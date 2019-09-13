 Мы никогда не договоримся с Путиным до того, что он признает нас как людей, которые хотят свободы и демократии, - Климкин

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Если это военные действия, в результате которых гибнут наши парни, то мы должны это прекратить. Но как это называется? Это называется не "мир", это называется "перемирие". Мы прекратили и достигли какой-то замороженной ситуации", - сказал он.
"Но война закончится, только когда мы вернем Крым и Донбасс, ну как еще война может закончиться?!" - добавил бывший глава МИД.
По словам дипломата, на нормандском саммите Украина должна быть проактивной и предлагать свою стратегию.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз. ВИДЕО
"Если мы будем поднимать ставки, как Россия поднимает ставки, то тогда у нас есть шанс на успех. Но этот успех – это успех на прекращение боевых действий и перемирие. Мы никогда не договоримся с Путиным о том, что он признает нас как людей, которые стремятся к свободе, Европе и демократии. Он никогда этого не сделает – ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Он все равно будет работать над каким-то союзом с Беларусью, с Украиной, раздалбывать нас", - сказал Климкин.
"Поэтому война окончится после возращения всего, а вот к перемирию и к тому, чтобы наши парни не гибли, мы должны стремиться", - подытожил дипломат.
Также на Цензор.НЕТ: Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара
С-ситуация...
Зєлєбобікі чекали зниження тарифів ЖКХ (або їх повну відміну), долар по 8, ну, і як пріятний бонус за 73,22%, ковбасу по 2:20.
Зараз у них починаються анальні болі, і вони починають шукати причину, ві чого це.
Підозрюють порохоботів.
Запад большой войны естественно не желает и РФ в КНДР превращать не хочет. Ежедневные обстрелы, погибшие воины - пять лет без изменений.
Зеленский хоть пробует расшевелить ситуацию.
И в рукопашную пойдем, и поляжем, но рабами, как вы, не будем!...
"Отже, що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
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Тепер, коли ви маєте уявлення, про що взагалі мова, як ви можете оцінити таку ініціативу? https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»
Когда ты говоришь правду?
Или если не выполнять - то они автоматически отменяются?
Савик, с премьерой тебя!
Но, я вообще-то, иначе представлял себе программу с таким названием, как Свобода Слова...
Ты слишком мал, чтобы со мной тягаться в плане троллизма и сарказма...
Пробуй ещё раз! Даю тебе такой шанс
На 112-ом могло бы получится... с настоящей Свободой Слова.
Но, видимо, ахметка хорошо отстегнул...
Кстати, вангую, что ни один светоч демократии - ни послы ЕС, ни посольство США, ни ОБСЕ, ПАРЕ и т.п. - никто из тех, кто приветствовал самые чистые, прозрачные и демократические выборы 2019, не вякнет ни слова об отстранении состава ЦВК по причине «необ'єктивності й політичної заангажованості».
Сильная независимая Украина не нужна не только РФ. Она не нужна никому, кроме украинцев. Вот только украинцы своих интересов не осознают. Поэтому мы получим в тело две гранаты в виде ОРДЛО с потрохами из терров и наемников и даже будет радоваться наступившему "миру". И возврату в колониальное болото.
Знаете, наверное в этом все дело. В том, что мы не доросли еще до осознания своих интересов. Ведь именно с этого начинается независимость - с осознания интересов, и с понимания, что национальное государство как раз и надо для воплощения интересов нации.»
задолбали эти красивые слова, но при этом не наполненные смыслом.
Люди хотят успеха для своих родных и близких, здоровья, достатка.
А что такое "свобода и демократия"?
За лопухов население считают, ведя как ослов за морковкой, время от времени произнося..."демократия".. "свобода"...свобода...демократия..
приём ведут куда- то в пропасть опять, как большевики раньше разговорами про "равенство и братство"