 Обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко.

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