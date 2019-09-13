 Линкявичюс: Обмен был похож на то, как если бы кто-то украл 1000 долларов, потом вернул 100, и все говорили, что он готов к сотрудничеству

Свою позицию Линкявичюс озвучил в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Цена слишком большая. Это как будто кто-то украл у кого-то 1000 долларов, а потом возвращает 100 долларов, и все рады, что он готов к сотрудничеству", - сказал Линкявичюс.
По его словам, обмен, в рамках которого России выдали обвиняемого по делу о сбитом террористами над Донбассом "Боинге" Владимира Цемаха, получился "неравноправным".
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Кроме того, считает Линкявичюс, обмен не дает оснований надеяться на скорое завершение агрессии Российской Федерации на Донбассе.
"Конечно, все усилия – очень важны, и дай Бог, чтобы все получилось. Но поверить, что есть какой-то перелом к лучшему, что ситуация как-то будет улажена – пока действительно преждевременно", - подытожил глава МИД Литвы.
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Якшо так, то чому вони (люди) гинуть на сході?
Чому держава повинна поступатись свома інтересами тіко при звільненні полонених?
Чому б не повернути з зони АТО військ, щоб ніхто не гинув?
За суверенитет своих стран гибли миллионы...
Так что, то что хлопцы дома - это не главное...
Они бы еще Соловьева в президенты выбрали! А Скобееву - в премьер-министры.
Наркоман помог Пукину сохранить лицо и избежать ответственности по Морскому трибуналу. Нидерланды тут на 10-м месте вообще.
А 7 сентября моряков "обменяли".
Что ж Пукин так спешил это сделать до 8 сентября? Что помешало украинским властям подождать 1 день и посмотреть "положит болт" Раша или нет?
У Литвы очень богатый опыт по обмену заложниками, военнопленными.
Многолетний опыт войны с парашей сказывается.
Так что он дело говорит.
Один повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
Это хотел сказать?
Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».