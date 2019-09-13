 Богдан заявил, что они "делали историю" взяв пример с комедийного актера Гнарра, который стал мэром Рейкьявика. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Богдан отметил: "Йон Гнарр мэр Рейкявика и комедийный актер. Именно на его примере мы делали историю)))"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Богдан отметил: "Йон Гнарр мэр Рейкявика и комедийный актер. Именно на его примере мы делали историю)))"
(А я говорила! Говорила!)
И что она войдёт в историю
Одно «думай...те» чего стоит
Впрочем, кому я
Для них креатив и творческий подход - продажные девки империализма, как для их отцов - генетика и кибернетика
Это кондовое совковое мышление
Почитав промову Зюзі про «українську родину» на YES.
Одразу видно, що людина років з п'ять в Україні не жила, а інфу брала з жартів Квартала
Поколение под 50 и за 50
«Самое гриппозное время»
Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков». От своих партнёров в муниципальном совете - Социал-демократического альянса - требовал регулярно смотреть сериал «Прослушка».
В 2010 году, на открытии гей-парада Йон Гнарр появился переодетым в женское цветастое платье. На Гнарре был белокурый парик, губы были выкрашены ярко-красной помадой. Выступая на сцене, мэр заявил, что «сам мэр не смог прийти»[2]. На гей-параде 2012 года Йон проехал по столице Исландии в ярком платье и цветной балаклаве, таким образом он выразил свою поддержку заключенным девушками из группы Pussy Riot[3]. Летом 2013 года выразил намерение разорвать или пересмотреть побратимские отношения с Москвой в связи с российской позицией в отношении ЛГБТ-сообщества[4][5].
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
"Стоя перед лицом революционного трибунала, Ж. Дантон с горечью бросил его членам: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал - да простят мне Бог и люди!»
Смысл выражения: логика послереволюционных событий такова, что борьба между самими революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми" (с)