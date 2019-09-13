EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1300  55
Все про:Исландия (65) Богдан Андрей (161)

 Богдан заявил, что они "делали историю" взяв пример с комедийного актера Гнарра, который стал мэром Рейкьявика. ФОТО

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что команда Зеленского наследовала пример исландског о комика Йона Гнарра, который стал мэром Рейкьявика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Богдан отметил: "Йон Гнарр мэр Рейкявика и комедийный актер. Именно на его примере мы делали историю)))"

Также читайте: Исландия упростила визовый режим с Украиной

Богдан заявил, что они делали историю взяв пример с комедийного актера Гнарра, который стал мэром Рейкьявика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148405
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте правду говорити, що перед виборами по усім можливим інформаційним каналам розповсюджувалася та накачувалася ненависть. Тепер ця ненависть залишилася в зевиборцях і починає працювати против нової влади. Цього в Ісландії та її історії не було!
 показать весь комментарий
 
В учебниках по психиатрии? Типа "Как, сидя в Хайфе, посредством ТВ и купленных "активистов" заставить мудрый "нарід" избрать табуретку"? Такой себе повод для радости, хабалка черноротая.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поддерживаю Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 5769 , единственный нормальный президент за всю историю Украины
 показать весь комментарий
 
Если это нормальный президент(хотя это и не он на фото), тогда что такое вы?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Предвыборная кампания Зе уже в учебниках
(А я говорила! Говорила!)
 показать весь комментарий
 
 
що ти казала? У Зеленського рейтинг був 60% рік тому. Що зробив взагалі Богдан, крім того, що й раніше робив у рамках своєї професії?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я говорила ещё в начале апреля что у него офигенная предвыборная кампания
И что она войдёт в историю

Одно «думай...те» чего стоит

Впрочем, кому я
 показать весь комментарий
 
 
та отож, дурна свиня пищить, хвалиться, що купу насрала
 показать весь комментарий
 
 
В учебниках по психиатрии? Типа "Как, сидя в Хайфе, посредством ТВ и купленных "активистов" заставить мудрый "нарід" избрать табуретку"? Такой себе повод для радости, хабалка черноротая.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю у бедного Пороха не было тв , и "активистов"? В придачу ко всему у него ещё и ботофермы были и есть
 показать весь комментарий
 
 
Ну это и так очевидно , тут даже ваши бывшие с команды ПО!роха сливают вас "У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискредитацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", - розповідає Гройсман. https://24tv.ua/batka_svogo_zrikayetsya_groysman_zhorstko_proyshovsya_po_poroshenku_n1181303
 показать весь комментарий
 
 
Тут выше удаленный коммент , жаль что не заскринил , человек говорил , это все фейк никаких ботоферм ,нет , где пруфы ? И мы бесплатно ходим поддерживать пороха в футболках порох сила кокс могила итд, вот и слился бот )
 показать весь комментарий
 
А порохоботы ещё говорили что за ЗЕ в основном молодежь и она не придет на участки и они спокойно снова выберут Пороха )
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы - это люди, которым хорошо за
Для них креатив и творческий подход - продажные девки империализма, как для их отцов - генетика и кибернетика

Это кондовое совковое мышление
 показать весь комментарий
 
В підручниках по масовому кидалову народу?
 показать весь комментарий
 
 
Говорить научилась...Еще б разуму чуток.
 показать весь комментарий
 
Президент Один Спамс‏ @odinspam 9 часов назад

Почитав промову Зюзі про «українську родину» на YES.
Одразу видно, що людина років з п'ять в Україні не жила, а інфу брала з жартів Квартала
 показать весь комментарий
 
 
****,так нагло испытывать терпение и плевать людям в глаза! уроды и он и те кто за это было голосовал,
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спасибо я так и думала
Поколение под 50 и за 50

«Самое гриппозное время»
 показать весь комментарий
 
Тепер аналогічно тобі не будуть відповідати, але вже почалося з її боку литися лайно в бік тих, кому 50 і більше років😏
 показать весь комментарий
 
Червона і завжди нахабно усміхнена пика цього тувинця вже дратує.
 показать весь комментарий
 
Достойный пример для подражания

Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков». От своих партнёров в муниципальном совете - Социал-демократического альянса - требовал регулярно смотреть сериал «Прослушка».
В 2010 году, на открытии гей-парада Йон Гнарр появился переодетым в женское цветастое платье. На Гнарре был белокурый парик, губы были выкрашены ярко-красной помадой. Выступая на сцене, мэр заявил, что «сам мэр не смог прийти»[2]. На гей-параде 2012 года Йон проехал по столице Исландии в ярком платье и цветной балаклаве, таким образом он выразил свою поддержку заключенным девушками из группы Pussy Riot[3]. Летом 2013 года выразил намерение разорвать или пересмотреть побратимские отношения с Москвой в связи с российской позицией в отношении ЛГБТ-сообщества[4][5].
 показать весь комментарий
 
 
Давайте правду говорити, що перед виборами по усім можливим інформаційним каналам розповсюджувалася та накачувалася ненависть. Тепер ця ненависть залишилася в зевиборцях і починає працювати против нової влади. Цього в Ісландії та її історії не було!
 показать весь комментарий
 
 
Що цей монголоїд з кацабською пикою робить в український політиці?
 показать весь комментарий
 
 
Смотрящий за актёришкой изображающим президента в пользу владельца актёришки.
 показать весь комментарий
 
 
Сравнил населения пару десятков тысячь с 40 миллионной страной с войной и самым агрессивных и сильных агрессоров с ножом у нас в печени. Да, ******** пример.
 показать весь комментарий
 
 
когда-то мы с Азирова смеялись, а теперь плачем с Богдана.. навыберали..
 показать весь комментарий
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
 показать весь комментарий
 
Таж ця Прєстайка українською говорить з кацапськими словами й акцентом.Цікаво:і англійською так само?
 показать весь комментарий
 
Надо было с Дастина Хоффмана в Милашке брать пример…
 показать весь комментарий
 
Кому і який приклад треба брати, якщо ми не маємо демократичної влади?
 показать весь комментарий
 
А исландский комик Йон Гнарра был на побегушках у исландского мафиози?
 показать весь комментарий
 
 
Гребанные делальщики истории. Те кто вас выбрал, те вас и повесят. Просто нужно немножко подождать.
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Богдан заявил о том, что команда Зеленского наследовала пример исландского комика Йона Гнарра, который стал директором рынка в Рейкьявике.Управление рынком и государством это разные вещи,вот команда доктора Хауса со своими больными до такого не додумалась Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 109 Источник: https://censor.net.ua/n3148405
 показать весь комментарий
 
Навіть є приклад французької революції,
"Стоя перед лицом революционного трибунала, Ж. Дантон с горечью бросил его членам: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал - да простят мне Бог и люди!»

Смысл выражения: логика послереволюционных событий такова, что борьба между самими революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми" (с)
 показать весь комментарий
 
ну и фотка-показалось што наш бурят с охлобыстиным
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх