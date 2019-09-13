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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3684) Путин (25045) Россия (73842) Климкин (2282)

 Мы никогда не договоримся с Путиным до того, что он признает нас как людей, которые хотят свободы и демократии, - Климкин

Война может закончиться только после возвращения под контроль Украины Крыма и Донбасса. А единственное, о чем Украина может договориться с Москвой – это перемирие.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина" заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Если это военные действия, в результате которых гибнут наши парни, то мы должны это прекратить. Но как это называется? Это называется не "мир", это называется "перемирие". Мы прекратили и достигли какой-то замороженной ситуации", - сказал он.

"Но война закончится, только когда мы вернем Крым и Донбасс, ну как еще война может закончиться?!" - добавил бывший глава МИД.

По словам дипломата, на нормандском саммите Украина должна быть проактивной и предлагать свою стратегию.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз. ВИДЕО

"Если мы будем поднимать ставки, как Россия поднимает ставки, то тогда у нас есть шанс на успех. Но этот успех – это успех на прекращение боевых действий и перемирие. Мы никогда не договоримся с Путиным о том, что он признает нас как людей, которые стремятся к свободе, Европе и демократии. Он никогда этого не сделает – ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Он все равно будет работать над каким-то союзом с Беларусью, с Украиной, раздалбывать нас", - сказал Климкин.

"Поэтому война окончится после возращения всего, а вот к перемирию и к тому, чтобы наши парни не гибли, мы должны стремиться", - подытожил дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара

Источник: https://censor.net.ua/n3148401
 
   
 Топ комментарии
 
Не, ну зелебням это не объяснить...
С-ситуация...
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Зелебобики устали от войны. Зелебобики хотят мира любой ценой. Им такие вещи, как НЕЗАВИСИМОСТЬ, СУВЕРЕНИТЕТ ничего не значат по сравнению с холодильником.
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Климкин ты пять лет подгавкивал всем переговорам с хуйлом
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»

Когда ты говоришь правду?
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Не, ну зелебням это не объяснить...
С-ситуация...
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Зелебобики устали от войны. Зелебобики хотят мира любой ценой. Им такие вещи, как НЕЗАВИСИМОСТЬ, СУВЕРЕНИТЕТ ничего не значат по сравнению с холодильником.
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Зєлєбобикам на це насрать.
Зєлєбобікі чекали зниження тарифів ЖКХ (або їх повну відміну), долар по 8, ну, і як пріятний бонус за 73,22%, ковбасу по 2:20.
Зараз у них починаються анальні болі, і вони починають шукати причину, ві чого це.
Підозрюють порохоботів.
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Как будешь ставки подымать - танковые сражения, в рукопашную пойдешь, обоюдные терракты? Или просто с дивана ху@йла с большой буквы Х начнешь писать?
Запад большой войны естественно не желает и РФ в КНДР превращать не хочет. Ежедневные обстрелы, погибшие воины - пять лет без изменений.
Зеленский хоть пробует расшевелить ситуацию.
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Иди колхозника своего шевели, стратех!
И в рукопашную пойдем, и поляжем, но рабами, как вы, не будем!...
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"Судячи із заяв міністра закордонних справ України, а також російської сторони, Україну дійсно підводять до згоди на "формулу Штайнмаєра", - пише політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", продовжує:
"Отже, що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
--
Тепер, коли ви маєте уявлення, про що взагалі мова, як ви можете оцінити таку ініціативу? https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html
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Для зебилов это пустые слова.. пожрать, сваты и говноквартал.
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Климкин ты пять лет подгавкивал всем переговорам с ******
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»

Когда ты говоришь правду?
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Он просто не знает, что такое правда...
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Так y порохоботов в голове как-то укладывается то что порося 5 лет назад подписал минские и все время говорил что они безальтернативные , а теперь говорят что минские соглашения это сдача Украины
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Там появилась статья,выше.Разведчик-про капитуляцию.Он тоже порохобот?
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Идем в ту новость.Ты напишешь где ты воевал,я напишу,где-я.По рукам?
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Ау?Я кстати не плохо знаю этого мужика.
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Ему не нужно говорить правду. Им нужно было не выполнять невыгодные для Украины договорённости. Зебилы все выполнят - предатели и враги Украины.
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А может эти договоренности не нужно было сначала подписывать?
Или если не выполнять - то они автоматически отменяются?
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Заглянул на СС САВИКА и... дежа вю... прям прямой канал
Савик, с премьерой тебя!
Но, я вообще-то, иначе представлял себе программу с таким названием, как Свобода Слова...
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На ней должны быть сплошные зелебобики с зебуинами, кричать все вместе "Ату пороху, слава зебилу"?
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У психиатра давно был?
Ты слишком мал, чтобы со мной тягаться в плане троллизма и сарказма...

Пробуй ещё раз! Даю тебе такой шанс Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3779
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не,на ней должны быть петерасты и петефилы и орать "Пэтро понад усё!!!"
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На интере или 112 вообще жопа была бы.Передача стала х....
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На Интере - да...
На 112-ом могло бы получится... с настоящей Свободой Слова.
Но, видимо, ахметка хорошо отстегнул...
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Так шо, ви зрозуміли що те чим вас годували на «1+1 і » і у Шарія, зовсім не шоколад, а інша субстанція?

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хто такий цей Клоімкінд , аби з його цитат робити цілу тему ?
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Если мы сами себя такими не признаем(по крайней мере серьезная часть общества опустила самих себя на уровень тупых овец), то что требовать от других. Это не значит, что "все". Но начинается сложный этап, с непонятным результатом.
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ЗЕбилы, тупиковая ветвь ватных обезьян
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Ну..как сказать... Они произошли от таких как ты питекантропов. Так что хз. Может эволюцинируют. Вас оставят для археологов.
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«Светлана Самборска
Кстати, вангую, что ни один светоч демократии - ни послы ЕС, ни посольство США, ни ОБСЕ, ПАРЕ и т.п. - никто из тех, кто приветствовал самые чистые, прозрачные и демократические выборы 2019, не вякнет ни слова об отстранении состава ЦВК по причине «необ'єктивності й політичної заангажованості».
Сильная независимая Украина не нужна не только РФ. Она не нужна никому, кроме украинцев. Вот только украинцы своих интересов не осознают. Поэтому мы получим в тело две гранаты в виде ОРДЛО с потрохами из терров и наемников и даже будет радоваться наступившему "миру". И возврату в колониальное болото.
Знаете, наверное в этом все дело. В том, что мы не доросли еще до осознания своих интересов. Ведь именно с этого начинается независимость - с осознания интересов, и с понимания, что национальное государство как раз и надо для воплощения интересов нации.»
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Климкин походу обижен. И как говорят- и тут его понесло. Да несет многих сейчас. Все пропало уже только ленивый не произносил.
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А единственное, о чем Украина может договориться с Москвой - это перемирие. Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5883 Так уже вроде про перемирие договорились. Убитых и раненных уже больше чем при боях
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При порохе погибло около 3000 военных , в среднем , если считать , по 2 человека в сутки , при зеленском за 3 месяца 31 , 0.32 человека в сутки
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"хотят свободы и демократии" (с)

задолбали эти красивые слова, но при этом не наполненные смыслом.
Люди хотят успеха для своих родных и близких, здоровья, достатка.
А что такое "свобода и демократия"?
За лопухов население считают, ведя как ослов за морковкой, время от времени произнося..."демократия".. "свобода"...свобода...демократия..
приём ведут куда- то в пропасть опять, как большевики раньше разговорами про "равенство и братство"
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Ты уже своё отдоговорился и отстремился, Климкин. Отдыхай, жди повестки в суд.
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