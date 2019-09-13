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 Политика Украины
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Все про:Линкявичюс (151) пленные (578) Цемах (60)

 Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс скептически оценил результаты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Свою позицию Линкявичюс озвучил в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Цена слишком большая. Это как будто кто-то украл у кого-то 1000 долларов, а потом возвращает 100 долларов, и все рады, что он готов к сотрудничеству", - сказал Линкявичюс.

По его словам, обмен, в рамках которого России выдали обвиняемого по делу о сбитом террористами над Донбассом "Боинге" Владимира Цемаха, получился "неравноправным".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Скажу откровенно, мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена удерживаемых лиц с РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Кроме того, считает Линкявичюс, обмен не дает оснований надеяться на скорое завершение агрессии Российской Федерации на Донбассе.

"Конечно, все усилия – очень важны, и дай Бог, чтобы все получилось. Но поверить, что есть какой-то перелом к лучшему, что ситуация как-то будет улажена – пока действительно преждевременно", - подытожил глава МИД Литвы.

Также на Цензор.НЕТ: Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3148396
 
   
 Топ комментарии
 
Лінкявічус як би натякає що клоун - лошара коломойська.
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Литовцы умеют называть вещи своими именами.
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при том из тех сто, пару десятикупюрных фальшивые. Но зебилята это хочет поддать высшый умственный шаг их божества.
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Нельзя обменять Линкявичюса на Зевову?
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Читал у зебилов , шо моряки , которые встречались с Порошенко, не настоящие.
Тронулись с досады капитально... Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 168
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Ага только что читал, что переодетые и только три настоящих 😁
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Да,конечно.А корабли?Прав литовец.Уж я как не поддерживаю предыдущих,но тут литовец прав.
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В Литві такого точно не допустять, там цінять толкових людей, бо їх всіх там мало.
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Блазень в шоці від такої пропозиції...
Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8625
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Можно и двоих в придачу квартал отдать. 😁
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Нелзя , за него уже проголосовало 73% быдла , ой звыняйтэ цвета нации
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а в качестве бонуса - богдна и портнова - с допатой....!
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Лінкявічус як би натякає що клоун - лошара коломойська.
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По моему он уже не намекает, а прямо говорит. Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8920
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при том из тех сто, пару десятикупюрных фальшивые. Но зебилята это хочет поддать высшый умственный шаг их божества.
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Смотря на эти видео встреч Порошенко с освобождёнными военнопленными, ещё раз понимаешь какое бледное и мелкое чмо Зеленский. Пороха в аэропорт не пригласил. Правильно сделал. Иначе Зеленского там бы не заметили.
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зебилы - не поверят, как самокритично сказал ниже Alex Surov 3d90a6e3 - " Со стороны виднее. Живущие всю жизнь в свинарнике без окон.... Ведро помоев принесенное хозяином расценивают как благодать".
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Что за глупость,в аэропорт не приглашают,самим можно приехать.Ну а Пороху приветствовать пленных моряков,которые благодаря ему попали в плен и благодаря не ему-выбрались,как то не прилично.Он и снятие непр косновенности хотел себе присвоить,хотя за 5лет мог бы что то сделать.но не слелал.Так что не хвалите соевого,много предательства на его счету .(я не сторонник зе)
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то-то с Порохом моряки так радостно общались, на свадьбу позвали - а об зеленую шмарклю разве что ноги не вытерли Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 6513
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Лена, ты "не сторонник"? У тебя ус отклеялся, чучело лишнехромосомное! Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7161
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Вангую: щас зебилы и кремлеботы завоют, что Линкявичюс - порохобот. Хоть литовец дипломатично сказал, что зеленский - лох
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Да не тули ты своего Мародера везде. Твоя мразь мародерская 1000 раз предал Украину и совершил десятки таких позорных обменов
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Ось всі зефани яж всираюця, шо порох щость там паганого зробив для України.
Маю питання, десь можна глянути на той перелік паганого? Ну хоча б не всі 1000, а половину. Чи навідь 100...
Й друге питання - де глянути на перелік того хорошого, що зробив Зе до президенства та вже за час його президенства?

...ну щоб порівняти яке ж з гівна краще...
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Линкявичюс уж точно НЕ порохобот. Особенно после слов Грибаускайте, что Парашенко сделал для Украины намного больше зла чем сам *****. Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 1752
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Со стороны виднее. Живущие всю жизнь в свинарнике без окон не понимают в какой они ситуации. Ведро помоев принесенное хозяином расценивают как благодать.
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Я еще летом 2014-го прозрел, когда Парашенко вместо обявить военное положение на окупированных и прифронтовых территориях, обявил окупированный крым- Зоной Свободной Торговли, а тех кто блокировал поставки ресурсов и людей окупантам обявил агентами кремля.
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Тобто через те,що Парашенка - боягуз і займався "торговлєй на краві",ти тепер готовий разом зі своїм хєроїчним гімноралісімусом Вовкой-Сциклом спустити штани,стати раком і підставити анус ************?..О,допетрав!Це такий стратегічний хід - налякати ворога голою сракою.
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ваши проблемы...внутрисвинарниковые.но никак не литовские
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Просто вопрос...
Если уж этот Цемах такой важный свидетель, а с недавна (после обмена) уже подозреваемый, то чего голландцы и ко забили на него болт и он сейчас просто шляется по просторам раши и дыры?
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ЗЕпадаль должна исчезнуть из истории Украины как самая мерзкая и тупая власть
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У меня два вопроса к пану Линкявичюс . ПОдданные его страны содержаться в застенках кремляди? Сколько заложиков он освободил?
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Родиной торговать нельзя. Даже, в обмен на людей. Тем более, этих людей и так должны были выпустить. Или новые санкции.
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Тем более, этих людей и так должны были выпустит

С жтого момента поподробнее, пожалуйста.
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Коля , патриот великий , ты хоть бы сутки провёл в обезьяннике , а потом уже шото писдел .
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Тю... А местным альтернативно одарённым шоу понравилось...
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РСврьрлили украинских граждан, героев вернули домой. Что ты против тявкнуло?
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Психотип типичного зегенерата. Борзое в инете обиженное жизнью существо...)
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Аргументируй, кацапа. Еше раз для винторогих- украинских моряков вернули домой
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Для винторогих типа тебя да...а нормальные люди знают...что украинские моряки вернулись бы домой и без этого обмена...на день-два позже....
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Целая ветка аргументов, а оно включило мальчика-дебила из анекдота про море)
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Люди это не деньги уважаемый министр.
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См пару постов выше. Родиной торговать нельзя.
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А державні інтереси вище за людей чи ні?
Якшо так, то чому вони (люди) гинуть на сході?
Чому держава повинна поступатись свома інтересами тіко при звільненні полонених?
Чому б не повернути з зони АТО військ, щоб ніхто не гинув?

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браво! а еще главнее - "сойтись интересами с путины посередине Украины"(с)зеленский
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никакой обмен не стоит суверенитета страны...
За суверенитет своих стран гибли миллионы...
Так что, то что хлопцы дома - это не главное...
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имбицылов посылали на смерть, так что это успех! Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 4469
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А ведь здорово украинцы Путина спасли. Ведь если б он не отпустил моряков, то там такое началось... Считайте б Россию поставили бы на колени. Но Зеленский очень торопился успеть до дня начала санкций Гааагского трибунала по морскому праву. Если б Россия и Украина поменялись бы местами, то Украина б получила по полные штаны. А тут, Зеленский еще в последний мосент все провернул, как торопился, чтоб Россию не поставить раком)) Украинцы слепы. Ждите новый Майдан через 3 года - он будкт кровопролитней в разы.
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Так и есть! В данном случае, Зе оказал Путину услугу и помог избежать очередных санкций!
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проще говоря, цель существования вашего свинарника потери 10 к 1, а то белые люди ваз не поддержат Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 3539 спасибо майдану
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Скажу коротко, на тваем сабачем языге - вали на *** падаль кацапская.
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свиньи, вы же сами начали стрелять своих майданутых в спину ради перемоги великого майдана! москали не срали в тот раз в ваши шаровары
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Можно про день начала санкций Гаагского триьунала. Когда бы он начал действовать? Еще ьы пруфов.
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я предлагал другую аналогию, когда в ломбарде взамен сданого серебряного кольца вам предлагают отдать золотое. Нельзя винить Зе за возвращения пленников, но цена явно завышена.
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Зеленский лох , а те кто за него голосовали лошырики ?
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Свиньи сивочолые, не визжите.
У Литвы очень богатый опыт по обмену заложниками, военнопленными.
Многолетний опыт войны с парашей сказывается.
Так что он дело говорит.
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Как я определяю ватника Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Русофобия, америка, геополитика...вне контекста и без смысла. Как узнать зевотных Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Порошенко, порошенко, порошенко .Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Они тупее ватанов ровно в три раза.
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