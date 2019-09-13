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 Общество
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Все про:банкомат (82) Приватбанк (506)

 Масштабный сбой произошел в работе Приватбанка. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов

В пятницу, 13 сентября, в работе ПриватБанка произошел масштабный сбой.

Пользователи сети сообщают, что карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Зафиксированы проблемы и с банкоматами, где местами скопились большие очереди встревоженных украинцев в надежде снять наличку.

В "Привате" по соответствующему запросу подтвердили, что "наблюдаются трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24".

Сбой в отображении операций и работе системы начался около 19:00. Также перестали работать банкоматы и терминалы ПриватБанка. "Трудности наблюдаются в связи с различными ошибками", - пояснили OBOZREVATEL в банке. При этом в финучрежлении уточнили, что для решения проблемы понадобится около часа.

Ранее подобные сбои наблюдались при проведении техработ, о которых банк предупреждал заранее. На сей раз ошибка произошла без ведома банка. Контакт-центр из-за наплыва жалоб перестал работать.

В 20:10 OBOZREVATEL в пресс-службе "Привата" сообщили новые подробности, добавив, что технические службы восстанавливают стабильную работу процессинга.

"Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановления стабильной работы сети безналичных операций. Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - сообщила Инна Музычук.

Источник: https://censor.net.ua/n3148393
 
 
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Після зустрічі Зеленського з Коломойським... і далі по тексту...
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куку, болєзниє - с чорной пятніцей..! пора на восстанову лугандона скідавацца...

Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 8711
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Приват знаходиться зараз у власності держави. Хто зараз керує державою?
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Після зустрічі Зеленського з Коломойським... і далі по тексту...
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Коломойский нанял хацкеров чтобы подорвать потужные рехформы Пеци и Гонтаревой!
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Реваншу пророссийских, российских, коломойских, зеленых, красных и прочих сил апокалипсису. Все на Банковую - путч зовет!
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Дай Бог, щоб не початок кінця... Цікаво, виборці Зе ще не почувають себе ошуканими?
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Только что с одним по вафберу переписывался, вот отрывок, дальше логику понять сможешь сам.
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При алкоголике все дешевело : электрика с 20 коп до 2 гривень, газ с 1 до 8,55.

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а при наркомане мне отказали в аптеке в оплате картой, такого пять лет не было
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такие реформы при зелесвине начались, и вот первые результаты. как бы гбр не хапнуло какой-то сервер при обыске
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Сейчас компы включатся и окажется что каждый клиент банка вчера взял кредит в размере 50 000 баксов. А завтра Приват вернут Коломойскому.
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Точніше то був не збій, а перехід банку до нового старого власника.
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Не заню... По міліонах то куЧМО спЄціаліст Масштабный сбой произошел в работе Приватбанка. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 3769
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А чому не по 5? Я хочу назад 2001 рік, коли мені було 17
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как только порохорячина банк к своим рукам прибрала, так приват в отстойник превратился, удивляться нечему
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Приват знаходиться зараз у власності держави. Хто зараз керує державою?
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свинина будкостроительная так успела в привате все развалить, что теперь годы уйдут на восстановление
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Суд в Дэлавере определит кто выводил бабло и отмывал его в Штатах. Не зря Баканов мотался через Атлантику.
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И чего то прибыльным стал до шмарклей, а не дотационным, а тут вдруг обыски, сбои, чистая случайность
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ага, прибыльным, потому, что свинохрчк со своими мародерами только и умеет что с граждан последнюю шкуру снимать, при коломойше все услуги по оплате комуналки были за счет банка, а свиненок со своими мародерами начал деньги за это снимать
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Что то как не Костик так идиот на цензоре. Бедный не знаешь куда уже свинарчуков приткнуть, их если что Беня наградить предлагает.😀 А твои отсутствия комиссии потом докапитализировались за счет НБУ, фактически с твоих же денег, а выведенные 5.5 ярдов это по 500 уе с каждой семьи. Хотя кому я рассказываю.
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идиотов уже оказывается двое, это ты и мохнорылый порохохряк
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Девиз зебилов: обосрался пиши всякую хрень.
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что зебильное, Приват принадлежит сейчас Украине
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куку, болєзниє - с чорной пятніцей..! пора на восстанову лугандона скідавацца...

Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 8711
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А по якій ціні солярку Коломойський тоді продав? Де факти?
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встреча коломойши на банковой -обыски в Днепре в приватбанке -сбой?-да не,то просто совпадение
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Якщо Зеленський обговорює щось з олігархами - народ має знати що. Хочаб для того, яку халепу треба очікувати.
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Чєрнь не повинна знати про що вони гутарять. Чернь повинна тільки голосувати 73-ма відсотками.
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Вірно говоришь. 8% не мають нічого крім слів свого солоденького.
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Не знаю... Тільки що зайшов з телефону на Приват 24, заради проби кинув десятку на рахунок телефону, все працює...
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"Збій у відображенні операцій і роботі системи почався близько 19:00. "

Яка точність Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин - Цензор.НЕТ 2882 О пів на сьому вже не міг поповнити картку через термінал... На щастя, не для платежу, а так, про запас, щоб мати якийсь мінімум коштів на ній). От і не вір після цього в Пт\13. Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин - Цензор.НЕТ 8232
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На странице ПФ в кабинете написано что пенсия за сентябрь выплачена..но пока на приват не пришла..от так.. Я то переживу..все равно тратить не успеваю от пенсии к пенсии..а от зевыборци кто тятнет от пенсии к пенсии..дни считает..вот они уже завыли )))
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Хроника одного Президента ...

13.09.2019 г.

Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
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50 млрд коломою треба ж чим то віддавати..!!!
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