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 Политика Украины
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Все про:Нидерланды (847) СБУ (13823) Баканов Иван (56) Цемах (60)

 Информацию, что Цемах в Нидерландах теперь подозреваемый, а не свидетель, подтвердить не могу, - Баканов

У СБУ нет информации о переквалифицировании в Нидерландах в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу МН17.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнёрские отношения, в том числе с Нидерландами", - сказал Баканов.

Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.

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На вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха, Баканов уклонился от прямого ответа, отметив: "Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли - мы сделали, они точно так же".

Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.

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"Это будет о многом говорить - согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен", - резюмировал глава спецслужбы.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3148392
 
 
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Одного понять невозможно:
Голландцы как специально ничего не делали, когда цемаха задержали. Стоило его отпустить - эти травокуры тут же нашли повод обвинить в передаче....УКРАИНУ.
Ну не лицемеры? ведь они даже не вызывали его к себе для дачи показаний, а возбудились лишь сейчас.
Трухлявые.
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Голландцы виляют как бы им и дело по боингу закрыть, и с рашей не ссориться.
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С чего ты взял что они ничего не делали? КОгда он был в Украине он был вполне легко доступен голандцам. Сейчас когда сепаратисская клика кремля выдала его своим хозяевам ессно что голандцы потеряли к нему всякий доступ. В том собссно и была суть - ***** крайне необходимо замять дело со сбитым Боингом, ну слава Богу что сепаратисская клика ему помогла.
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как с чего взял? Где протоколы допросов цемаха?
ладно, не протоколы допросов, а сами голландские следователи? сидели сиськи мяли.
Больной вопрос, но выглядит некрасиво со стороны голландцев.
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Выглядит так, что рашку боялись злить, а Украину можно и обвинить. Выставить крайней.
Мдо.. (
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не умеют они просто на допросы приглашать, написали бы цемаху, что каждый день перед допросом он будет получать стаканчик конопли, пачку халвы и графин холодного компота, этот цемах сам бы давно прибежал давать показания
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...не можу, бо не знаю, бо дядя Вова не проінформував...
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.... і в загалі то Цемах - то оперативний співробітник СБУ.
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Все отборные малоросы холуи как глава СБУ может быть обьективным ходивши в гости к депутату который ненавидит Украину и практически пятую колонну а глава МИДа что выборы проведем и ненаподконтрольных териториях знаючи что это идет вразрез с законами Украины приравнивается к измене и сдачу интересов страны -а этот клоун конченный постит(новый пост несколько часов назад в фейсбуке) про свою жену счастье и тд да насрать большинству на твою жену пиши лично ей а не на официалн странице фейсбуке президента-это что актуальная тема? может обьясниш что глава МИДа сегодня заявил?-и уже больше 1000 комментов у него восхищаюся им пишут как им повезло что такой президент что он луч надежды что сам бог велел Украине послать такого президента как компенсацию дар за все страдания что вот расцветет итд. не знаю заказные люди или правду шизанутые-https://www.facebook.com/zelenskiy95
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у вас БЫЛИ партнерские отношения пока вазелин не отдал цемаха *****. идиоты конченые

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
Источник: интервью DW депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири
Дословно: "По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых".
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