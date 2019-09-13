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 Политика Украины
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Все про:Хмара (112) Штайнмайер (383) нормандская четверка (652)

 Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара

Ситуация в мире меняется не в пользу Украины, а наши "западные партнеры" являются партнерами нашего врага. В таких условиях нельзя рассчитывать на позитивные для нашей страны результаты встречи "нормандской четверки".

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил Герой Украины, диссидент, народный депутат нескольких созывов Степан Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

"Война еще не скоро закончится, если понимать, кто наш враг и чего он хочет. И, к сожалению, в мире ситуация пока меняется не в нашу пользу. Потому что так называемые наши "западные партнеры" фактически являются партнерами нашего врага", - сказал он.

Хмара уточнил, что имеет ввиду прежде всего президента Франции Эммануэля Макрона и руководство Германии.

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"Поэтому очень трудно будет нашему президенту. И если произойдет встреча "нормандской четверки", то возможны 2 выхода. Или эта встреча закончится ничем, или она может начаться такой медленной сдачей интересов Украины, если будет действительно рассматриваться план Штайнмайера", - добавил он.

"Я хотел бы сразу предупредить нашего президента, что это предложение Штайнмайера должно быть вообще отвергнута Украины от обсуждения, поскольку это план капитуляции", - подытожил Хмара.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148394
 
   
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То есть потужна мирова коалиция, о которой 5 лет рохкал Кнур, оказалась такой же брехней как 144 реформы?
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Степан Хмара: Порошенко - це загроза для подальшого існування української держави!

Да, дед знает, что говорит и если гей-€ропка спокойно легла под куйла, то так это и есть...
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этот дед, шлюшка КГБ, пойманный на торговле "импортной одеждой и золотом", вдруг после допросов, резко пошел на сотрудничество с КГБ и стал человеком с уважаемой статьей - "политзаключонным".. что позволило этой твари выжить в лагере на льготных условиях, стуча на своих соседей, а затем занять видное место в антисоветской тусовке в Киеве..
А сейчас, Хмара, продается олигархам и российской разведке за редкую подачку..
PS. такую же судьбу повторил отец Медведчука.. немецкий полицай и подонок, вдруг после допросов в НКВД ставший "бойцом УПА" и начал "розмовляти українською мовою".. а сейчас его сперматозоид, Витя Медведчук, верно служит фашистско-российскому режиму Путена!
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Попав пальцем в небо... Звісно це буде тріумф Путлєра і Берестечко для України.
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А шо ж ты, старая гнида , Пороха валил, Полтаву - водой обливал? Хрень ты заскорузлая. не хватало умишка на пару шагов вперед просчитать ?
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Так он и просчитал - для этого достаточно было прочитать минские договорняки, которые подписаны при "порохе". Теперь Украину созданная порохом "потужная международная каулиция" заставляет эти положения выполнять. А раше что - сказали "ихтамнет" и их часть договоренностей выполнена.
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Другими словами Хмара говорит, что Зебил - капитулянт
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От же ж покидьок. Всі 5 років обливала ланом Президнета Порошенка, долучився разом з кремлядями до приходу до влади малоросійського кодла. А зараз маразматика раптом осінило. Фу, цинічний покидьок.
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А причем здесь Парашенко? Парашенко ето мразь и предатель. Я бы и сегодня против него еще раз проголосовал. И не нужно ставить здесь линии или Парашенко или зрада Украины. Потому что они на одной стороне.
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Це, часом, не той Хматра, котрий топив за ЗЄ і «новиє ліца»?
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тут дядя главное землю удачно зелебобе впарить и озолотится на ней, а ты все о интересах Украины думаешь
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Голосування в першому читанні за позбавлення депутатів-прогульників зарплат. Не ходиш на роботу - тобі не платять зарплату. Це ж логічно! Фракція бариг і мародерів ПЄС, очікувано дала НУЛЬ голосів, бо ця фракція в опозиції не тільки до українського народу, а й до здорового глузду

Встреча "нормандской четверки" закончится либо ничем, либо сдачей интересов Украины, - Хмара - Цензор.НЕТ 3646
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Там за монетку в полшекеля они готовы горобця в поле до смерти загонять причем на коленях. А так вообще удавяться
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Как бы порох сейчас бы к "обеду пришелся". Да, старый маразматик? Но нет, порох - враг. Нужен другой, "нормальный". Получил "нормального". Наслаждайся.
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Где там самая мощная в Европе армия созданная из нуля Порохом? Где там Труханов, Мертвечук, Кучма, Кернес, Ахметов, Аваков и другие рыги которые Порохом позиционировались как патриоты Украины и которых низзя было трогать?
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Я вот тоже думаю, какой смысл встречаться с теми кто желает только нашей капитуляции.
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100% ...друге навіть більш ймовірно ...гадьонишу поставлена "народом" задача поскоріше розпочати дерибан чужої ЗЕМЛІ ...а це потребує тиші
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Зебелоїд Хмара до тями приходить? А не запізно, гнидо?
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коротко-ясно-и в точку либо победа либо капитуляция ,посередине сойтись вовка ты можеш разве со своей женой
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тяжело дяде Хмаре...- мочил вместе со всеми порошенка и замочил таки....
Но мудрый украинский народ выбрал еще более мерзкого негодяя...
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Ну какой сдачей? Каких б**** интересов, дебилы! Сданы половина Донбасса и Крым, сданы давно. Тот кто считает, что война не закончилась просто идиот. Война давно закончилась и она проиграна! Новые люди во власти хотят отыграть дипломатией хоть что-то. Не нужно им ставить палки в колёса!
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ХТО ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ - ВІДПОЧИНЕ В ОКУПАЦІЇ.
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Хмара но зато ведь не Порошенко? И то хорошо.
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