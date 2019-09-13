 Шесть украинских воинов ранено с начала суток 13 сентября. Враг раз 11 нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.

В вечерноей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки - из снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;

вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести".

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