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 Шесть украинских воинов ранено с начала суток 13 сентября. Враг раз 11 нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.

В вечерноей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки  - из снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки  - из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;

вблизи Верхнеторецкого  - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского  - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести".

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Источник: https://censor.net.ua/n3148384
 
 
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а кто обстреливает ведь у зе устойчивое перемирие(((((((((((((
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ЗЕбил вчера говорил нужно быстрее закончить эту войну наши гибнут каждый день поэтому под предлогом и спешит капитулировать
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ничего враг не нарушил,он провел 11 атак,так правильней писать
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какой враг, вы сума сошли?! Это же та сторона.
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Враг просто показывает, как он заинтересован в мире.
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У тебя зеркало есть.Посмотри туда и там ты увидишь ,то о чем ты тут нацараполо.
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Как он тебя увидит в своем зеркале, зеркало так не работает
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Видимо раненым. А чего ему лаптеногому пацанов жалеть.
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МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРА ДАВАТЬ АДЕКВАТЫЙ ОТВЕТ И ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБСТРЕЛОВ ВООБЩЕ! НО ЗЕ НЕ ПОЙДЕТ НА ТАКОЙ ВАРИАНТ
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Скоро будет адекватный ответ, представители сепарни в ВР.
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Уже готовят - отведение войск, и амнистия коллаборантов.
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пишут что 8.....
У Корча инфа прямо от госпитальеров....

Дмитро Корчинський
2 год ·

Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
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Б....... немає слів........
Одужання хлопцям...........
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Ну и сколько ето будет продолжаться? Гдя млять ответка артой? Сколько будете ***** позволять вытирать ноги об Украину?
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надеюсь ранения не тяжелые - скорейшего выздоровления бойцам...
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спокойно.
лугандонцы готовятся к выборам по формуле "зеленского-хуйла"
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перемирие становится все устойчивее и устойчивее. А по сколько убивать будут когда мир наступит?
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стала даже хуже..как до 'перемирия' от зеЛеной сопли
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Зеленое перемирие это как зеленый коридор под Иловайском .
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А я не понял в чем суть перемирия ? В уничтожении украинских солдат ? Зебилы ответте
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может стоит признать что ни какого перемирия нет, а не менять политические козыри на здоровье воинов?
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