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 Политика Украины
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 Обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время, - Пристайко

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - сказал Пристайко.

Читайте также: Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Источник: https://censor.net.ua/n3148398
 
   
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А коли команда блазнів розповість про таємні домовленості з рашастаном, про які самі розбовкали? Обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6563
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*****, вася, у тебя план?

Ты ж, долбень, пишешь "набежали" вторым!!! ****, вторым!!! комменрарием?

Чи зелёные сопли так баньки залили, что совсем потерялся?
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Ну что ж, формула Штанмайера приносит свои плоды. В октябре скоморох подпишет бумагу и приложение к ней. Ну а потом..
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Сегодня вообще Зе сказал что щастя бачити злочинця в тюрмі а ні на мальдивах
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Баюсь спрасить(с)
Кого Україна пропонує на обмін? Невже своїх громадян?
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А що в придачу? Воду в Крим? Визнання формули Штанмайера? Просто всіх на всіх - такого з ****** не буває.
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А можно юзика в списки на обмен включить..?? За него можно двоих потребовать....
А еще есть два свинарчука в зеленом стаде....за этих можно трех требовать...за каждого...
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А ведь хорошая идея - менять по живому весу. Мы всегда в выигрыше будем. они же там наших плохо кормят, а мы,- ****, добрые
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Если эти парни опять вернут украинских граждан, политических заключенных из застенков кремляди - браво!
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Блаа ну не придуривайтесь!!

ЯЯ когда была перед Войной на Бимбасе то ПРОЕЗЖАЛА на Ростов без Всяких ПогранПостов!!!

Даже когда Остановилась раз перед сонным Пограничником то Ое Оживился..Иностранные Номера!!!

Рядом Мужик на Мотоцыкле с Коляской проехал БЕЗ ВСЯКИХ ПОГРАНЦОВ вна Расию!!!
пока Погранец со Мной разбирался и просил на Сщастье 10 евро)))

и это ГРАНИЦА????????
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Своим постом Вы признаете что есть три отдельныз государственных образования. Первое и второе - понимаю. Третье 0 извините, Вы признаете сепаратизм.
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Вже шмаркля офіційно визнав Крим російським???
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