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 Общество
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Все про:банкомат (82) Приватбанк (506)

 Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов

В пятницу, 13 сентября, в работе ПриватБанка произошел масштабный сбой.

Пользователи сети сообщают, что карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях.

Зафиксированы проблемы и с банкоматами, где местами скопились большие очереди встревоженных украинцев в надежде снять наличку.

В "Привате" по соответствующему запросу подтвердили, что "наблюдаются трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24".

Сбой в отображении операций и работе системы начался около 19:00. Также перестали работать банкоматы и терминалы ПриватБанка. "Трудности наблюдаются в связи с различными ошибками", - пояснили OBOZREVATEL в банке. При этом в финучрежлении уточнили, что для решения проблемы понадобится около часа.

Ранее подобные сбои наблюдались при проведении техработ, о которых банк предупреждал заранее. На сей раз ошибка произошла без ведома банка. Контакт-центр из-за наплыва жалоб перестал работать.

В 20:10 OBOZREVATEL в пресс-службе "Привата" сообщили новые подробности, добавив, что технические службы восстанавливают стабильную работу процессинга.

"Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановления стабильной работы сети безналичных операций. Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - сообщила Инна Музычук.

Источник: https://censor.net.ua/n3148393
 
 
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Після зустрічі Зеленського з Коломойським... і далі по тексту...
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Коломойский нанял хацкеров чтобы подорвать потужные рехформы Пеци и Гонтаревой!
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Реваншу пророссийских, российских, коломойских, зеленых, красных и прочих сил апокалипсису. Все на Банковую - путч зовет!
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Дай Бог, щоб не початок кінця... Цікаво, виборці Зе ще не почувають себе ошуканими?
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Только что с одним по вафберу переписывался, вот отрывок, дальше логику понять сможешь сам.
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При алкоголике все дешевело : электрика с 20 коп до 2 гривень, газ с 1 до 8,55.

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такие реформы при зелесвине начались, и вот первые результаты. как бы гбр не хапнуло какой-то сервер при обыске
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Сейчас компы включатся и окажется что каждый клиент банка вчера взял кредит в размере 50 000 баксов. А завтра Приват вернут Коломойскому.
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Точніше то був не збій, а перехід банку до нового старого власника.
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как только порохорячина банк к своим рукам прибрала, так приват в отстойник превратился, удивляться нечему
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Приват знаходиться зараз у власності держави. Хто зараз керує державою?
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И чего то прибыльным стал до шмарклей, а не дотационным, а тут вдруг обыски, сбои, чистая случайность
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куку, болєзниє - с чорной пятніцей..! пора на восстанову лугандона скідавацца...

Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 8711
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встреча коломойши на банковой -обыски в Днепре в приватбанке -сбой?-да не,то просто совпадение
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