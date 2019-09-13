 Богдан заявил, что они "делали историю" взяв пример с комедийного актера Гнарра, который стал мэром Рейкьявика. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Йон Гнарр мэр Рейкявика и комедийный актер. Именно на его примере мы делали историю)))"

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