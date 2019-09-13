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Все про:взятка (4707) Николаевская область (884) Укравтодор (368) Антикоррупционный суд (477)

 Антикоррупционный суд арестовал уличенного во взяточничестве главу николаевского облавтодора с возможностью залога 2 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взял под стражу с правом внесения залога руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Содержание под стражей с альтернативой 1,927 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения руководителю Службы автодорог Николаевской области, разоблаченному накануне САП и НАБУ на получении 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении НАБУ в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148388
 
   
 Топ комментарии
 
Самая большая бредятина в "потужному реформуванні судової системи" была и есть - выпускание под залог казнокрадов, сепаратистов и прочей подобной публики.
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тоесть сумма залога в полтора раза меньше суммы взятки?))) однако))))
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это не иза реформ. это из-за нового конченого уголовно - процессуального кодекса принятого в 2012 году. судья по закону не имеет право не назначить залог. залог суд может НЕ НАЗНАЧИТЬ только по убийствам и делам связанным с насилием
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Президент Филиппин разрешил стрелять в чиновников-коррупционеров

Антикоррупционный суд арестовал уличенного во взяточничестве главу николаевского облавтодора с возможностью залога 2 млн грн - Цензор.НЕТ 1531
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Хорошая идея, но почему такая честь чиновникам, порохоботы не менее достойны!
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Скорей всего порохоботы и есть те самые чиновники. Это объясняет чего они так желчью исходятся - корыто увели - это не шутка.
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Самая большая бредятина в "потужному реформуванні судової системи" была и есть - выпускание под залог казнокрадов, сепаратистов и прочей подобной публики.
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это не иза реформ. это из-за нового конченого уголовно - процессуального кодекса принятого в 2012 году. судья по закону не имеет право не назначить залог. залог суд может НЕ НАЗНАЧИТЬ только по убийствам и делам связанным с насилием
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это же и есть закон ПОРТНОВА! и вся прошлая власть даже не пыталась отменить его... так как сами замазаны кругом
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ЦЕ ДОБРЕ.
ТІЛЬКИ Я НЕ ЗРОЗУМІВ У ЧОМУ ЙОГО ЗВИНУВАЧУЮТЬ...
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тоесть сумма залога в полтора раза меньше суммы взятки?))) однако))))
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ну, так надо, что бы и обвиняемому, что то осталось...
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так залог на счет государства, а не судьи)
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с чего ты взял такое?
90к баксов - 2 300к грн + 300к грн = 2,6 ляма взятка
залог 2,9 ляма
почти рядом )))
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Какие нафиг залоги. Или с процентами возвращает наворованное или долговая тюрьма.
Пора послать нафиг эти барыжные залоги.
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Дякуємо за потужну судову рехформу!
🤣🤣
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И в чём смысл выпускать казнокрада,под залог в смешные 80тыс$?Он в неделю больше зарабатывает...
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