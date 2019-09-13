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Все про:Евросоюз (12584) Виктор Орбан (5)

 Запад "истощен" из-за расширения Евросоюза, - премьер Венгрии Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны-члены ЕС истощены "усталостью от расширения" блока, а новых членов используют, как козлов отпущения для своих проблем.

Об этом сообщает Washington Post, информирует Цензор.НЕТ

"Те, кто на западе, истощены расширением", — сказал он, добавив, что если бы расширение не произошло, то западной половине континента было бы значительно лучше.

По словам Орбана, если бы такие страны, как Сербия, были частью ЕС уже во время миграционного кризиса 2015 года, "нелегальные мигранты не добрались бы до Германии".

Также на Цензор.НЕТ: От расширения ЕС выиграет вся Европа, ведь новые члены уважают те же принципы и фундаментальные ценности, - президент Еврокомиссии Ляйен

Орбан добавил, что если бы тогда Северная Македония, Сербия и Черногория были в ЕС, мигранты были бы остановлены там, после прохода через Грецию.

Источник: https://censor.net.ua/n3148387
 
 
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