 Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня при упоминании вокзала станции Киев-Пассажирский сразу приходит в голову неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около ста тысяч граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений", - написал Криклий.
По его словам, 13 сентября начался отбор производителей эскалаторов, которые согласны поставить их на условиях финансового лизинга. Предложения будут оцениваться по цене, дизайну и энергоэффективности.
За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3148400
Это не эскалатор на вокзале....длиной 15 метров....