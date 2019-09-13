 Масштабный сбой произошел в работе Приватбанка. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов

Пользователи сети сообщают, что карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.
Зафиксированы проблемы и с банкоматами, где местами скопились большие очереди встревоженных украинцев в надежде снять наличку.
В "Привате" по соответствующему запросу подтвердили, что "наблюдаются трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24".
Сбой в отображении операций и работе системы начался около 19:00. Также перестали работать банкоматы и терминалы ПриватБанка. "Трудности наблюдаются в связи с различными ошибками", - пояснили OBOZREVATEL в банке. При этом в финучрежлении уточнили, что для решения проблемы понадобится около часа.
Ранее подобные сбои наблюдались при проведении техработ, о которых банк предупреждал заранее. На сей раз ошибка произошла без ведома банка. Контакт-центр из-за наплыва жалоб перестал работать.
В 20:10 OBOZREVATEL в пресс-службе "Привата" сообщили новые подробности, добавив, что технические службы восстанавливают стабильную работу процессинга.
"Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановления стабильной работы сети безналичных операций. Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - сообщила Инна Музычук.
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При алкоголике все дешевело : электрика с 20 коп до 2 гривень, газ с 1 до 8,55.
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Яка точність О пів на сьому вже не міг поповнити картку через термінал... На щастя, не для платежу, а так, про запас, щоб мати якийсь мінімум коштів на ній). От і не вір після цього в Пт\13.
13.09.2019 г.
Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.