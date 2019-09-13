 Шесть украинских воинов ранено с начала суток 13 сентября. Враг раз 11 нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.
В вечерноей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из снайперского и стрелкового оружия;
неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия;
вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета;
вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм;
вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести".
У Корча инфа прямо от госпитальеров....
Дмитро Корчинський
2 год ·
Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
Одужання хлопцям...........
лугандонцы готовятся к выборам по формуле "зеленского-хуйла"