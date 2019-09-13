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Все про:байкеры (115) Латвия (711) суд (22536) наемники РФ (925)

 Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии

Байкер, входивший в состав ДРГ оккупантов, предстанет перед судом в предместье Риги.

Рассмотрение дела назначено на 29 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Delfi.

Эту информацию, не называя имени обвиняемого, подтвердила представитель прокуратуры Уна Реке. Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.

Читайте на Цензор.НЕТ: За неделю нацгвардейцы на блокпостах в зоне ООС задержали 9 наемников РФ

Местные СМИ сообщают, что обвиняемого зовут Иварс Келлийс. В свое время он был президентом общества "Igora Titova motoklubs". В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находятся в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.

Также на Цензор.НЕТ: Наемник РФ Неведров, охранявший обломки самолета Malaysia Airlines рейса МН17, приговорен к условному сроку

Источник: https://censor.net.ua/n3148390
 
 
 Топ комментарии
 
Я не в Таллинне!
поэтому даже Имя Мэра не знаю!)))

но даже Местных Ватных Бабушек в Расию не отправите!!

Они не Дурочки!
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Ох уж эти...байкари Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии - Цензор.НЕТ 2073 Вангую, его не отпустят под залог, не та страна и не та судейская система.
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)...Дельфи вабщето РУССКОЯЗЫЧНЫЙ сайт как и РТР или Спутник!

так что там повернут в сторону Срасии!

как Доказательство Читайте Сами коментарии!.....

https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhitel-latvii-predstanet-pered-sudom-za-uchastie-v-konflikte-v-donbasse.d?id=51459203&com=1&reg=1&no=0&s=1
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В Таллине у вас русский мэр. В латвийской Риге Ушаков тоже русский мэр был. Неудивительно, что настрой у населения соответствующий в комментариях на делфи.
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Я не в Таллинне!
поэтому даже Имя Мэра не знаю!)))

но даже Местных Ватных Бабушек в Расию не отправите!!

Они не Дурочки!
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https://rus.delfi.lv/news/daily/interview/eto-put-k-marginalizacii-russkoyazychnyj-mer-tallina-o-tom-pochemu-nuzhno-zaschischat-shkoly-nacmenshinstv.d?id=51457159
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)))так он КацапоКореец из Бандитов Центристкой партии Саависара Кацапа!)))
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он из Маарду а не из Таллинна!
Баендит в прошлом)))
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Мэр Таллина защищает русскоязычные школы.
Если ещё и в Вильнюсе будет русский мэр, можно говорить о волне обратной русификации стран Балтии.
Шиндец
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Da nebudet Vilniuse mera ruskogo,tam poliakov bolse cem ruskix.Bolsinstvo VIlniuse jest litovcy ,a drugix gorodax vobce necego govorit tam po 2% ruskix zyvut,im odnogo deputata vybrat jest problema,a sto govorit pro mera
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Ja ******* zyvu,tak tut 20 let kak neodnogo ruskogo deputata nevybrali i ruskaja partija bolse cem 1% nepolucala,vsegda stabilno poslednem meste iz mozet 20 partiji
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Понятно 🤔😊
Литва этим очень отличается от Эстонии, а особенно-Латвии
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Мэр Таллина защищает русскоязычные школы.)))))))))))

а на них и НИКТО и не нападал!!!!!!!!!!!!!

только Кацапы отрихтовали Болтовню Политикоф типа Эстонии)))

Учатся Дети и на Русском БЕЗ ПРОБЛЕМ В ШКОЛАХ!!!

Остальное БРЕД КАЦАПОФ.
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Согласен.
Но у него отец - эстонец, а не кацап.
А мама-кореянка.
Прикол. А мэр он теперь, русский.
Гы
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Латыш, воевавший на стороне днр..
хм, нечасто такое встречается. Это ведь не серб, там было бы понятно.
А здесь не очень понятно..
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там ишо и Черный Ленин есть!)))

типа Шария))).....
Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии - Цензор.НЕТ 4666
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Да, кого там только нет ))
Но когда туда из русскоязычного на 87% Даугавпилса едут - понятно, или из Резекне.
Непонятно, как туда попал чисто этнический латыш, воевать против Украины.
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ты что генетику проводил, от куда такое уверенность.
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я не проводил генетику. Я читаю то, что здесь написано, и на Делфи.
Иварс Келлийс - это не Коля Сидоров, и не Богдан Глушко
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так это плод любви африканца и отприски окупанта - в этом ублюдке латысшкого только место рождение и не более.
На счёт того ивара, выглядит что латышское фамилие - выясним, узнаем, а потом и поговорим.
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Этих ********* по всему миру хватает . Всех захватывает " романтика " Че Гевары и Фиделя Кастро , - но реалии в Европейской стране - другие . Жаль , что судить этого " хероя " будут не в Украине .
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это понятно, романтика и все дела.
Но латыш!!! этнический...имя и фамилия латышские.
С другой стороны там 9 мая часть латышей празднует с русскими, потомки тех кто воевал в красной армии против Германии.
Видимо, этот латыш из них. Всё запутанно Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії - Цензор.НЕТ 3114
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ТОБТО ЙОГО НЕ БУДУТЬ ОБМІНЮВАТИ.
ЦЕ ДОБРЕ
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«Гай: Жарти скінчились. Військові все знають, офіс все знає. І зараз, росте нерозуміння у військах.

Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.

Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.

Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть можлива справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії. Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає…
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цухцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
Два роки тому в Брюселі мені сказали фразу - Міцне громадянське суспільство в Україні - запорука безпеки в регіоні.
Тоді я її зрозумів, а зараз відчув.
Тож тому весь місяць блукаю по Донбасу, щоб знайти це громадянське, патріотчне суспільство.
Бережи нас Бог.»
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