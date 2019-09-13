EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1117  60
Материалы по теме:
Все про:выборы (22989) Донбасс (19340) Пристайко (153)

 Мы не собираемся проводить фейковые выборы на Донбассе, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях.

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя свои предыдущие заявления относительно местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой выбор - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

"Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы к 2020 году сможем сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня и говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много фейковых выборов, которые уже были на той территории, которая все еще находится под контролем оккупантов", - подчеркнул он.

Также читайте: Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3148406
 
   
 Топ комментарии
 
Вбросик- реакция народа - ага тут нам могут и люлей дать- та вы не так поняли - придумываем чет новое 😁
Классика.
 показать весь комментарий
 
"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
 показать весь комментарий
 
Что, Пристайко, визуализировал черенок лопаты и понял, что будет не гуд? Чи чё ты назад сдал?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
 показать весь комментарий
 
 
Миротворців на кордон з мордором завели? Ні? Тоді сидіть, і не гавкайте, зебуїни
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Де у Мінській маляві йдеться про миротворців на кордоні?Ти їх читав,письменник?
 показать весь комментарий
 
Вбросик- реакция народа - ага тут нам могут и люлей дать- та вы не так поняли - придумываем чет новое 😁
Классика.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На ващі 8%,ніхто не дивиться,вас нема,ви віртуальний люмпен))
 показать весь комментарий
 
А вы думаете это для Вас? ))Вы любое гауно из их уст сожрете, скажут вам завтра мы же братья, будете бегать и орать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чомусь лайно з дупи Петра,їсте тільки ви,еліта 8%.Щоб він не казав,,як не нахвалював свій шакалад,але він смакує тільки вам,гурманам))
 показать весь комментарий
 
Зато есть ты, кремлевскеая падла, которая мечтает сдатьУкраину *****. Хватит срать в комментах, предатель зеленоопый, иди лижи зад пуйлу- вот твоя любовь навсегда
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Будете при владі,буде вас 73 %,тоді і пащаку розкриєш,а зараз вас нема,ви ніхто.
 показать весь комментарий
 
Ти ніколи не замислювався, звиздьожнику, який відсоток Громадян України вийшов на Майдан? Купи калькулятор і підра*уй. І саме ці Громадяни і є ЕЛІТОЮ. А різні там підрижники, даунецькі, недобити коммі, совкодрочери та підкацапники - як були сміттям, так і залишаються. Хоча дехто з них отримав за законом бумерангу. "Врагі сожглі родную хату". Причому неважливо хто саме.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну спробуйте зараз вийти,якщо вас дійсно багато))
 показать весь комментарий
 
а если выйдем то что? нацгвардию вазелин напустит? ну так коктелю молотова по барабану форма и шевроны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти навіть жінки не маєш,куди ти вийдеш у дірявих носках,та нестіраних трусах?))
 показать весь комментарий
 
ну если ты сам не в силах следить за собой то ты черт.
 показать весь комментарий
 
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 1 час назад

А я вот думаю вот эти слухи про впихивание бамбаса не сами же Зе продуцируют?
Сейчас впаривают самый дикий вариант мы это обсуждаем, потом подпишут тоже *****, но не такую дикую и все нет чтоб гнобить за это-фух,ну не совсем же слились.
Зелибобики даже обрадуются - бачте державник!
 показать весь комментарий
 
 
Державною Мовою будь ласка,а то скавчання не всі Українці розуміють.
 показать весь комментарий
 
Что, Пристайко, визуализировал черенок лопаты и понял, что будет не гуд? Чи чё ты назад сдал?
 показать весь комментарий
 
 
Это действительно было уточнение позиции, или вынужденные,,танцы с бубном,, после того, как понюхали чем это пахнет ? В команде Зе даже самый порядочный может переобуться по ходу тела
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все беды сотворил Пеца,благодаря своей жадности к деньгам
 показать весь комментарий
 
 
Да, беды сотворили твои зеленоопые уроды, и ты им тут по кремлевским методичками подгавкиваешь, предательская морда.
Реализация "формулы Штайнмайера" для достижения мира на Донбассе обернется катастрофой для Украины. Есть несколько сценариев будущего страны, и все они совсем не радужные.
На условиях России Итак, Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на предстоящей встрече лидеров государств "нормандской четверки". Вслед за Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые назвали в качестве условия для проведения саммита необходимость "зафиксировать на бумаге" эту самую формулу. Позиция российской власти по навязыванию "нормализации" не удивляет. Вариант, когда изменения в Конституцию об особом статусе ОРДЛО и выборы должны пройти вместе, а по факту - до выполнения Россией пунктов по безопасности (такая своеобразная трактовка Путиным "Минских соглашений"), Кремль навязывал с самого начала, еще с 2014 года. Но украинская власть тогда переубедила Запад в ошибочности такой логики. Ведь, навязывая именно такой подход, Россия не только хочет избежать ответственности за преступления, но и сохранить свой контроль над этими территориями (в том числе через проведение выборов до выполнения пунктов по безопасности). А дальше - использовать "особый статус" для навязывания федерализации, после чего вопрос с Украиной для Кремля будет решен. А вот позиция новой украинской власти - да, удивляет. Оказалось, что никакого украинского варианта "нормализации" нет, а есть просто готовность действовать в рамках, навязанных Путиным. Следующим пунктом "нормализации", наверняка, станет амнистия, вообще всех. Тут некоторые СМИ, в том числе украинские, уже "прощупывают почву" на предмет возможной реакции общества. Дальше - условия возврата ОРДЛО. И параллельно снятие санкций с России. Иски в международных судах против РФ таким образом потеряют какую-либо актуальность. Вопрос Крыма исторически закрыт, но возобновления поставок воды от Украины все равно будут требовать. Потом Зеленский, которого, видимо, и поддержали многие крупные игроки на выборах под конкретную задачу - завершение войны на условиях РФ и выход России с минимальными потерями (им так выгодней - кому по бизнесу, кому гео/политически) - на волне аплодисментов окончательно уверует в свои возможности как лидера. Потом попытки узурпации власти, и дальше протесты. Или "путинщина" в украинском варианте. Но некоторые процессы уже будут необратимы, независимо от дальнейшего развития событий. Как будто, и не было войны. Ну или там "гражданский конфликт" просто.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/189321_1568396777
 показать весь комментарий
 
 
А якщо проводити вибори на Донбасі одразу після гіпотетичного виводу рашистських військ, то це не фейкові вибори ? Кого оте генетичне сміття ладне обрати окрім очільників бойовиків? Там дерашизацію з позбавленням виборчого права і судами над бойовиками ще проводити років 10 до повного очищення від ординських метастазів
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое хитроопое кодло у власти, чему тут удивляться.
 показать весь комментарий
 
 
Почему Пеца в 14-м году не ввёл военное положение перед угрозой расейского вторжения ?Соевые прихлебатели кто оселит этот вопрос?
 показать весь комментарий
 
 
И чтобы это дало в 2014 кроме воя зрадюков что ущимляются их права?
 показать весь комментарий
 
 
Лаптеногий я же вроде не с тобой разговариваю? Моряки знали на что шли и открыто говорят что сделали бы тоже самое снова, это дало то что трибуналом было подтверждено что это наши территориальные воды с последующими санкциями рашке пока преЗедент не признал их вину в нарушении вод РФ .
 показать весь комментарий
 
 
Скудно,очень скудно в соевых с умом ,они ведь не знают что надо всегда в неудачах искать причину а не лишь устранять последствия
 показать весь комментарий
 
Ти так часто згадуєш якусь таємничу "сою". Ти веган чи якась худобинка типу міні-піга?
 показать весь комментарий
 
Сою даёт Пеца в чеколяд,от того у тебя малоумие
 показать весь комментарий
 
Я знаю одного міні-піга - він(вона) живе у кафе-вареничній на вул. Еспланадній. Поцікався чим його (її) годують, може й тобі прийдеться до смаку.
 показать весь комментарий
 
Судя по манере изложения мыслей слабоумие у тебя.
 показать весь комментарий
 
Так говорит, что может диктовать условия Донбассу. Последние выборы показали, что в рашке идут необратимые процессы ("Единая Россия почти везде проиграла) и если так будет и дальше продолжаться, то в ближайшие годы к власти придут про коммунистически настроенное правительство и тогда могут начаться процессы, которые могут не понравиться Украине - тогда уж точно в демократию играть не будут.
 показать весь комментарий
 
я понимаю стратегию зебуинов

кидается радикальный тезис
пол дня все смотрят реакцию
если не прокатило то сдают назад

так было с обструкцией Геращенко, так было с законом о императивном мандате, так было с законом о мобильной связи. теперь вот так есть по выборам.

хотя утром этот гандон говорил совсем противоположное в т.ч. и по формуле того немецкого *****
 показать весь комментарий
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
 показать весь комментарий
 
Зато прошенко собирался это сделать ещё с 2015 года, наобещав менять Конституцию под Лугандон, вместе с амнистиями и прочей уйнёй. Для этого и закон приняли, бойню устроили под ВР, но сегодня, как бы и не при делах. Верещали, как навиженные: Правильное решение, а то путин нападёт! Это было так патриотично, шо зашибись. Теперь весь этот пораженческий багаж, собранный свинопасом за 5 лет, оно вешает на Зеленского. Свиньи, они и в Африке свиньи.
 показать весь комментарий
 
 
не свисти, мАсковская дрянь, ты уже забрехалась, сволочь , в конец. Кремлевским дано задание по методичке- зеля сдает страну раше, а кремлевские уе... воют про вину Порошенко. потому как бубочка зеля путенский любимчик. А вы уроды, так боитесь Пороха, что просто обсираетесь все время от него. Пшел на хрен предатель в рашу. Лижи путену, не отвлекайся и про клована не забудь, А то Украину сдает зеля, а виноват , как всегда Порох. Совсем не палитесь рашисты.
 показать весь комментарий
 
Типова тактика бздливих зебобіків: гавкнути якусь х-ню і подивитися на реакцію народу. Причому не "73%" - вони вже одноразово використані як туалетний папір та/або презерватив. більше вони "бальшим зебобікам" непотрібні.
 показать весь комментарий
 
 
А что вы там собираетесь проводить, балет, а может концерт квартала? Что делать будете с бандитами, которые полезут в муниципальную власть, а затем в Раду? Что будете делать с формулой Штайнмайера? Оккупанты уйдут, бандиты придут. Что с этим будете делать? Может проще и вернее уже ничего не делать, чтобы не вредить еще больше?
 показать весь комментарий
 
Вопросы к твоему фюреру чиколадному.
 показать весь комментарий
 
 
фюрер щоколадный не продал Украину в отличии от твоего кремлевского выкормыша вазелинаи, кремлевская дрянь ты, иди лижи уйлу, не отвлекайся
 показать весь комментарий
 
Вопросы к Пристайко. К тебе вопросов нет. Все и так очевидно.
 показать весь комментарий
 
Удивляться не приходится, у нас вместо граждан - недоросы, которые сидя на диване "устали от войны", готовые продать Родину за пайку пожирнее и наивно думая, что им за предательство кто-то что то даст. Ага, пукин им хрен даст, догонит и еще даст стройки вяликой раши и войну в сирии. И зелю к власти привели, чтобы путену отдать Украину, а наше быдлонаселение все думает, что ей кто то прийдет хорошо за просто так делать. клован например. Пришел с международным вором и мошенникоим беней быдлу хорошо делать. Интересно, мозги у этих людей в принципе существуют??? клован еще до всех событий унижался перед уйлом, просил его забрать к себе и называл страну, в которой он живет проституткой. Нет, у людей, которые голосовали за это уе.... нет мозгов или это конченные рашисты, все мечтающие принять от уйла во все места. Наши зеленые человечки стали уже хуже ватников рашиских- ********** им ссыт в глаза, а они орут алилуйя! Им нужна Украина? нет, им нужно жрать, срать, и ржать. Ума на большее не нужно.
 показать весь комментарий
 
Сначала делается вброс по формуле Штанмайера. Смотрят на реакцию людей и много ли недовольства. Увидели что могут быть проблемы и сразу начинается откат, виляние. Тихая сдача интересов страны продолжается. О погибших никто ничего от этой власти не говорит, а обсуждается раздевание бл...й на мосту в Днепре.
 показать весь комментарий
 
 
Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 7 часов назад

Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено» Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх