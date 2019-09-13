EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1025  48
Все про:СБУ (13823) Баканов Иван (56)

 В следующем году штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что в 2020 году планируется сокращение штата СБУ почти на тысячу человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, 9 сентября было начато "функциональное обследование" эффективности работы различных подразделений СБУ, и эта работа будет продолжаться в течение одного месяца.

"Мы запустили функциональное обследование, конечно, в структуре есть подразделения, которые дублируют функционал друг друга. Конечно, в этих вопросах можно сократиться. Например, на следующий год сокращение будет не менее тысячи человек. Это будет совсем скоро", - заявил Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/n3148395
 
 
 Топ комментарии
 
Просто часть функций возьмет на себя ФСБ.
 показать весь комментарий
 
Офис преЗедента расширился,СБУ сократится. Зебилы счастливы.
 показать весь комментарий
 
правильно зачем нам сбу, в багдаде все спокойно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Залишаться лиш лояльні х...лу, Суркісу і Каломойші.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы уже выиграли войну?
Пеперь армию и СБУ сокращают...
 показать весь комментарий
 
 
Ти про що? Немає ніякої ні війни, ні агресора.
 показать весь комментарий
 
 
Контрразведку надо сократить всю.

Кстати, незабвенный Виктор Фёдорович начал свою работу на посту президента с сокращения отдела контрразведки по РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Черт ************ выгонит всех нормальных и оставит шавок
 показать весь комментарий
 
 
правильно зачем нам сбу, в багдаде все спокойно
 показать весь комментарий
 
 
Просто часть функций возьмет на себя ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
на следующий год команда беспедельщиков увеличится на 1000 человек.
 показать весь комментарий
 
 
Офис преЗедента расширился,СБУ сократится. Зебилы счастливы.
 показать весь комментарий
 
 
А этих СБУшников, Ходаковского и Пасечника сократят? Или пусть пока работают?
 показать весь комментарий
 
 
На фронте добавится тысяча смелых испытанных бойцов.
 показать весь комментарий
 
 
Сократят СБУ на 1000 человек. А зачем? В наше то "мирное время"?
 показать весь комментарий
 
 
Ну че, нормальный батальон прохфесионалов на фронт..
🙃
 показать весь комментарий
 
 
не для цього бабушка квіточку ростила
 показать весь комментарий
 
 
Клавдия,ты новую букву вучила и тридцатый раз за сегодня её тискаешь куда ни попадя ?
 показать весь комментарий
 
кто же теперь грецкие орехи крышевать будет?
 показать весь комментарий
 
 
а бывших посипак будкостроителя порохрячины с ним в одну камеру засадят? На следующий год штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов - Цензор.НЕТ 1577
 показать весь комментарий
 
Слуга Коломойского Украину ****** Смеясь

СКУНС
 показать весь комментарий
 
 
на улицу выйдут люди без зарплаты, которые ничего не умеют кроме как слабых пиз...ть...
 показать весь комментарий
 
Бедняги, без работы сидят 1000 сбушников, хернёй страдают. Так надо понимать?
 показать весь комментарий
 
 
Биканов, може взагалі роспустити?
И настане мир. Бо Путин помре від сміху.
 показать весь комментарий
 
 
А потом, ещё через год, снова на тысячу и т.д. и т.д., пока СБУ совсем не станет. Да и зачем она - ФСБ сама прекрасно справится.
 показать весь комментарий
 
 
Департамент "К" и "защиты экономики" думаю в каждом по 500 дармоедов будет - гнать всех сраной метлой.
 показать весь комментарий
 
И все рассеяне тибя паддерживают.Маладець,аднако,гони далее,12-80 твои
 показать весь комментарий
 
Сокращать СБУ когда агрессия на востоке и украдено часть страны....?
Что то не ладно в нашем государстве.
Или я что то пропустил или к власти пришли не те люди!!!
 показать весь комментарий
 
 
останутся одни агенты под прикрытием для празднования юбилеев олигархов
 показать весь комментарий
 
 
Значит размер мзды которую они будут брать увеличится....
 показать весь комментарий
 
 
Да можно вообще оставить одного "лейтенанта"... Он успешно справится с оперативной работой на корпоративах)
 показать весь комментарий
 
 
Бэзальтернатывнэ мыролюбство комедиантов.
 показать весь комментарий
 
Осталось только заместителей из Мацквы назначить и все ОК
 показать весь комментарий
 
А чего СБУ вообще не ликвидировать? Зачем они нужны, дармоеды!
 показать весь комментарий
 
Альо!!! А контробанду хто буде кришувати? Наступного ріку штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
 
Сакращать,так сакращать,начинаем с ДСО,пусть Чувак без охраны на лисапеде катит.Не хочет,бздошно наверное?Пусть спецназ СБУ сокращает,а то вдруг в другую сторону огонь откроют.
 показать весь комментарий
 
Баканову вистачить штатів, щоб кошмарити Арселор Міттал? Бо чим ще ще має займатись наше СБУ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх