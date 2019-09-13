 Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили

Об этом Михеил Саакашвили рассказал в эфире программы "Свобода Слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Моя жена почти оказалась на том самолете, который они сбили. Потому что она должна была лететь на конференцию по СПИДу в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Но она просто из-за нашего сына, из-за того, что я тут был, кому-то надо было о нем заботиться, решила в последний момент не лететь", - сказал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, многие коллеги его супруги оказались в этом самолете и погибли, когда рейс МН17 был сбит над Донбассом российскими наемниками.

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"Очень достойные люди, хорошие люди. Мамы семей, их дети. И то, что их сбили – это огромная человеческая трагедия. Это не просто какая-то статистическая... Это реально конкретные судьбы людей очень достойных", - сказал Саакашвили.