 Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии

Рассмотрение дела назначено на 29 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Delfi.
Эту информацию, не называя имени обвиняемого, подтвердила представитель прокуратуры Уна Реке. Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.
По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.
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Местные СМИ сообщают, что обвиняемого зовут Иварс Келлийс. В свое время он был президентом общества "Igora Titova motoklubs". В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находятся в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.
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так что там повернут в сторону Срасии!
как Доказательство Читайте Сами коментарии!.....
https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhitel-latvii-predstanet-pered-sudom-za-uchastie-v-konflikte-v-donbasse.d?id=51459203&com=1®=1&no=0&s=1
поэтому даже Имя Мэра не знаю!)))
но даже Местных Ватных Бабушек в Расию не отправите!!
Они не Дурочки!
Баендит в прошлом)))
Если ещё и в Вильнюсе будет русский мэр, можно говорить о волне обратной русификации стран Балтии.
Шиндец
Литва этим очень отличается от Эстонии, а особенно-Латвии
а на них и НИКТО и не нападал!!!!!!!!!!!!!
только Кацапы отрихтовали Болтовню Политикоф типа Эстонии)))
Учатся Дети и на Русском БЕЗ ПРОБЛЕМ В ШКОЛАХ!!!
Остальное БРЕД КАЦАПОФ.
Но у него отец - эстонец, а не кацап.
А мама-кореянка.
Прикол. А мэр он теперь, русский.
Гы
хм, нечасто такое встречается. Это ведь не серб, там было бы понятно.
А здесь не очень понятно..
типа Шария))).....
Но когда туда из русскоязычного на 87% Даугавпилса едут - понятно, или из Резекне.
Непонятно, как туда попал чисто этнический латыш, воевать против Украины.
Иварс Келлийс - это не Коля Сидоров, и не Богдан Глушко
На счёт того ивара, выглядит что латышское фамилие - выясним, узнаем, а потом и поговорим.
Но латыш!!! этнический...имя и фамилия латышские.
С другой стороны там 9 мая часть латышей празднует с русскими, потомки тех кто воевал в красной армии против Германии.
Видимо, этот латыш из них. Всё запутанно
ЦЕ ДОБРЕ
Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.
Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.
Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть можлива справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії. Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає…
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цухцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
Два роки тому в Брюселі мені сказали фразу - Міцне громадянське суспільство в Україні - запорука безпеки в регіоні.
Тоді я її зрозумів, а зараз відчув.
Тож тому весь місяць блукаю по Донбасу, щоб знайти це громадянське, патріотчне суспільство.
Бережи нас Бог.»