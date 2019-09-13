 Мы никогда не договоримся с Путиным до того, что он признает нас как людей, которые хотят свободы и демократии, - Климкин

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Если это военные действия, в результате которых гибнут наши парни, то мы должны это прекратить. Но как это называется? Это называется не "мир", это называется "перемирие". Мы прекратили и достигли какой-то замороженной ситуации", - сказал он.

"Но война закончится, только когда мы вернем Крым и Донбасс, ну как еще война может закончиться?!" - добавил бывший глава МИД.

По словам дипломата, на нормандском саммите Украина должна быть проактивной и предлагать свою стратегию.

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"Если мы будем поднимать ставки, как Россия поднимает ставки, то тогда у нас есть шанс на успех. Но этот успех – это успех на прекращение боевых действий и перемирие. Мы никогда не договоримся с Путиным о том, что он признает нас как людей, которые стремятся к свободе, Европе и демократии. Он никогда этого не сделает – ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Он все равно будет работать над каким-то союзом с Беларусью, с Украиной, раздалбывать нас", - сказал Климкин.

"Поэтому война окончится после возращения всего, а вот к перемирию и к тому, чтобы наши парни не гибли, мы должны стремиться", - подытожил дипломат.

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