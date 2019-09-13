 Мы не собираемся проводить фейковые выборы на Донбассе, - Пристайко

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя свои предыдущие заявления относительно местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас есть только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой выбор - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - подчеркнул министр.
Пристайко отметил, что главная задача - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе.
"Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы к 2020 году сможем сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня и говорил. Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много фейковых выборов, которые уже были на той территории, которая все еще находится под контролем оккупантов", - подчеркнул он.
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
Классика.
А я вот думаю вот эти слухи про впихивание бамбаса не сами же Зе продуцируют?
Сейчас впаривают самый дикий вариант мы это обсуждаем, потом подпишут тоже *****, но не такую дикую и все нет чтоб гнобить за это-фух,ну не совсем же слились.
Зелибобики даже обрадуются - бачте державник!
Реализация "формулы Штайнмайера" для достижения мира на Донбассе обернется катастрофой для Украины. Есть несколько сценариев будущего страны, и все они совсем не радужные.
На условиях России Итак, Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на предстоящей встрече лидеров государств "нормандской четверки". Вслед за Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые назвали в качестве условия для проведения саммита необходимость "зафиксировать на бумаге" эту самую формулу. Позиция российской власти по навязыванию "нормализации" не удивляет. Вариант, когда изменения в Конституцию об особом статусе ОРДЛО и выборы должны пройти вместе, а по факту - до выполнения Россией пунктов по безопасности (такая своеобразная трактовка Путиным "Минских соглашений"), Кремль навязывал с самого начала, еще с 2014 года. Но украинская власть тогда переубедила Запад в ошибочности такой логики. Ведь, навязывая именно такой подход, Россия не только хочет избежать ответственности за преступления, но и сохранить свой контроль над этими территориями (в том числе через проведение выборов до выполнения пунктов по безопасности). А дальше - использовать "особый статус" для навязывания федерализации, после чего вопрос с Украиной для Кремля будет решен. А вот позиция новой украинской власти - да, удивляет. Оказалось, что никакого украинского варианта "нормализации" нет, а есть просто готовность действовать в рамках, навязанных Путиным. Следующим пунктом "нормализации", наверняка, станет амнистия, вообще всех. Тут некоторые СМИ, в том числе украинские, уже "прощупывают почву" на предмет возможной реакции общества. Дальше - условия возврата ОРДЛО. И параллельно снятие санкций с России. Иски в международных судах против РФ таким образом потеряют какую-либо актуальность. Вопрос Крыма исторически закрыт, но возобновления поставок воды от Украины все равно будут требовать. Потом Зеленский, которого, видимо, и поддержали многие крупные игроки на выборах под конкретную задачу - завершение войны на условиях РФ и выход России с минимальными потерями (им так выгодней - кому по бизнесу, кому гео/политически) - на волне аплодисментов окончательно уверует в свои возможности как лидера. Потом попытки узурпации власти, и дальше протесты. Или "путинщина" в украинском варианте. Но некоторые процессы уже будут необратимы, независимо от дальнейшего развития событий. Как будто, и не было войны. Ну или там "гражданский конфликт" просто.
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кидается радикальный тезис
пол дня все смотрят реакцию
если не прокатило то сдают назад
так было с обструкцией Геращенко, так было с законом о императивном мандате, так было с законом о мобильной связи. теперь вот так есть по выборам.
хотя утром этот гандон говорил совсем противоположное в т.ч. и по формуле того немецкого *****
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено» Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки.