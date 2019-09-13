EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  811  49
Все про:вокзал (180) Киев (17904) Криклий (11)

 Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал замену эскалаторов на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня при упоминании вокзала станции Киев-Пассажирский сразу приходит в голову неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около ста тысяч граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений", - написал Криклий.

По его словам, 13 сентября начался отбор производителей эскалаторов, которые согласны поставить их на условиях финансового лизинга. Предложения будут оцениваться по цене, дизайну и энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На железнодорожных вокзалах установят розетки с USB-портами, - "Укрзализныця"

Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148400
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы скоро начнут говорить чтобы если бы не зебилы мы бы с Киеве до Ялты (потому что Порох бы освободил Крым) на гиперлупе Омеляна за час бы добирались
 показать весь комментарий
 
А эскалатор зеленый министр за свои будет менять...что ли..??? Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 30
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порохоботы скоро начнут говорить чтобы если бы не зебилы мы бы с Киеве до Ялты (потому что Порох бы освободил Крым) на гиперлупе Омеляна за час бы добирались
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Федорович .А вы тоже рюсский,рюсский только нос плюский и глаза узкий,а так совсем рюсский. Не умничайте,да не(за умного сойдёте) ....
 показать весь комментарий
 
Слушал Зеленского на "Yes", все так радужно, зрады нет. Уже начал верить. Но видя что делают "слуги", кого назначают, как плюют на законы, вспомнил фразу тестя, он нарколог - у шизофреника раздвоение личности, а у наркомана растроение, говорит одно, думает другое, делает третье.
 показать весь комментарий
 
 
Так уже полный гиперлуп. Ты доволен? Рюкзаковская шестерка тебе тюльку парит Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 3959
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы такую мелочь как эскалаторы и не вспоминали, а вам и замена стекла в вагоне метро уже реформа при Зе
 показать весь комментарий
 
 
Та ну да, если учесть что страна движется в сторону сиризации, что сюда заходит настоящая Сирия в 3-де, а кого то гребет єскалатор на жд.Бьіл недавно там, то и не заметил что ескалатор не работают. Он там сто лет не работал. От что с билетами проблемьі, то я заметил, а им ескалатор надо и гипер лупами пугают
 показать весь комментарий
 
 
Что за дичь? В Киеве поменяли десятки эскалаторов за годик? Какой тендер для 1 эскалатора? Хотя это ж рюкзаковский, чую потянет эскалатор на второй стеклянный мост Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 9886
 показать весь комментарий
 
 
А працювати він не має? Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 9977

За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3148400
 показать весь комментарий
 
Я не знаю ты может не в курсе. В Киеве ЗА ГОД поставили 5 новых эскалаторов, 2 станции полностью реконструировали. Ты про это слышал? На открытии Святошино Кличко просто прошелся и уж точно центральные СМИ об этом не говорили. И про тендеры на 1 лестницу не объявляли и министры не выступали Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 3316
 показать весь комментарий
 
 
Хера се реформа поперла, урну можно заменить еще какую то и прессуху дать по этому поводу
 показать весь комментарий
 
 
ну так мэр киева общественные туалеты открывал, а тут целый эскалатор
 показать весь комментарий
 
Вы что. Сначала тендер, наличие финансовых инструментов и энергоэфективность урны нужно выяснить. Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 6488
 показать весь комментарий
 
 
Вот это я понимаю. Нефиг обещать заоблачные горы, пусть приземлённо, но сделают то, что надо здесь и сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый год ремонтировались десятки эскалаторов такую хрень даже никто не озвучивал это само собой разумеющееся
 показать весь комментарий
 
 
Я, может человек тёмный и дикий, и не понимаю в этих мирехлюндиях. Но, но буду честен и краток: каждый второй раз как приезжаю на жд этот гадский эскалатор не работает. Я не знаю, может это Зеленский виноват, может Порошенко, Путлер, или рептилоиды, но я упорно не понимаю:какого хрена нельзя сделать в главном жд узле столицы нормальный работающий эскалатор?Вот сейчас еду в субботу домой, если и в этот раз работать не будет, то в гробу я видел всё это.
 показать весь комментарий
 
А там сбоку лестница...две штуки....лично я даже при работающем эскалаторе поднимаюсь по ним.....а не стою в толпе желающих покататься на эскалаторе....
 показать весь комментарий
 
 
А ещё можно это...как в Ассасинс Крид, прыжок веры, фигли
 показать весь комментарий
 
Можно....тут все от желания зависит...и от зеленого министра....
 показать весь комментарий
 
По-моему, это зависит от конкретного человека. Я, правда, не собираюсь Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 3543 Хай сами юбисофтовцы сигают.
 показать весь комментарий
 
Про какой конкретно эскалатор речь ведешь?
 показать весь комментарий
 
Центральный, хай ему грець. Я про тот, что идти к трамваю даже не надеюсь уж
 показать весь комментарий
 
Если речь про тот что внутри самой станции то насколько я помню он рабочий, там проблема что при совке какие то алени проэктировали станцию и сделали в огромном городе министанцию метро на вокзале с одним входом и маленьким холом и если включить все в час пик то на станции получается полная..опа, она просто не справляется с наплывом людей.
 показать весь комментарий
 
Я не спец железнодорожник, просто не пойму, там сравнительно небольшой эскалатор, неужто нельзя сделать, чтобы постоянно работал. Я же не миллион гривен прошу.
 показать весь комментарий
 
Хотя...сколько раз я приезжал в Киев....эскалатор всегда работал.... вверх всегда....
 показать весь комментарий
 
А у меня оно через раз Раз приехал-работает, другой раз-фиг. Рулетка прям какая-то.
 показать весь комментарий
 
Примите мои соболезнования, такое горе,понимаю, приехали в Киев, издалека наверное, а там не работает ескалатор,и вся поездка коту под хвост.
 показать весь комментарий
 
Почти смешно. Но по сути, ничего смешного нет: главный жд вокзал (ибо столица), а порядок навести не могут. Вам смешно?Ну, смейтесь.
 показать весь комментарий
 
Замена эскалатора это уровень министра?? Он бы еще заменой лампочек похвастался.... Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 8844
 показать весь комментарий
 
 
Трассу открывают новую, реконструированную, длиной 644 км
 показать весь комментарий
 
 
Автошлях Н 08 - автомобільний шлях національного значення на території України, Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи, Маріуполь. Проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Это не эскалатор на вокзале....длиной 15 метров....
 показать весь комментарий
 
 
Кличко метро строит, мосты, дороги десятками километров в месяц, а рюкзаковцы будут тендеры на 1 эскалатор объявлять Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 877
 показать весь комментарий
 
 
Кличко сам и строит ? Со своих денег ? А я то думал деньги с налогов идут
 показать весь комментарий
 
А эскалатор зеленый министр за свои будет менять...что ли..???
 показать весь комментарий
 
 
Херня какая-то, а что зебилы сами эскалатор менять будут? Беня скинется? Квартал может, с бабок за концерты в Раиссе?
 показать весь комментарий
 
 
Новый Хер, ну не твой сегодня день, пойди еще потренеруйся с аргументами. 😁
 показать весь комментарий
 
Боюсь потужная еще впереди. Это еще замминистра Клитина не выступала. Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 2269
 показать весь комментарий
 
10 метров за секунду, стоимостью в 10 лямов доляров. Респект!!!
 показать весь комментарий
 
10 лямов это без отката Рюкзакову, так что минимум 30
 показать весь комментарий
 
 
О таких вещах в нормальных государствах не говорят)
 показать весь комментарий
 
В нормальных государствах...нормальные министры...а не зебобики хвастуны...
 показать весь комментарий
 
Не говори, там про гиперупы даже не заикаются! А тут распоясались..
 показать весь комментарий
 
они еще его даже не заменили, а пиара уже выше крыши, страшно представить что будет когда они его заменят
 показать весь комментарий
 
Так там одни понтовщики - грантоеды и смотрящие от Рюкзакова и рыгов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх