 Мы не собираемся проводить фейковые выборы на Донбассе, - Пристайко

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя свои предыдущие заявления относительно местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой выбор - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе.

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"Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы к 2020 году сможем сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня и говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много фейковых выборов, которые уже были на той территории, которая все еще находится под контролем оккупантов", - подчеркнул он.

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