хто йому не подобається, або чимось насолив...А коли ж, як не зараз, коли він "на коні"? і при владі свої люди...сумна картина... Щось Україна стає все більше схожою на Сомалі...
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Якщо тупі малороси віддалися ж**дам-лихварям - то хто їм винен ?
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осталось переименовать Украину в ЗЕ-краину, а Днепр в Коломойск.
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интересный момент. порохоботы называют зеленского марионеткой коломойского. но и филатов - это марионетка коломойского. по порохоботской логике выходит, что марионетки коломойского наехали на марионеток коломойского. так вы за каких именно марионеток коломойского, и против каких?
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если не воровали - то боятся нечего. а если воровали, то какая разница, по политическим или нет причинам начали их проверять. другое не пойму, почему некоторые журналисты так переживают по этому поводу?
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Olduser‏ @travel_ANDdream 3 часа назад

Дивіться ланцюжок подій:
- візит бені до шмарклі
- наліт ДНІПРОВСЬКОЇ поліції на головний офіс у Дніпрі
- збій у системі банку
- паніка в клієнтів
Скоро ж має бути приватизація Привату, пошо бєні переплачувати?
Нада цену ураніть!
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Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8963

Це зелена пліснява трохи сповзла з очей ?
А з АрселорМіттал хіба не таке саме ?

Ай-яй-яй, а недавно панегирик блазню писався.
Придумайте "чергову" зе-перемогу (бо не знайдете, оскільки нема) і наваяйте новий.
Втюхаєте 73%-ій публіці на радість.

Як же ж обережненько запитаннячко формулюється, щоб, не дай Боже, нічого не подумали і запідозрили. Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8963
Мрії збуваються. Можете пишатися своїм внеском у плані уможливлення теперішніх реалій.
Оцінка наздожене потім. Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8963
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"Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича" Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8821
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Принял вызов, теперь стойко держи Бенин удар с ноги по е.... Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6756


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Похоже, похоже... Неприятно, когда за человека топишь, а он фуфломётом и крысой оказывается, да, Юр? А ты продолжаешь топить... Приезжай, сходи в вот этот ресторан, оттуда великолепный вид!!! И ещё, подскажите: кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы бетонные отбойники красили??? Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3583
Обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3449
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Мэр города - это завхоз! Какой нафиг "политический заказ"??? Меньше читайте фейсбук Филатова!!!
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Пам'ятаєте нещодавню "мудру фразу" від презЕдента - "не всё меряется законами"....
Так ось, зі слів зеленського, під час зустрічі зі сніговою людиною - "Я попросил, чтобы он поспособствовал чтобы цены, любые, связанные с коммуналкой - там очень много вопросов - чтобы они снижались". Виявляється ось хто відповідає за комунальні тарифи в країні.
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ДовбоЗЕбів щось нема, може вони починають щось підозрювати? 🧐
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